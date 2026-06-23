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Giông bão dữ dội ảnh hưởng tới gần một nửa lãnh thổ nước Mỹ

Thứ Ba, 22:26, 23/06/2026
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VOV.VN - Các trận giông bão dữ dội tiếp tục hoành hành tại Mỹ trong ngày 23/6 sau khi mưa lớn và lũ lụt gây ra nhiều thiệt hại trên diện rộng.

Hơn 250 cơn giông bão gây ra mưa lớn, lũ lụt nguy hiểm và gió mạnh tại nhiều khu vực trên khắp nước Mỹ. Mối đe dọa từ thời tiết cực đoan được tiếp tục trong ngày 23/6.

Hình ảnh từ bang Kentucky cho thấy các đội cứu hộ phải lội qua vùng nước ngập sâu tới đầu gối để giải cứu những người bị mắc kẹt trong ô tô giữa trận lũ hôm 22/6. Tại bang New Jersey, nhiều ô tô và xe tải cũng bị mắc kẹt khi nước dâng nhanh trên các tuyến đường.

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Mưa lớn ở New York ngày 22/6. Ảnh: Getty

Trong khi đó, một cơn lốc xoáy dường như đã xuất hiện tại bang Virginia, làm đổ nhiều cây xanh và gây ách tắc giao thông. Hàng chục nghìn hộ dân ở khu vực Đông Nam nước Mỹ bị mất điện do đường dây điện bị hư hỏng. Ở miền Tây, những cơn gió có tốc độ lên tới 160 km/h đã gây ra các trận bão bụi tại bang Colorado.

Các đợt giông bão đã ảnh hưởng tới gần một nửa lãnh thổ nước Mỹ, thậm chí buộc một trận đấu World Cup diễn ra tại Philadelphia vào tối 22/6 phải tạm dừng giữa giờ nghỉ sau khi xuất hiện cảnh báo về sét.

Các sân bay từ Boston đến Washington đã phải áp dụng lệnh tạm ngừng cất và hạ cánh trong ngày 22/6 do thời tiết xấu, khiến khoảng 10.000 chuyến bay bị gián đoạn ngay từ đầu tuần. Tình trạng chậm và hủy chuyến tiếp tục gia tăng trong ngày 23/6, với 851 chuyến bay bị hoãn và 175 chuyến bị hủy được ghi nhận từ sáng sớm.

Khoảng 12 triệu người Mỹ tiếp tục nằm trong vùng có nguy cơ chịu ảnh hưởng của các đợt giông bão mới trong ngày 23/6 tại hai khu vực chính. Khu vực thứ nhất là vùng Trung Đại Tây Dương , kéo dài từ miền Đông bang Bắc Carolina đến Đông Nam Virginia và miền Nam Maryland. Mối đe dọa chính tại đây là gió giật mạnh, dù nguy cơ xuất hiện một hoặc hai cơn lốc xoáy ngắn hạn cũng không thể loại trừ.

Các cảnh báo và theo dõi lũ quét đã được ban hành từ thành phố Norfolk của bang Virginia đến bang Tây Virginia. Hệ thống bão được dự báo tiếp tục di chuyển về phía Đông trong ngày 23/6, với một số khu vực có thể ghi nhận lượng mưa từ 50 - 100 mm.

Khu vực thứ hai trải dài từ vùng Cao nguyên phía Tây đến Đồng bằng Trung tâm, bao gồm miền Đông các bang Wyoming và Colorado cho tới khu vực biên giới giữa Oklahoma và Texas. Tại đây có nguy cơ cao xuất hiện mưa đá với đường kính hơn 5cm cùng những cơn gió mạnh gây thiệt hại. Một số cơn lốc xoáy cũng có thể hình thành.

Các nhà khí tượng cho biết nguy cơ giông bão sẽ tiếp tục kéo dài sang ngày 24/6, đặc biệt tại khu vực Cao nguyên phía Tây, từ miền Đông Wyoming xuống miền Đông New Mexico và vùng Texas Panhandle.

Kiều Anh/VOV.VN
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