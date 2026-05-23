Hà Lan cách ly một bệnh nhân nghi nhiễm virus Ebola

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa nâng mức cảnh báo rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên mức "tối đa" do sự bùng phát dữ dội của biến thể Bundibugyo. Đây là một biến chủng Ebola có tỷ lệ tử vong cực kỳ cao (lên tới 50%) và hiện vẫn chưa có vaccine hay phương pháp điều trị đặc hiệu nào được phê duyệt.

Tính đến thời điểm hiện tại, đợt dịch Ebola đã lan rộng ra một số tỉnh của Congo và nước láng giềng Uganda. Ảnh: Reuters

Tính đến thời điểm hiện tại, đợt dịch này đã lan rộng ra một số tỉnh của Congo và nước láng giềng Uganda. Các quốc gia phương Tây bắt đầu ghi nhận những trường hợp liên quan: một công dân Mỹ nhiễm bệnh tại Congo đã được chuyển về điều trị tại Đức, và một trường hợp tiếp xúc nguy cơ cao khác được đưa tới Cộng hòa Séc.

Tại Hà Lan, cơ sở y tế tiếp nhận ca bệnh nghi ngờ đã nhanh chóng kích hoạt các quy trình phòng dịch nghiêm ngặt, đưa bệnh nhân vào phòng cách ly chuyên dụng nhằm ngăn ngừa mọi nguy cơ lây nhiễm thứ phát ra cộng đồng. Giới chức y tế châu Âu (ECDC) trấn an rằng nguy cơ lây nhiễm diện rộng tại châu lục này vẫn ở mức rất thấp, do virus Ebola chỉ lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người đang có triệu chứng bệnh.

Hiện, cơ quan y tế Hà Lan cùng các chuyên gia dịch tễ đang theo dõi chặt chẽ tình hình và chờ đợi kết quả xét nghiệm định danh chính thức để đưa ra hướng xử lý tiếp theo.