Lũ lụt khiến 110 người thiệt mạng ở Afghanistan, dự báo sẽ còn mưa lớn hơn nữa

Thiên tai đã gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng và đời sống người dân, khi phá hủy hoàn toàn 958 ngôi nhà, trong khi hơn 4 nghìn (4.155) căn khác bị hư hại một phần. Ngoài ra, lũ đã cuốn trôi hơn 356km đường giao thông, làm ngập hơn 15.500 (15.562) mẫu đất nông nghiệp, đồng thời phá hủy nhiều hệ thống kênh mương và thủy lợi.

Người dân kiểm tra một ngôi nhà bị hư hại do lũ lụt nghiêm trọng ở Jalalabad, Afghanistan, ngày 4/4/2026. Ảnh: AP

Hiện các đội cứu hộ và cứu trợ, phối hợp cùng các tổ chức trong nước và quốc tế, đang tiến hành đánh giá mức độ thiệt hại tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Cơ quan khí tượng Afghanistan cũng đã phát đi cảnh báo mới về khả năng tiếp tục có mưa lớn trong những ngày tới, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt tại các vùng núi và khu vực dễ bị tổn thương trên khắp nước này.