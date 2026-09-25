Giá xăng tăng cao, tâm lý người tiêu dùng Mỹ giảm mạnh

Theo số liệu công bố ngày 25/9 của Đại học Michigan, chỉ số tâm lý người tiêu dùng Mỹ trong tháng 9 giảm xuống 48,1 điểm, thấp hơn 7% so với tháng trước và giảm gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, kết quả chính thức đã cải thiện nhẹ so với số liệu sơ bộ của tháng.

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Khảo sát được thực hiện từ năm 1952 và kết quả tháng 9 là mức thấp thứ hai từng được ghi nhận. Chỉ số này cho thấy người Mỹ đang rất không hài lòng với tình hình tài chính cá nhân cũng như thực trạng chung của nền kinh tế.

Các hộ gia đình Mỹ trong khoảng hơn 5 năm qua đã phải đối mặt với lạm phát cao hơn mức thông thường và tác động tích lũy của giá cả tăng nhanh. Những lo ngại về chi phí sinh hoạt tiếp tục gia tăng trong năm nay khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran kéo dài nhiều tháng, ảnh hưởng đến nguồn cung dầu toàn cầu và đẩy giá xăng tại Mỹ tăng cao.