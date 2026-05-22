WHO nâng cảnh báo Ebola tại Congo lên mức “rất cao”

Thứ Sáu, 23:04, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nâng mức nguy cơ bùng phát dịch Ebola tại CHDC Congo lên “rất cao” ở cấp quốc gia khi số ca nghi nhiễm và tử vong tiếp tục tăng. WHO cũng đang xem xét sử dụng thuốc kháng virus Obeldesivir nhằm ngăn bệnh phát triển ở người từng tiếp xúc với Ebola.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 22/5, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang lan rộng nhanh chóng. Cho đến nay, Congo đã ghi nhận 82 ca nhiễm Ebola được xác nhận cùng 7 ca tử vong. Tuy nhiên, WHO cho rằng quy mô thực tế của dịch bệnh có thể lớn hơn nhiều, với gần 750 ca nghi nhiễm và 177 trường hợp tử vong nghi liên quan đến virus.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói: “Dịch Ebola bùng phát ở CHDC Congo đang lan rộng nhanh chóng. Hiện nay, chúng tôi đang xem xét lại đánh giá rủi ro của mình ở mức rất cao ở cấp quốc gia, cao ở cấp khu vực, và thấp trên toàn cầu.”

Trong khi đó, WHO cũng đang thúc đẩy các giải pháp điều trị và phòng ngừa đối với chủng Ebola Bundibugyo, chủng virus hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị được phê duyệt chính thức. Nhà khoa học trưởng WHO Sylvie Briand cho biết thuốc kháng virus Obeldesivir đang được xem xét sử dụng cho những người từng tiếp xúc với Ebola nhằm ngăn ngừa họ phát bệnh.

“Ngoài thuốc kháng virus, chúng tôi cho rằng một loại thuốc khác có tên Obeldesivir cũng có thể được sử dụng để phòng ngừa sau phơi nhiễm. Điều này có thể ngăn những người đã tiếp xúc với virus phát triển thành bệnh”, bà Sylvie Briand nói

Obeldesivir là thuốc kháng virus dạng uống và đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. WHO cho biết đang phối hợp cùng các đối tác quốc tế để đẩy nhanh nghiên cứu vaccine, thuốc điều trị và tăng cường năng lực ứng phó tại Congo và các nước lân cận.

Bộ Y tế chỉ ra 4 điểm bất thường của đợt dịch Ebola khiến hơn 130 người tử vong

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, Ebola là bệnh truyền nhiễm cấp tính đặc biệt nguy hiểm, lây lan rất nhanh và tỷ lệ tử vong cao lên đến 90%. Bộ Y tế nhận định nguy cơ dịch xâm nhập vào Việt Nam hiện ở mức thấp nhưng yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch...

 

 

Hồng Nhung/VOV1 biên dịch
Bộ Y tế chỉ ra 4 điểm bất thường của đợt dịch Ebola khiến hơn 130 người tử vong

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, Ebola là bệnh truyền nhiễm cấp tính đặc biệt nguy hiểm, lây lan rất nhanh và tỷ lệ tử vong cao lên đến 90%. Bộ Y tế nhận định nguy cơ dịch xâm nhập vào Việt Nam hiện ở mức thấp nhưng yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch...

Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Ấn Độ - châu Phi bị hoãn do dịch Ebola bùng phát

VOV.VN - Ngày 21/5, Ấn Độ và Liên minh châu Phi thông báo Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Ấn Độ - châu Phi lần thứ tư, dự kiến diễn ra tại thủ đô New Delhi từ ngày 28 đến 31/5, sẽ được hoãn lại trong bối cảnh dịch Ebola tiếp tục bùng phát tại một số khu vực ở châu Phi.

Ấn Độ tăng cường sàng lọc Ebola tại các cửa khẩu, sân bay sau cảnh báo của WHO

VOV.VN - Bộ Y tế Ấn Độ vừa ban hành khuyến cáo y tế và quy định sàng lọc đối với hành khách đến từ các quốc gia có nguy cơ cao về dịch Ebola. Động thái được đưa ra ngay sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo dịch bệnh đang lan rộng tại châu Phi.

Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nguy cơ lây lan Ebola cao tại khu vực

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 20/5 cảnh báo, nguy cơ dịch Ebola lây lan ở Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là cao ở cấp quốc gia và khu vực, nhưng vẫn ở mức thấp trên toàn cầu.

Hong Kong (Trung Quốc) kích hoạt ứng phó khẩn cấp trước dịch Ebola

VOV.VN - Ngay sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo khẩn cấp quốc tế về dịch Ebola tại châu Phi ngày 17/5, chính quyền Hong Kong đã đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp để ngăn chặn sự lây lan của virus này.

