  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Lũ lụt khiến 110 người thiệt mạng ở Afghanistan, dự báo sẽ còn mưa lớn hơn nữa

Thứ Hai, 23:12, 06/04/2026
VOV.VN - Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Afghanistan (ANDMA) hôm nay (6/4) thông báo ít nhất 110 người đã thiệt mạng, 160 người bị thương và 7 người mất tích sau khi mưa lớn kéo dài gây ra lũ quét trên diện rộng tại nước này trong 11 ngày qua.

Thiên tai đã gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng và đời sống người dân, khi phá hủy hoàn toàn 958 ngôi nhà, trong khi hơn 4 nghìn (4.155) căn khác bị hư hại một phần. Ngoài ra, lũ đã cuốn trôi hơn 356km đường giao thông, làm ngập hơn 15.500 (15.562) mẫu đất nông nghiệp, đồng thời phá hủy nhiều hệ thống kênh mương và thủy lợi.

Người dân kiểm tra một ngôi nhà bị hư hại do lũ lụt nghiêm trọng ở Jalalabad, Afghanistan, ngày 4/4/2026. Ảnh: AP

Hiện các đội cứu hộ và cứu trợ, phối hợp cùng các tổ chức trong nước và quốc tế, đang tiến hành đánh giá mức độ thiệt hại tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Cơ quan khí tượng Afghanistan cũng đã phát đi cảnh báo mới về khả năng tiếp tục có mưa lớn trong những ngày tới, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt tại các vùng núi và khu vực dễ bị tổn thương trên khắp nước này.

Pakistan và Afghanistan đàm phán với vai trò trung gian của Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 1/4, truyền thông khu vực đưa tin chính quyền Taliban tại Afghanistan đã cử một phái đoàn gồm 5 thành viên tới Tân Cương (Trung Quốc) để tham gia đàm phán trực tiếp với Pakistan, trong bối cảnh xung đột biên giới giữa hai nước bước sang tuần thứ năm và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Pakistan và Afghanistan tiếp tục giao tranh trước thềm đàm phán Mỹ - Iran
VOV.VN - Căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan tiếp tục leo thang khi hai bên xảy ra các cuộc đấu súng dữ dội dọc biên giới, chỉ vài ngày sau khi tuyên bố tạm ngừng giao tranh.

Pakistan tuyên bố “tạm ngừng” các cuộc tấn công vào Afghanistan
VOV.VN - Pakistan hôm nay tuyên bố “tạm ngừng” các cuộc tấn công nhằm vào Afghanistan theo đề nghị của Saudia Arabia, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Quyết định đưa ra trùng thời điểm với dịp lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo.

Pakistan tuyên bố tiếp tục tấn công Afghanistan, Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn
VOV.VN - Pakistan hôm qua (17/3) tiếp tục lên tiếng bác bỏ cáo buộc từ Afghanistan về vụ không kích cơ sở cai nghiện ở thủ đô Kabul, khiến hơn 400 người thiệt mạng và 265 người bị thương; đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự tại quốc gia láng giềng.

Afghanistan cáo buộc Pakistan không kích bệnh viện khiến hơn 400 người thiệt mạng
VOV.VN - Hôm nay (17/3), chính quyền Taliban tại Afghanistan lên tiếng cáo buộc Pakistan tấn công một cơ sở y tế điều trị cho người nghiện ma túy ở thủ đô Kabul, khiến hơn 400 người thiệt mạng và khoảng 250 người bị thương. Tuy nhiên, Pakistan bác bỏ cáo buộc, khẳng định cuộc không kích chỉ nhằm vào mục tiêu quân sự.

