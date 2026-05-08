Giao tranh trên đảo chiến lược của Iran tại vịnh Ba Tư

Theo truyền thông Nhà nước Iran, các lực lượng vũ trang nước này đã giao tranh với “kẻ thù” trên đảo Qeshm, hòn đảo chiến lược và lớn nhất của Iran tại vịnh Ba Tư. Cùng lúc, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran khẳng định nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy từ khu vực cảng Bandar Abbas, phía Nam Iran. Nguồn tin nghi ngờ đây có thể là hành vi thù địch liên quan UAE và cảnh báo quốc gia vùng Vịnh sẽ phải trả giá đắt, nếu đó là sự thật.

Trong khi đó, một số phương tiện truyền thông khu vực dẫn một nguồn tin Mỹ đêm qua nói rằng lực lượng Mỹ đã tập kích cảng trên đảo Qeshm và cảng Bandar Abbas của Iran hôm 7/5. Nguồn tin khẳng định cuộc tấn công không đồng nghĩa chiến tranh bùng phát trở lại, hay lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran đã hết hiệu lực.

Ảnh minh họa: Reuters

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tối qua hối thúc các nước thành viên Liên Hợp Quốc không ủng hộ dự thảo Nghị quyết do Mỹ xây dựng về eo biển Hormuz. Ông Araghchi khẳng định dự thảo của Mỹ là phiến diện và có tính chất khiêu khích, hoàn toàn phớt lờ nguyên nhân gốc rễ của những căng thẳng hiện nay tại khu vực, đó là các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel vào Iran.

Về tình hình nội bộ Iran, hãng tin Ánh sáng (Nournews) dẫn lời một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran hôm qua khẳng định Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei vẫn duy trì quyền giám sát toàn diện mọi công việc của đất nước. Theo nguồn tin, tất cả các diễn biến tại Iran vẫn nằm dưới sự điều hành của Đại giáo chủ và không một quyết định nào được đưa ra mà không có sự chuẩn thuận của lãnh tụ tối cao.

Kể từ khi được bầu làm Đại giáo chủ mới của Iran hồi tháng 3, ông Mojtaba Khamenei chưa từng xuất hiện trước truyền thông hay công chúng. Trong một tuyên bố sáng qua, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết mới đây ông đã có cuộc gặp kéo dài gần 2 tiếng rưỡi với Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei. Tuy nhiên, thời gian chính xác và địa điểm diễn ra cuộc gặp, không được đề cập.