Giao tranh Afghanistan – Pakistan tái bùng phát, đe dọa tiến trình hòa bình

Theo phó phát ngôn của lực lượng Taliban ở Afghanistan Hamdullah Fitrat, khoảng 30 sinh viên, phụ nữ và trẻ em nằm trong số những người bị thương trong các vụ tấn công nhắm vào khu dân cư và một trường đại học ở Asadabad, tỉnh Kunar. Lực lượng Taliban lên án hành động của Pakistan, coi đây là “tội ác chiến tranh không thể chấp nhận”.

Tuy nhiên, phía Pakistan bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc, cho rằng đây là “chiến dịch tuyên truyền liên tục” từ Kabul. Bộ Thông tin Pakistan khẳng định, mọi hoạt động quân sự của nước này, nếu có, đều nhằm vào các mục tiêu khủng bố trên lãnh thổ Afghanistan, được tiến hành có kiểm soát và dựa trên bằng chứng cụ thể. Trong khi đó, quân đội Pakistan chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc mới nhất.

Hình ảnh đổ nát tại Afghanistan. Ảnh: BSSnews

Quan hệ giữa Pakistan và Afghanistan vốn căng thẳng đã leo thang nghiêm trọng từ tháng 2 năm nay, khi Pakistan tiến hành các cuộc không kích vào bên trong lãnh thổ Afghanistan, với lý do nhằm vào các căn cứ của phiến quân. Pakistan nhiều lần cáo buộc lực lượng Taliban ở Afghanistan dung túng các phần tử cực đoan hoạt động chống lại Pakistan, song Taliban phủ nhận và cho rằng vấn đề an ninh của Pakistan là chuyện nội bộ.

Trước đó, Taliban từng tuyên bố hơn 400 người thiệt mạng trong một cuộc không kích của Pakistan vào một trung tâm cai nghiện tại Kabul. Tuy nhiên, phía Pakistan bác bỏ con số này, khẳng định mục tiêu tấn công là các cơ sở quân sự. Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Afghanistan đưa ra số liệu thấp hơn, với 143 người thiệt mạng. Gần đây nhất, ngày 18/4, một vụ pháo kích tại khu vực Bajaur, phía bắc Pakistan, được cho là do lực lượng Afghanistan thực hiện, đã khiến 3 người thiệt mạng.

Trung Quốc, nước đóng vai trò trung gian hòa giải cho Pakistan và Afghanistan hồi đầu tháng này cho biết, hai bên đang cam kết tìm kiếm một giải pháp toàn diện cho những căng thẳng, bất đồng hiện nay. Giới quan sát nhận định, nếu các bên không kiềm chế và duy trì đối thoại, nguy cơ xung đột leo thang trên diện rộng là hoàn toàn có thể xảy ra.