Hà Lan cách ly một bệnh nhân nghi nhiễm virus Ebola

Thứ Bảy, 15:01, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 22/05, một bệnh viện tại Hà Lan thông báo đã tiếp nhận và cách ly một bệnh nhân có "nghi ngờ" về khả năng nhiễm virus Ebola. Dự kiến, kết quả xét nghiệm chính thức sẽ có vào cuối tuần này.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa nâng mức cảnh báo rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên mức "tối đa" do sự bùng phát dữ dội của biến thể Bundibugyo. Đây là một biến chủng Ebola có tỷ lệ tử vong cực kỳ cao (lên tới 50%) và hiện vẫn chưa có vaccine hay phương pháp điều trị đặc hiệu nào được phê duyệt.

ha lan cach ly mot benh nhan nghi nhiem virus ebola hinh anh 1
Tính đến thời điểm hiện tại, đợt dịch Ebola đã lan rộng ra một số tỉnh của Congo và nước láng giềng Uganda. Ảnh: Reuters

Tính đến thời điểm hiện tại, đợt dịch này đã lan rộng ra một số tỉnh của Congo và nước láng giềng Uganda. Các quốc gia phương Tây bắt đầu ghi nhận những trường hợp liên quan: một công dân Mỹ nhiễm bệnh tại Congo đã được chuyển về điều trị tại Đức, và một trường hợp tiếp xúc nguy cơ cao khác được đưa tới Cộng hòa Séc.

Tại Hà Lan, cơ sở y tế tiếp nhận ca bệnh nghi ngờ đã nhanh chóng kích hoạt các quy trình phòng dịch nghiêm ngặt, đưa bệnh nhân vào phòng cách ly chuyên dụng nhằm ngăn ngừa mọi nguy cơ lây nhiễm thứ phát ra cộng đồng. Giới chức y tế châu Âu (ECDC) trấn an rằng nguy cơ lây nhiễm diện rộng tại châu lục này vẫn ở mức rất thấp, do virus Ebola chỉ lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người đang có triệu chứng bệnh.

Hiện, cơ quan y tế Hà Lan cùng các chuyên gia dịch tễ đang theo dõi chặt chẽ tình hình và chờ đợi kết quả xét nghiệm định danh chính thức để đưa ra hướng xử lý tiếp theo.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Tin liên quan

Thái Lan siết chặt kiểm soát y tế với hành khách đến từ vùng dịch Ebola
VOV.VN - Trước việc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo đợt bùng phát dịch bệnh Ebola gần đây là “tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế”, giới chức Thái Lan đã tăng cường sàng lọc và siết chặt các biện pháp kiểm soát y tế với hành khách đến từ các khu vực có nguy cơ cao.

WHO nâng cảnh báo Ebola tại Congo lên mức “rất cao”
VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nâng mức nguy cơ bùng phát dịch Ebola tại CHDC Congo lên “rất cao” ở cấp quốc gia khi số ca nghi nhiễm và tử vong tiếp tục tăng. WHO cũng đang xem xét sử dụng thuốc kháng virus Obeldesivir nhằm ngăn bệnh phát triển ở người từng tiếp xúc với Ebola.

Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Ấn Độ - châu Phi bị hoãn do dịch Ebola bùng phát
VOV.VN - Ngày 21/5, Ấn Độ và Liên minh châu Phi thông báo Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Ấn Độ - châu Phi lần thứ tư, dự kiến diễn ra tại thủ đô New Delhi từ ngày 28 đến 31/5, sẽ được hoãn lại trong bối cảnh dịch Ebola tiếp tục bùng phát tại một số khu vực ở châu Phi.

