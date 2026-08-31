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Giới trẻ Australia thiếu tự tin khi phân biệt tin giả

Thứ Hai, 16:58, 31/08/2026
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VOV.VN - Mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng trở thành nguồn tin quan trọng với giới trẻ Australia, song nhiều em vẫn thiếu tự tin khi phân biệt tin thật, tin giả.

Mạng xã hội và các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng trở thành nguồn tiếp nhận tin tức quan trọng của giới trẻ Australia. Tuy vậy, điều đáng lo ngại là nhiều em gặp khó khăn trong việc phân biệt tin thật với tin giả. Thực tế này đặt ra yêu cầu tăng cường giáo dục, trang bị kỹ năng nhận biết và đánh giá thông tin cho giới trẻ.

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Giới trẻ Australia thiếu tự tin khi phân biệt tin giả. Ảnh: EM

Kết quả nghiên cứu về tin tức và giới trẻ Australia năm 2026, do Đại học Western Sydney, Đại học Công nghệ Queensland và Đại học Canberra công bố hôm nay (31/8), cho thấy 60% người tham gia khảo sát trong độ tuổi từ 10 đến 17 tiếp nhận tin tức qua mạng xã hội. Trong đó, YouTube là nền tảng phổ biến nhất, chiếm 37%, tiếp đến là TikTok với 28%, Instagram 24% và Facebook 20%...

Nghiên cứu cũng cho thấy khoảng 36% trẻ em sử dụng các công cụ AI để tìm hiểu thêm về tin tức, khiến AI trở thành phương thức phổ biến thứ hai mà các em sử dụng để tiếp cận thông tin.

Những con số này cho thấy mạng xã hội và AI đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cách giới trẻ tiếp nhận thông tin. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là các em cũng ngày càng tiếp xúc nhiều hơn với thông tin sai lệch. Trong nhóm từ 13 đến 17 tuổi, tỷ lệ này là 26%. Mặc dù thường xuyên tiếp xúc với tin giả, chỉ 47% số trẻ được khảo sát cảm thấy tự tin về khả năng nhận biết loại thông tin này. Nghiên cứu cũng cho thấy trong 6 tháng qua, 31% số trẻ đã chia sẻ tin giả với bạn bè mà không nhận ra thông tin đó không chính xác.

Thực tế này cho thấy mặc dù trẻ em Australia ngày càng được trang bị nhiều hơn kiến thức và kỹ năng về truyền thông, báo chí, khả năng vận dụng những kiến thức này vào thực tế vẫn còn hạn chế. Khoảng cách giữa kiến thức và thực hành cho thấy việc giáo dục kỹ năng đọc hiểu và đánh giá tin tức cần chú trọng hơn đến khả năng vận dụng trong thực tế, thay vì chỉ cung cấp kiến thức về cách nhận diện thông tin.

Công nghệ số đang tạo ra những thay đổi lớn trong cuộc sống. Vì vậy, bên cạnh hướng dẫn giới trẻ sử dụng công nghệ một cách phù hợp, việc trang bị kỹ năng nhận diện và hạn chế những tác động tiêu cực của công nghệ cũng cần được chú trọng. Điều này giúp các em có đủ kiến thức, kỹ năng và sự tự tin để tham gia đời sống xã hội một cách an toàn, chủ động.

Việt Nga/VOV-Australia
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