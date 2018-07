Giám đốc tình báo Mỹ không biết Trump và Putin nói riêng gì với nhau

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Dan Coats ngày 19/7 cho biết, ông không biết điều gì đã được thảo luận trong cuộc gặp riêng hơn 1 tiếng đồng hồ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin tại thủ đô Helsinki của Phần Lan hôm 16/7 vừa qua.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Dan Coats. Ảnh: The Hill.

Phát biểu với hãng tin NBC tại Diễn đàn An ninh Aspen ở bang Colorado, ông Dan Coat nói "Tôi không biết những gì diễn ra tại hội nghị".

Trước đó hôm 16/7, hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ đã có cuộc gặp riêng kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ trong phòng kín, cùng với người phiên dịch riêng của họ. Ông Dan Coats cho rằng, đáng nhẽ ra ông nên phản đối cuộc gặp riêng mà ở đó Tổng thống Donald Trump không có bất cứ trợ lý hay cố vấn nào. “Nếu Tổng thống hỏi tôi cuộc gặp nên được tiến hành thế nào, tôi sẽ đưa ra ý tưởng khác. Nhưng đây không phải là vai trò của tôi”. Khi trả lời câu hỏi liệu ông Putin có thu âm lại cuộc gặp này hay không, ông Dan Coats nói rằng: “Nguy cơ này vẫn có thể xảy ra”.

Tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Putin sau Thượng đỉnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra nghi ngờ đánh giá của các cơ quan tình báo Mỹ rằng Nga đã can thiệp bầu cử Tổng thống năm 2016. Ngay sau đó, ông Dan Coats ra thông báo tái khẳng định những kết luận của cộng đồng tình báo, cho rằng các cơ quan tình báo “biết rõ” Nga đã can thiệp cuộc bầu cử và “tiếp tục các nỗ lực làm tổn hại nền dân chủ Mỹ”.

Trong phát biểu của mình, ông Dan Coats nhấn mạnh: “Tôi thấy ở thời điểm hiện tại, những điều chúng tôi đã tìm hiểu và đánh giá vẫn chính xác. Điều quan trọng là phải đứng lên, nói rõ quan điểm của chúng tôi, thay mặt cộng đồng tình báo và thay mặt người dân Mỹ”.

Khi được yêu cầu bình luận về các tuyên bố của Tổng thống Donald Trump tại Hội nghị thượng đỉnh, ông Dan Coats cho biết: “Tôi muốn Tổng thống đưa ra một tuyên bố khác. Nhưng tôi nghĩ bây giờ mọi việc đã được làm sáng tỏ sau những lời sửa chữa muộn màng của Tổng thống”.

Trước đó, phát biểu với báo chí tại Nhà Trắng hôm 17/7, một ngày sau Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ, Tổng thống Trump thừa nhận rằng những lời ông nói trong cuộc họp báo sau Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ là nói nhầm.

“Trong phát biểu của tôi câu đó nên là: Tôi không thấy có bất cứ lý do để nghi ngờ tại sao đó không phải là Nga. Một kiểu phủ định kép." Tại họp báo với ông Putin, Tổng thống Trump đã nói: “Tôi không thấy có bất cứ lý do gì để nghi ngờ Nga đã can thiệp”./.

