Pakistan tuyên bố “tạm ngừng” các cuộc tấn công vào Afghanistan

Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ nửa đêm ngày 18/3 theo giờ địa phương và kéo dài đến hết ngày 23/3. Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar nhấn mạnh đây là “cử chỉ thiện chí” phù hợp với các chuẩn mực Hồi giáo, đồng thời cảnh báo nước này sẽ nối lại chiến dịch với cường độ cao hơn nếu xảy ra bất kỳ vụ tấn công xuyên biên giới hoặc hành vi khủng bố nào trong lãnh thổ.

Khói bốc lên nghi ngút trên bầu trời Kabul hôm 16/3, sau một vụ nổ mà chính quyền Afghanistan cáo buộc do Pakistan tấn công. (Nguồn: Getty Images)

Động thái đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ không kích gây tranh cãi tại thủ đô Kabul hồi đầu tuần. Chính quyền Taliban tại Afghanistan cáo buộc Pakistan tấn công một trung tâm cai nghiện, khiến hàng trăm người thương vong. Phía Pakistan bác bỏ các cáo buộc, khẳng định mục tiêu là các cơ sở quân sự và kho đạn.

Giao tranh giữa hai quốc gia láng giềng bùng phát dữ dội trở lại từ cuối tháng 2, sau khi Afghanistan tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm đáp trả các đợt không kích của Pakistan. Diễn biến này đã làm sụp đổ thỏa thuận ngừng bắn do Qatar làm trung gian hồi tháng 10 năm ngoái, vốn được thiết lập sau các cuộc đụng độ khiến nhiều binh sĩ và dân thường thiệt mạng.

Trước đó, Pakistan đã tuyên bố “chiến tranh công khai” với Afghanistan làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột. Tình hình càng phức tạp khi khu vực vẫn là nơi hiện diện của các tổ chức cực đoan như al-Qaeda và IS, làm gia tăng nguy cơ bất ổn an ninh trên diện rộng.

Pakistan tuyên bố tiếp tục tấn công Afghanistan, Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn VOV.VN - Pakistan hôm qua (17/3) tiếp tục lên tiếng bác bỏ cáo buộc từ Afghanistan về vụ không kích cơ sở cai nghiện ở thủ đô Kabul, khiến hơn 400 người thiệt mạng và 265 người bị thương; đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự tại quốc gia láng giềng.