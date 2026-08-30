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Australia công bố gói cứu trợ nhân đạo thứ hai cho Nepal

Chủ Nhật, 21:42, 30/08/2026
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VOV.VN - Trong bối cảnh thảm họa lũ quét tại Nepal gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, trong đó 42 công dân Australia đang bị mất tích, chính phủ Australia vừa công bố gói viện trợ thứ hai trị giá 3 triệu AUD để giúp Nepal ứng phó và khắc phục hậu quả của thảm họa.

 

Ngày 30/8, Ngoại trưởng Australia Penny Wong ra thông báo về gói viện trợ thứ hai cho Nepal trị giá 3 triệu AUD để giúp nước này ứng phó và khắc phục hậu quả của trận lũ quét tàn phá dọc biên giới với Trung Quốc, nâng tổng số tiền mà Australia cam kết hỗ trợ cho Nepal trong đợt này lên tới 8 triệu AUD.

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Các lực lượng cứu hộ đưa người còn sống sót lên trực thăng cấp cứu (Ảnh: Reuters)

Trong đó 2 triệu AUD được dùng để cung cấp nhu yếu phẩm và hỗ trợ nhân đạo khác. Lô hàng viện trợ nhân đạo đầu tiên sẽ được Australia chuyến đến Nepal trong những ngày tới. Một triệu AUD còn lại sẽ được chính phủ Australia đóng góp vào Liên minh Hành động khẩn cấp để nâng tổng số tiền mà chính phủ và người dân nước này quyên góp giúp Nepal lên đến hơn 2 triệu AUD.

Các khoản viện trợ của Australia đang hỗ trợ các đối tác và  các tổ chức địa phương triển khai các hoạt động phục hồi và tái thiết tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Ngoài khoản viện trợ nhân đạo, Australia cũng cử bổ sung 12 nhân viên thuộc đội ứng phó gồm nhân viên ứng phó khủng hoảng, nhân viên lãnh sự và cảnh sát liên bang đến Kathmandu để hỗ trợ công tác ứng phó khủng hoảng, bên cạnh các nhân viên Australia đã có mặt trước đó.

Hiện tại chính phủ Nepal đang đề nghị các nước hỗ trợ vật tư khẩn cấp bao gồm bộ dụng cụ vệ sinh và các giải pháp chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời để giúp người dân sống ở các khu vực bị ảnh hưởng.

Việt Nga/VOV-Australia
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