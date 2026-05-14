Gần 90 người thiệt mạng do bão lớn ở Uttar Pradesh, Ấn Độ

Thứ Năm, 15:34, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Gần 90 người được cho là đã thiệt mạng sau khi một cơn bão mạnh càn quét Uttar Pradesh - bang đông dân nhất Ấn Độ.

Nhiều khu vực của bang Uttar Pradesh chiều tối 13/5 (theo giờ địa phương) đã bị càn quét bởi cơn bão bụi, kèm dông lốc, mưa đá và sấm sét, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Số người thiệt mạng liên tục tăng trong nhiều giờ sau thiên tai. Tính đến khoảng gần trưa ngày 14/5, giới chức địa phương xác nhận ít nhất 89 người đã tử vong.

Nhiều tuyến đường bị phong tỏa do nhiều cây bật gốc, cột điện gãy đổ và biển quảng cáo rơi xuống đường. Hệ thống điện và liên lạc tại nhiều khu vực bị gián đoạn, gây khó khăn cho công tác cứu hộ và thống kê thiệt hại. Tại khu vực Bhadohi, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất, chính quyền địa phương cho biết nhiều ngôi nhà bị tốc mái hoặc sập tường do gió mạnh.

Hình ảnh thiệt hại do bão ở bang Uttar Pradesh ngày 13/5/2026. Ảnh: PTI

Lực lượng ứng phó thảm họa bang cùng các đội cứu hộ đã được triển khai xuyên đêm để dọn dẹp cây đổ, khôi phục điện và hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Thủ hiến bang Uttar Pradesh Yogi Adityanath ngay lập tức ra chỉ thị yêu cầu lực lượng chức năng đảm bảo viện trợ đến được với các gia đình bị ảnh hưởng trong vòng 24 giờ đồng hồ. Chính quyền bang cũng đã chỉ đạo khảo sát thiệt hại đối với nhà cửa, mùa màng và vật nuôi để sớm thực hiện bồi thường cho người dân.

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cảnh báo thời tiết cực đoan có thể tiếp diễn tại nhiều khu vực miền bắc nước này trong những ngày tới, khi nền nhiệt cao kết hợp với sự thay đổi áp suất trước mùa gió mùa thường tạo điều kiện hình thành các trận dông lốc mạnh. Bão bụi và dông lốc là hiện tượng thường xuất hiện tại miền bắc Ấn Độ trong giai đoạn nắng nóng từ tháng 3 đến tháng 6, trước khi mùa mưa bắt đầu.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Lũ lụt khiến 110 người thiệt mạng ở Afghanistan, dự báo sẽ còn mưa lớn hơn nữa
VOV.VN - Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Afghanistan (ANDMA) hôm nay (6/4) thông báo ít nhất 110 người đã thiệt mạng, 160 người bị thương và 7 người mất tích sau khi mưa lớn kéo dài gây ra lũ quét trên diện rộng tại nước này trong 11 ngày qua.

Trung Quốc hứng chịu đợt bão bụi lớn nhất từ đầu năm

VOV.VN - Trong hai ngày 21 và 22/2, miền Bắc Trung Quốc đã trải qua đợt bão bụi có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn nhất và cường độ mạnh nhất kể từ đầu năm 2026. Cơn bão bụi này không chỉ gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại nhiều thành phố lớn mà còn buộc hàng loạt hoạt động giao thông, du lịch phải đình trệ.

Bão tuyết lớn ở Romania khiến 200.000 hộ mất điện, giao thông tê liệt

VOV.VN - Ngày 18/2, Bộ trưởng Năng lượng Romania, Bogdan Ivan, xác nhận tuyết rơi dày và mưa lớn đã khiến 200.000 hộ gia đình trên khắp Romania bị mất điện.

Siêu El Nino 1877: Khởi nguồn của thảm họa khiến hơn 50 triệu người thiệt mạng

VOV.VN - Giới khoa học cảnh báo một đợt siêu El Nino mạnh nhất lịch sử có thể hình thành trong năm nay, làm dấy lên lo ngại về hạn hán, khủng hoảng lương thực và các hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn cầu, tương tự thảm họa từng khiến hơn 50 triệu người thiệt mạng vào thế kỷ 19.

Núi lửa Dukono ở Indonesia phun trào, 3 nhà leo núi thiệt mạng

VOV.VN - Sáng 8/5, núi lửa Dukono ở tỉnh Bắc Maluku, Indonesia hoạt động trở lại, cột khói phun trào cao khoảng 10.000 mét, kèm theo hàng chục trận động đất xảy ra. Vụ phun trào khiến 3 nhà leo núi thiệt mạng.

