Pakistan, Afghanistan nhất trí kiềm chế leo thang căng thẳng

Cuộc gặp 3 bên Pakistan - Afghanistan - Trung Quốc diễn ra từ ngày 1-7/4, mà theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh thông báo ngày 8/4 là bao gồm đại diện đến từ các cơ quan phụ trách ngoại giao, quốc phòng và an ninh. Bà cho biết: “Các cuộc thảo luận diễn ra thẳng thắn, thực tế và trong bầu không khí tốt đẹp, cho thấy các cuộc đàm phán theo đuổi cách tiếp cận hướng tới giải quyết vấn đề, phấn đấu đạt kết quả và hành động”.

Đại diện phái đoàn 3 bên tham dự cuộc gặp không chính thức tại Urumqi, Trung Quốc. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Phía Afghanistan và Pakistan tái khẳng định cam kết sớm hóa giải bất đồng, nỗ lực đạt được bước ngoặt trong quan hệ song phương dựa trên tôn chỉ và tinh thần Hiến chương Liên Hợp Quốc cũng như Năm nguyên tắc chung sống hòa bình, đồng thời nhất trí không thực hiện các hành động làm leo thang hoặc phức tạp thêm tình hình.

Trong khi đó, Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục liên lạc với cả hai bên, cung cấp diễn đàn đối thoại và tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc cải thiện và phát triển quan hệ Afghanistan-Pakistan cũng như tăng cường hợp tác thiết thực giữa 3 nước.

Tại đây, 3 bên đã nhất trí thảo luận một phương án toàn diện để giải quyết các vấn đề trong quan hệ giữa Afghanistan và Pakistan, đồng thời xác định các vấn đề cốt lõi và ưu tiên. Trung Quốc nhấn mạnh khủng bố là vấn đề cốt lõi ảnh hưởng đến quan hệ Afghanistan-Pakistan. Ba bên cho rằng, tiến trình Urumqi có ý nghĩa thực chất và nhất trí duy trì liên lạc, đối thoại về tiến trình này.

Giao tranh giữa hai quốc gia láng giềng bùng phát trở lại từ cuối tháng 2 vừa qua, sau khi Afghanistan tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm đáp trả các đợt không kích của Pakistan.

Diễn biến này đã làm sụp đổ thỏa thuận ngừng bắn do Qatar làm trung gian hồi tháng 10 năm ngoái, vốn được thiết lập sau các cuộc đụng độ khiến nhiều binh sĩ và dân thường thiệt mạng.

Biên giới trên bộ giữa Pakistan và Afghanistan gần như đóng hoàn toàn trong thời gian giao tranh, gây ra những hệ lụy kinh tế đáng kể. Tháng 3 vừa qua, hai nước nhất trí tạm ngừng các hoạt động quân sự kể từ ngày 19-23/3 nhân dịp lễ xả chay (Eid al-Fitr).