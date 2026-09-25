Mỹ và Iran tiếp tục đàm phán tại New York

Trọng tâm thương thảo tiếp tục là eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới mà Iran đang phong tỏa. Theo các nguồn tin, các nhà đàm phán Mỹ và Iran đang tìm cách xây dựng một lộ trình gồm nhiều giai đoạn để giải quyết cuộc chiến hiện nay. Nội dung trọng tâm của lộ trình là Tehran mở lại eo biển Hormuz và Washington dỡ bỏ phong tỏa kinh tế chống Iran.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Các nguồn tin khẳng định thông tin này đã được 2 quan chức Iran, 2 quan chức phương Tây cùng 2 quan chức khu vực xác nhận. Tuy nhiên, điểm nghẽn của hòa đàm vẫn là bên nào sẽ chịu “xuống thang” trước. Mỹ và Iran xác nhận nối lại thương thảo hồi giữa tuần bằng cuộc trao đổi gián tiếp giữa Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York. Đây là lần đối thoại cấp cao đầu tiên giữa hai bên kể từ sau vòng đàm phán tại Thụy Sỹ giữa tháng 6/2026.

Về quan điểm của Iran với cuộc xung đột hiện nay, Tổng thống Masoud Pezeshkian hôm qua khẳng định Tehran hoàn toàn không muốn tiếp tục chiến tranh. Ngược lại, Iran muốn tiến tới thỏa thuận với Mỹ. Trả lời phỏng vấn truyền thông Mỹ, Tổng thống Pezeshkian đồng thời khẳng định Tehran không bao giờ tìm kiếm vũ khí hạt nhân. Sở hữu vũ khí hạt nhân là điều cấm kỵ với quốc gia Hồi giáo Iran.

Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran ngày 28/2, viện lý do ngăn quốc gia Hồi giáo phát triển vũ khí hạt nhân. Tehran đáp trả bằng việc phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược của thế giới. Dữ liệu phân tích hàng hải công bố hôm nay cho biết, trong ngày 24/9, chỉ có 9 tàu hàng lưu thông qua eo Hormuz, giảm mạnh từ 14 tàu của ngày liền trước và chỉ bằng một nửa mức trung bình 18 tàu của giai đoạn 10 ngày gần nhất.

Trước khi chiến tranh bùng phát, trung bình mỗi ngày có từ 130-140 tàu hàng đi qua eo Hormuz, biến vùng biển này trở thành tuyến vận tải dầu quan trọng hàng đầu thế giới, chiếm khoảng 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu.