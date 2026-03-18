Pakistan tuyên bố “tạm ngừng” các cuộc tấn công vào Afghanistan

Thứ Tư, 22:36, 18/03/2026
VOV.VN - Pakistan hôm nay tuyên bố “tạm ngừng” các cuộc tấn công nhằm vào Afghanistan theo đề nghị của Saudia Arabia, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Quyết định đưa ra trùng thời điểm với dịp lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo.

Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ nửa đêm ngày 18/3 theo giờ địa phương và kéo dài đến hết ngày 23/3. Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar nhấn mạnh đây là “cử chỉ thiện chí” phù hợp với các chuẩn mực Hồi giáo, đồng thời cảnh báo nước này sẽ nối lại chiến dịch với cường độ cao hơn nếu xảy ra bất kỳ vụ tấn công xuyên biên giới hoặc hành vi khủng bố nào trong lãnh thổ.

pakistan tuyen bo tam ngung cac cuoc tan cong vao afghanistan hinh anh 1
Khói bốc lên nghi ngút trên bầu trời Kabul hôm 16/3, sau một vụ nổ mà chính quyền Afghanistan cáo buộc do Pakistan tấn công. (Nguồn: Getty Images)

Động thái đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ không kích gây tranh cãi tại thủ đô Kabul hồi đầu tuần. Chính quyền Taliban tại Afghanistan cáo buộc Pakistan tấn công một trung tâm cai nghiện, khiến hàng trăm người thương vong. Phía Pakistan bác bỏ các cáo buộc, khẳng định mục tiêu là các cơ sở quân sự và kho đạn.

Giao tranh giữa hai quốc gia láng giềng bùng phát dữ dội trở lại từ cuối tháng 2, sau khi Afghanistan tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm đáp trả các đợt không kích của Pakistan. Diễn biến này đã làm sụp đổ thỏa thuận ngừng bắn do Qatar làm trung gian hồi tháng 10 năm ngoái, vốn được thiết lập sau các cuộc đụng độ khiến nhiều binh sĩ và dân thường thiệt mạng.

Trước đó, Pakistan đã tuyên bố “chiến tranh công khai” với Afghanistan làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột. Tình hình càng phức tạp khi khu vực vẫn là nơi hiện diện của các tổ chức cực đoan như al-Qaeda và IS, làm gia tăng nguy cơ bất ổn an ninh trên diện rộng.

 

AFGHANISTAN-PAKISTAN.jpg

Afghanistan cáo buộc Pakistan không kích bệnh viện khiến hơn 400 người thiệt mạng

VOV.VN - Hôm nay (17/3), chính quyền Taliban tại Afghanistan lên tiếng cáo buộc Pakistan tấn công một cơ sở y tế điều trị cho người nghiện ma túy ở thủ đô Kabul, khiến hơn 400 người thiệt mạng và khoảng 250 người bị thương. Tuy nhiên, Pakistan bác bỏ cáo buộc, khẳng định cuộc không kích chỉ nhằm vào mục tiêu quân sự.

Nguồn: AP
Tag: xung đột Pakistan Afghanistan đề nghị của Saudi Arabia vai trò của Qatar Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp lễ Eid al-Fitr 2026 thỏa thuận ngừng bắn
Afghanistan tố Pakistan làm chết hơn 200 người tại bệnh viện cai nghiện ma túy
Afghanistan tố Pakistan làm chết hơn 200 người tại bệnh viện cai nghiện ma túy

VOV.VN - Afghanistan hôm 16/3 cáo buộc quân đội Pakistan không kích một bệnh viện ở Kabul chuyên điều trị người nghiện ma túy. Phát ngôn viên Bộ Y tế nước này cho biết, hơn 200 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công đó.

Trung Quốc kêu gọi Afghanistan và Pakistan đối thoại, cử đặc phái viên hòa giải
Trung Quốc kêu gọi Afghanistan và Pakistan đối thoại, cử đặc phái viên hòa giải

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 14/3 kêu gọi Afghanistan và Pakistan giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn, đồng thời cho biết Bắc Kinh đã cử đặc phái viên tới hai nước để làm trung gian hòa giải.

Bị liệt vào quốc gia bảo trợ giam giữ trái phép, Afghanistan muốn đối thoại với Mỹ
Bị liệt vào quốc gia bảo trợ giam giữ trái phép, Afghanistan muốn đối thoại với Mỹ

VOV.VN - Ngày 10/3, chính quyền Taliban ở Afghanistan lên tiếng gọi việc Mỹ chỉ định nước này là “quốc gia bảo trợ giam giữ trái phép” là điều đáng tiếc, bày tỏ mong muốn giải quyết vấn đề này thông qua đối thoại.

