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Tổng thống Ai Cập đề nghị Quốc hội thông qua hỗ trợ Saudi Arabia

Thứ Bảy, 23:26, 17/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi ngày 17/10 kêu gọi triệu tập phiên họp khẩn cấp của Quốc hội để ủy quyền cho lực lượng vũ trang nước này bảo vệ, hỗ trợ Saudi Arabia và các quốc gia vùng Vịnh khác nếu được yêu cầu.

 

Việc kêu gọi triệu tập phiên họp khẩn cấp của Quốc hội Ai Cập diễn ra, sau khi Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi cảnh báo, các mối đe dọa đối với Saudi Arabia ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của Ai Cập và các nước Arab.

Tổng thống El-Sisi cho biết, sự hỗ trợ được đề xuất hoàn toàn mang tính phòng thủ, không nhằm mục đích tấn công. Ai Cập sẽ không bỏ rơi các quốc gia vùng Vịnh và sẵn sàng phối hợp với Saudi Arabia triển khai những biện pháp cần thiết.

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Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Ai Cập cũng nhắc lại sự hỗ trợ mang tính lịch sử mà Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Kuwait đã dành cho nước này.

Ông El-Sisi khẳng định Ai Cập phản đối mọi hành động gây tổn hại đến an ninh, ổn định của Saudi Arabia, đồng thời bác bỏ những hành động đe dọa an ninh Biển Đỏ và các tuyến hàng hải quốc tế.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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