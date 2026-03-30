Pakistan và Afghanistan tiếp tục giao tranh trước thềm đàm phán Mỹ - Iran

Cả Pakistan và Afghanistan đều xác nhận các cuộc đụng độ bùng phát trở lại từ hôm qua (29/3) - trùng thời điểm Pakistan đang tổ chức cuộc gặp 4 bên cấp Bộ trưởng Ngoại giao với phía Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia để tìm kiếm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông. Đây cũng là thời điểm Pakistan muốn thúc đẩy các cuộc đàm phán trực tiếp cho phía Mỹ và Iran.

Pakistan - Afghanistan lại giao tranh trước thềm đàm phán Mỹ - Iran. Ảnh: Reuters

Các cuộc giao tranh tập trung tại tỉnh Kunar (Afghanistan) và khu vực biên giới Bajaur của Pakistan, với việc cả hai bên sử dụng pháo binh và vũ khí hạng nặng. Phía Afghanistan cho biết pháo kích từ Pakistan khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 16 người bị thương, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Trong khi đó, các quan chức an ninh Pakistan khẳng định họ chỉ đáp trả sau khi bị tấn công trước, đồng thời phủ nhận việc nhằm vào mục tiêu dân sự.

Trước đó, hai nước cũng từng trải qua nhiều đợt giao tranh nghiêm trọng, gây thương vong lớn cho cả hai phía. Afghanistan cáo buộc một cuộc không kích của Pakistan hồi đầu tháng nhằm vào cơ sở cai nghiện tại thủ đô đã khiến hơn 400 người thiệt mạng, song Islamabad bác bỏ, khẳng định mục tiêu là các cơ sở quân sự và hạ tầng liên quan đến khủng bố.

Lệnh ngừng bắn tạm thời được thiết lập nhân dịp Eid al-Fitr, với sự thúc đẩy của Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Saudi Arabia, song đã bị phía Pakistan chấm dứt từ tuần trước. Đến nay, Afghanistan vẫn chưa xác nhận liệu nước này có tiếp tục duy trì thỏa thuận ngừng bắn hay không.

Quan hệ hai nước tiếp tục căng thẳng khi Pakistan cáo buộc chính quyền Taliban tại Afghanistan dung túng các nhóm vũ trang khủng bố tấn công vào lãnh thổ Pakistan. Phía Afghanistan bác bỏ cáo buộc, cho rằng đây là vấn đề nội bộ của phía Pakistan.