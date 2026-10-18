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Giao tranh ác liệt tại Yemen, Houthi bắn hạ trực thăng Saudi Arabia

Chủ Nhật, 17:47, 18/10/2026
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VOV.VN - Lực lượng Houthi ở Yemen vừa tuyên bố bắn hạ một trực thăng quân sự hiện đại của quân đội Saudi Arabia tại khu vực gần biên giới hai nước. Diễn biến xảy ra trong bối cảnh Riyadh đang tích cực hỗ trợ các lực lượng quân chính phủ Yemen tăng cường đối phó bước tiến của nhóm vũ trang thân Iran.

 

Thông báo chính thức công bố sáng sớm 18/10 của Houthi cho biết hệ thống phòng không của lực lượng này đã bắn hạ chiếc trực thăng Apache của quân đội Saudi Arabia tại khu vực Najran, phía Nam quốc gia vùng Vịnh, khi chiếc trực thăng đang thực hiện hoạt động tác chiến nhắm vào các vị trí của Houthi ở Yemen.

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Người dân ngồi trên xe bán tải trong tang lễ một sĩ quan Houthi ở Sanaa, Yemen ngày 17/10 (Ảnh: AP)

Cùng lúc, liên quân Saudi Arabia – Yemen ra thông báo cho biết, chiếc trực thăng trinh sát AH-6i của Vệ binh Quốc gia Saudi Arabia, đã gặp sự cố kỹ thuật và bị rơi tại khu vực Najran. Vụ việc khiến 2 phi công điều khiển thiệt mạng.    

Trước đó, liên quân cũng thông báo đã bắn hạ và vô hiệu hóa một số máy bay không người lái được phóng đi từ Yemen, nhắm vào khu vực thủ đô Riyadh và tỉnh Đông của Saudi Arabia. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập.

Trong khi đó tại Yemen, quân đội quốc gia được quốc tế công nhận và Saudi Arabia hậu thuẫn cho biết 8 binh sỹ đã tử vong trong các cuộc đụng độ mới nhất với các tay súng Houthi ở khu vực Lahj. Ngoài ra, liên quân còn cáo buộc Houthi pháo kích vào tỉnh Taiz ở kế bên, khiến 3 dân thường thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Giao tranh ác liệt đã bùng phát trở lại tại Yemen từ giữa tháng 7, sau cuộc tập kích của quân đội quốc gia Yemen vào sân bay quốc tế ở thủ đô Sanaa đang do Houthi kiểm soát. Nhóm vũ trang thân Iran cáo buộc không quân Saudi Arabia đã tiến hành cuộc oanh tạc, nên mở nhiều chiến dịch tấn công trả đũa dữ dội kéo dài hơn 3 tháng qua.

Trong đó, cuộc tập kích vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh ngày 10/10 vừa qua, khiến 13 người chết, hơn 300 người bị thương, toàn bộ hoạt động tại sân bay bị hủy bỏ. Nhiều hãng hàng không đình chỉ bay đến Riyadh, trong khi nhiều quốc gia ban hành cảnh báo an ninh đặc biệt về tình hình tại Saudi Arabia.

Bá Thi/VOV-Cairo
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