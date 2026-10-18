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Trực thăng quân sự Saudi Arabia rơi khiến 2 phi công thiệt mạng

Chủ Nhật, 14:36, 18/10/2026
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VOV.VN - Một trực thăng trinh sát AH-6i của quân đội Saudi Arabia rơi tại khu vực Najran, Tây Nam đất nước do trục trặc kỹ thuật, khiến 2 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

 

Thông tin trên do Thiếu tướng Turki al-Maliki, người phát ngôn của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu, công bố sáng 18/10. Trực thăng đã rơi tại một khu vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Vệ binh Quốc gia Saudi Arabia.

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Một chiếc trực thăng tấn công và trinh sát hạng nhẹ AH-6i được Lực lượng Vệ binh Quốc gia Saudi Arabia (SANG) sử dụng (Ảnh: Boeing)

Khu vực Najran đã trở thành mục tiêu các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen trong những tuần gần đây, trong bối cảnh giao tranh giữa liên quân do Saudi Arabia đứng đầu và lực lượng Houthi ngày càng leo thang. Việc Houthi gia tăng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Saudi Arabia trong tuần qua đang dần trở thành một mặt trận khác trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran.

Trước đó, người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi, Yahya Saree trong một bài đăng trên mạng xã hội X cho biết nhóm này đã bắn hạ một trực thăng Apache của Saudi Arabia gần Najran, khi trực thăng này đang thực hiện “các hoạt động thù địch” nhắm vào các vị trí của Houthi dọc biên giới.

Trần Nga/VOV1
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