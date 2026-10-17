Giao tranh giữa Houthi và liên minh Saudi Arabia tiếp tục gia tăng

Liên minh do Saudi Arabia đứng đầu này cho biết họ cũng đã đánh chặn hai tên lửa hành trình trên Biển Đỏ và ba máy bay không người lái ở các khu vực phía Nam và Riyadh của Saudi Arabia nhưng không nêu danh tính những kẻ đứng sau các vụ tấn công.

Houthi tập kích sân bay Saudi Arabia. Ảnh: AP.

Theo thông báo của Sở An ninh Aden, hai quả tên lửa đã rơi xuống khu vực sân bay Aden. Đây là vụ tấn công thứ hai vào cơ sở này trong vòng chưa đầy một tuần và cáo buộc nhóm Houthi thân Iran gây ra.

Các cuộc giao tranh đã làm dấy lên lo ngại về sự leo thang hơn nữa trong cuộc khủng hoảng nhân đạo của Yemen. Các tổ chức cứu trợ đã cảnh báo rằng tình hình đang xấu đi nhanh chóng.

Yanbu là một cửa ngõ quan trọng cho xuất khẩu dầu mỏ của Saudi Arabia, cho phép vương quốc này vận chuyển dầu thô đến các thị trường quốc tế qua Biển Đỏ mà không cần đi qua eo biển Hormuz, nơi căng thẳng khu vực gia tăng và các mối đe dọa an ninh đã làm dấy lên lo ngại về sự an toàn của hoạt động vận chuyển hàng hải.

Trước đó, các nhà chức trách phòng vệ dân sự Saudi Arabia đã đưa ra cảnh báo tại khu vực Jazan và thành phố Khamis Mushait ở phía tây nam, nơi các cảnh báo tương tự đã trở nên thường xuyên kể từ khi giao tranh tái diễn vào tháng trước.