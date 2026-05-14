Gần 90 người thiệt mạng do bão lớn ở Uttar Pradesh, Ấn Độ

Nhiều khu vực của bang Uttar Pradesh chiều tối 13/5 (theo giờ địa phương) đã bị càn quét bởi cơn bão bụi, kèm dông lốc, mưa đá và sấm sét, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Số người thiệt mạng liên tục tăng trong nhiều giờ sau thiên tai. Tính đến khoảng gần trưa ngày 14/5, giới chức địa phương xác nhận ít nhất 89 người đã tử vong.

Nhiều tuyến đường bị phong tỏa do nhiều cây bật gốc, cột điện gãy đổ và biển quảng cáo rơi xuống đường. Hệ thống điện và liên lạc tại nhiều khu vực bị gián đoạn, gây khó khăn cho công tác cứu hộ và thống kê thiệt hại. Tại khu vực Bhadohi, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất, chính quyền địa phương cho biết nhiều ngôi nhà bị tốc mái hoặc sập tường do gió mạnh.

Hình ảnh thiệt hại do bão ở bang Uttar Pradesh ngày 13/5/2026. Ảnh: PTI

Lực lượng ứng phó thảm họa bang cùng các đội cứu hộ đã được triển khai xuyên đêm để dọn dẹp cây đổ, khôi phục điện và hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Thủ hiến bang Uttar Pradesh Yogi Adityanath ngay lập tức ra chỉ thị yêu cầu lực lượng chức năng đảm bảo viện trợ đến được với các gia đình bị ảnh hưởng trong vòng 24 giờ đồng hồ. Chính quyền bang cũng đã chỉ đạo khảo sát thiệt hại đối với nhà cửa, mùa màng và vật nuôi để sớm thực hiện bồi thường cho người dân.

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cảnh báo thời tiết cực đoan có thể tiếp diễn tại nhiều khu vực miền bắc nước này trong những ngày tới, khi nền nhiệt cao kết hợp với sự thay đổi áp suất trước mùa gió mùa thường tạo điều kiện hình thành các trận dông lốc mạnh. Bão bụi và dông lốc là hiện tượng thường xuất hiện tại miền bắc Ấn Độ trong giai đoạn nắng nóng từ tháng 3 đến tháng 6, trước khi mùa mưa bắt đầu.