Giao tranh trên đảo chiến lược của Iran tại vịnh Ba Tư

Thứ Sáu, 05:53, 08/05/2026
VOV.VN - Truyền thông Iran khẳng định đã xảy ra giao tranh tại một trong các hòn đảo chiến lược của nước này trên vịnh Ba Tư. Cùng lúc, một nguồn tin Mỹ khẳng định tàu chiến Mỹ đã tập kích mục tiêu Iran tại vịnh Ba Tư.

Theo truyền thông Nhà nước Iran, các lực lượng vũ trang nước này đã giao tranh với “kẻ thù” trên đảo Qeshm, hòn đảo chiến lược và lớn nhất của Iran tại vịnh Ba Tư. Cùng lúc, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran khẳng định nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy từ khu vực cảng Bandar Abbas, phía Nam Iran. Nguồn tin nghi ngờ đây có thể là hành vi thù địch liên quan UAE và cảnh báo quốc gia vùng Vịnh sẽ phải trả giá đắt, nếu đó là sự thật.

Trong khi đó, một số phương tiện truyền thông khu vực dẫn một nguồn tin Mỹ đêm qua nói rằng lực lượng Mỹ đã tập kích cảng trên đảo Qeshm và cảng Bandar Abbas của Iran hôm 7/5. Nguồn tin khẳng định cuộc tấn công không đồng nghĩa chiến tranh bùng phát trở lại, hay lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran đã hết hiệu lực.

Ảnh minh họa: Reuters

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tối qua hối thúc các nước thành viên Liên Hợp Quốc không ủng hộ dự thảo Nghị quyết do Mỹ xây dựng về eo biển Hormuz. Ông Araghchi khẳng định dự thảo của Mỹ là phiến diện và có tính chất khiêu khích, hoàn toàn phớt lờ nguyên nhân gốc rễ của những căng thẳng hiện nay tại khu vực, đó là các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel vào Iran.  

Về tình hình nội bộ Iran, hãng tin Ánh sáng (Nournews) dẫn lời một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran hôm qua khẳng định Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei vẫn duy trì quyền giám sát toàn diện mọi công việc của đất nước. Theo nguồn tin, tất cả các diễn biến tại Iran vẫn nằm dưới sự điều hành của Đại giáo chủ và không một quyết định nào được đưa ra mà không có sự chuẩn thuận của lãnh tụ tối cao.

Kể từ khi được bầu làm Đại giáo chủ mới của Iran hồi tháng 3, ông Mojtaba Khamenei chưa từng xuất hiện trước truyền thông hay công chúng. Trong một tuyên bố sáng qua, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết mới đây ông đã có cuộc gặp kéo dài gần 2 tiếng rưỡi với Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei. Tuy nhiên, thời gian chính xác và địa điểm diễn ra cuộc gặp, không được đề cập.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tổng thống Iran tiết lộ về cuộc gặp trực tiếp với Lãnh tụ tối cao

VOV.VN - Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết ông đã có cuộc gặp kéo dài hai tiếng rưỡi với Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, theo truyền thông địa phương. Đây được xem là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên được ghi nhận giữa một quan chức cấp cao Iran và Nhà lãnh đạo tối cao mới của nước này.

Lằn ranh đỏ của Israel trong đàm phán thỏa thuận hòa bình với Iran

VOV.VN - Các nhà phân tích cho rằng Israel muốn Iran chấm dứt hoạt động làm giàu urani, hạn chế chương trình tên lửa, cắt giảm hỗ trợ cho các lực lượng ủy nhiệm và không có các “điều khoản hoàng hôn” trong bất kỳ thỏa thuận nào.

Tổng thống Trump dự đoán cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump dự đoán cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc, trong bối cảnh ông đang thúc đẩy một thỏa thuận nhằm chấm dứt thế bế tắc liên quan eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Tehran.

