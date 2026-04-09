中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Pakistan, Afghanistan nhất trí kiềm chế leo thang căng thẳng

Thứ Năm, 11:40, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đại diện Trung Quốc, Afghanistan và Pakistan đã tổ chức cuộc gặp 3 bên không chính thức tại Urumqi, Tân Cương, Trung Quốc. Tại đây, Pakistan và Afghanistan đã nhất trí kiềm chế các hành động leo thang.

Cuộc gặp 3 bên Pakistan - Afghanistan - Trung Quốc diễn ra từ ngày 1-7/4, mà theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh thông báo ngày 8/4 là bao gồm đại diện đến từ các cơ quan phụ trách ngoại giao, quốc phòng và an ninh. Bà cho biết: “Các cuộc thảo luận diễn ra thẳng thắn, thực tế và trong bầu không khí tốt đẹp, cho thấy các cuộc đàm phán theo đuổi cách tiếp cận hướng tới giải quyết vấn đề, phấn đấu đạt kết quả và hành động”.

Đại diện phái đoàn 3 bên tham dự cuộc gặp không chính thức tại Urumqi, Trung Quốc. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Phía Afghanistan và Pakistan tái khẳng định cam kết sớm hóa giải bất đồng, nỗ lực đạt được bước ngoặt trong quan hệ song phương dựa trên tôn chỉ và tinh thần Hiến chương Liên Hợp Quốc cũng như Năm nguyên tắc chung sống hòa bình, đồng thời nhất trí không thực hiện các hành động làm leo thang hoặc phức tạp thêm tình hình.

Trong khi đó, Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục liên lạc với cả hai bên, cung cấp diễn đàn đối thoại và tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc cải thiện và phát triển quan hệ Afghanistan-Pakistan cũng như tăng cường hợp tác thiết thực giữa 3 nước.

Tại đây, 3 bên đã nhất trí thảo luận một phương án toàn diện để giải quyết các vấn đề trong quan hệ giữa Afghanistan và Pakistan, đồng thời xác định các vấn đề cốt lõi và ưu tiên. Trung Quốc nhấn mạnh khủng bố là vấn đề cốt lõi ảnh hưởng đến quan hệ Afghanistan-Pakistan. Ba bên cho rằng, tiến trình Urumqi có ý nghĩa thực chất và nhất trí duy trì liên lạc, đối thoại về tiến trình này.

Giao tranh giữa hai quốc gia láng giềng bùng phát trở lại từ cuối tháng 2 vừa qua, sau khi Afghanistan tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm đáp trả các đợt không kích của Pakistan.

Diễn biến này đã làm sụp đổ thỏa thuận ngừng bắn do Qatar làm trung gian hồi tháng 10 năm ngoái, vốn được thiết lập sau các cuộc đụng độ khiến nhiều binh sĩ và dân thường thiệt mạng.

Biên giới trên bộ giữa Pakistan và Afghanistan gần như đóng hoàn toàn trong thời gian giao tranh, gây ra những hệ lụy kinh tế đáng kể. Tháng 3 vừa qua, hai nước nhất trí tạm ngừng các hoạt động quân sự kể từ ngày 19-23/3 nhân dịp lễ xả chay (Eid al-Fitr).

Pakistan và Afghanistan đàm phán với vai trò trung gian của Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 1/4, truyền thông khu vực đưa tin chính quyền Taliban tại Afghanistan đã cử một phái đoàn gồm 5 thành viên tới Tân Cương (Trung Quốc) để tham gia đàm phán trực tiếp với Pakistan, trong bối cảnh xung đột biên giới giữa hai nước bước sang tuần thứ năm và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: Pakistan Afghanistan Trung Quốc kiềm chế leo thang
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Pakistan và Afghanistan tiếp tục giao tranh trước thềm đàm phán Mỹ - Iran
VOV.VN - Căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan tiếp tục leo thang khi hai bên xảy ra các cuộc đấu súng dữ dội dọc biên giới, chỉ vài ngày sau khi tuyên bố tạm ngừng giao tranh.

Pakistan tuyên bố “tạm ngừng” các cuộc tấn công vào Afghanistan
VOV.VN - Pakistan hôm nay tuyên bố “tạm ngừng” các cuộc tấn công nhằm vào Afghanistan theo đề nghị của Saudia Arabia, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Quyết định đưa ra trùng thời điểm với dịp lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo.

Pakistan tuyên bố tiếp tục tấn công Afghanistan, Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn
VOV.VN - Pakistan hôm qua (17/3) tiếp tục lên tiếng bác bỏ cáo buộc từ Afghanistan về vụ không kích cơ sở cai nghiện ở thủ đô Kabul, khiến hơn 400 người thiệt mạng và 265 người bị thương; đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự tại quốc gia láng giềng.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ