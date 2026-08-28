Australia viện trợ 5 triệu AUD hỗ trợ Nepal khắc phục hậu quả của lũ quét

Trong thông báo đưa ra vào sáng 28/8, Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho biết nước này vừa quyết định sẽ hỗ trợ Nepal 5 triệu AUD để gia tăng các nỗ lực ứng phó và phục hồi khẩn cấp sau trận lũ quét xảy ra hôm 26/8. Số tiền này sẽ được dùng để cung cấp thực phẩm, nơi trú ẩn khẩn cấp, nước sạch và vệ sinh cho người dân ở khu vực bị ảnh hưởng.

Một người đàn ông đang tìm kiếm và nhặt đồ đạc còn sót lại trong bùn đất sau trận lũ quét. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi cũng cung cấp thêm khoản hỗ trợ nhân đạo trị giá 5 triệu AUD. Trong đó, 2 triệu AUD dành cho Chương trình Lương thực Thế giới, 2 triệu AUD khác cho các tổ chức phi chính phủ của Australia hoạt động thông qua Quan hệ Đối tác Nhân đạo và 1 triệu AUD cho Liên minh Hành động khẩn cấp”, Ngoại trưởng Australia Penny Wong nói.

Trong đó, khoản viện trợ chuyển cho Chương trình Lương thực Thế giới sẽ được dùng để phân phối khẩu phần ăn và cung cấp hậu cần cho hoạt động ứng phó khẩn cấp của Nepal. Khoản viện trợ thông qua các tổ chức phi chính phủ của Australia sẽ được dùng để cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp, bộ dụng cụ vệ sinh, chăn, hỗ trợ y tế và hỗ trợ tâm lý. Số tiền chuyển cho Liên minh Hành động khẩn cấp sẽ được dùng để hỗ trợ các nỗ lực phục hồi và tái thiết do địa phương dẫn đầu tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Trận lũ quét xảy ra hôm 26/8 ở Nepal đã tàn phá các cộng đồng dọc theo cả biên giới của Nepal và Trung Quốc, cuốn trôi các làng mạc, làm hư hại cơ sở hạ tầng thiết yếu và khiến hàng nghìn người phải di dời. Nhiều đường sá, cầu cống cũng bị phá hủy, hiện tại nhiều cộng đồng vẫn bị cô lập và khó tiếp cận nên đang rất cần được giúp đỡ khẩn cấp.

Theo số liệu mới cập nhật vào sáng 28/8, Australia đang có 39 công dân mất tích trong trận lũ quét vừa qua. Nước này đã cử 20 nhân viên lãnh sự cùng 3 chuyên gia hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp sớm lên đường tới Nepal.

Trong ngày 28/8, Ngoại trưởng Australia Penny Wong cũng sẽ điện đàm với Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal để thảo luận thêm về tình hình và đề nghị Nepal hỗ trợ Australia trong công tác tìm kiếm, cứu hộ người mất tích.