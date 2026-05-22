WHO nâng cảnh báo Ebola tại Congo lên mức “rất cao”

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 22/5, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang lan rộng nhanh chóng. Cho đến nay, Congo đã ghi nhận 82 ca nhiễm Ebola được xác nhận cùng 7 ca tử vong. Tuy nhiên, WHO cho rằng quy mô thực tế của dịch bệnh có thể lớn hơn nhiều, với gần 750 ca nghi nhiễm và 177 trường hợp tử vong nghi liên quan đến virus.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói: “Dịch Ebola bùng phát ở CHDC Congo đang lan rộng nhanh chóng. Hiện nay, chúng tôi đang xem xét lại đánh giá rủi ro của mình ở mức rất cao ở cấp quốc gia, cao ở cấp khu vực, và thấp trên toàn cầu.”

Trong khi đó, WHO cũng đang thúc đẩy các giải pháp điều trị và phòng ngừa đối với chủng Ebola Bundibugyo, chủng virus hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị được phê duyệt chính thức. Nhà khoa học trưởng WHO Sylvie Briand cho biết thuốc kháng virus Obeldesivir đang được xem xét sử dụng cho những người từng tiếp xúc với Ebola nhằm ngăn ngừa họ phát bệnh.

“Ngoài thuốc kháng virus, chúng tôi cho rằng một loại thuốc khác có tên Obeldesivir cũng có thể được sử dụng để phòng ngừa sau phơi nhiễm. Điều này có thể ngăn những người đã tiếp xúc với virus phát triển thành bệnh”, bà Sylvie Briand nói

Obeldesivir là thuốc kháng virus dạng uống và đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. WHO cho biết đang phối hợp cùng các đối tác quốc tế để đẩy nhanh nghiên cứu vaccine, thuốc điều trị và tăng cường năng lực ứng phó tại Congo và các nước lân cận.