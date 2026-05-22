Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Ấn Độ - châu Phi bị hoãn do dịch Ebola bùng phát

Thứ Sáu, 15:35, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 21/5, Ấn Độ và Liên minh châu Phi thông báo Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Ấn Độ - châu Phi lần thứ tư, dự kiến diễn ra tại thủ đô New Delhi từ ngày 28 đến 31/5, sẽ được hoãn lại trong bối cảnh dịch Ebola tiếp tục bùng phát tại một số khu vực ở châu Phi.

Theo tuyên bố chung, quyết định hoãn hội nghị được đưa ra sau các cuộc tham vấn giữa Ấn Độ với Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU) và Ủy ban Liên minh châu Phi, trên cơ sở đánh giá tình hình y tế công cộng đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia châu Phi.

Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Ấn Độ - châu Phi bị hoãn do dịch Ebola bùng phát. Ảnh minh họa: The Hindu

Tuyên bố nhấn mạnh, trong quá trình chuẩn bị cho hội nghị, hai bên đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục phối hợp nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức y tế công cộng trên toàn lục địa châu Phi. Nội dung hợp tác bao gồm hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) cũng như các cơ quan y tế quốc gia liên quan.

Chính phủ Ấn Độ cho biết thời điểm tổ chức mới của hội nghị sẽ được hai bên thống nhất sau và sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp.

Việc hoãn hội nghị diễn ra trong bối cảnh nhiều khu vực ở châu Phi ghi nhận các ca nhiễm virus Ebola nguy hiểm, trong đó trường hợp mới nhất được phát hiện tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trước đó đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế liên quan đến các đợt bùng phát Ebola tại khu vực Trung Phi.

Theo WHO, tính đến ngày 21/5 đã ghi nhận khoảng 600 trường hợp nghi nhiễm và 139 ca nghi tử vong trong đợt bùng phát bắt đầu từ hai tháng trước. Giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ lây lan xuyên biên giới vẫn ở mức cao do hệ thống y tế tại nhiều khu vực bị quá tải và công tác kiểm soát dịch bệnh còn gặp nhiều khó khăn.

Dù chưa ghi nhận bất kỳ ca nhiễm Ebola nào, Chính phủ Ấn Độ đã tăng cường các biện pháp giám sát và phòng ngừa trên toàn quốc. Các bang và vùng lãnh thổ liên bang được yêu cầu bảo đảm sẵn sàng ở mọi cấp độ, bao gồm triển khai quy trình sàng lọc trước và sau nhập cảnh, chuẩn bị khu cách ly, hệ thống điều trị, cơ chế chuyển tuyến và xét nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Giới chức y tế Ấn Độ cũng cảnh báo cần duy trì mức độ cảnh giác cao do virus Ebola tồn tại dưới nhiều biến thể khác nhau với khả năng lây lan và tỷ lệ tử vong không giống nhau. Đợt bùng phát hiện nay được cho là liên quan đến biến thể Bundibugyo – một chủng hiếm gặp hơn so với chủng Zaire từng gây ra đại dịch nghiêm trọng tại Tây Phi giai đoạn 2014-2016.

Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Ấn Độ - châu Phi được xem là cơ chế hợp tác quan trọng giữa New Delhi và các quốc gia châu Phi, lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2008. Cơ chế này tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, y tế, công nghệ, an ninh lương thực và phát triển bền vững. Việc hoãn hội nghị lần này phản ánh mức độ thận trọng ngày càng cao của cộng đồng quốc tế trước nguy cơ lây lan xuyên biên giới của các dịch bệnh nguy hiểm trên toàn cầu.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Tag: Ấn Độ Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Ấn Độ châu Phi bùng phát dịch Ebola ở Congo WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp Ebola
Tin liên quan

Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nguy cơ lây lan Ebola cao tại khu vực

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 20/5 cảnh báo, nguy cơ dịch Ebola lây lan ở Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là cao ở cấp quốc gia và khu vực, nhưng vẫn ở mức thấp trên toàn cầu.

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 20/5 cảnh báo, nguy cơ dịch Ebola lây lan ở Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là cao ở cấp quốc gia và khu vực, nhưng vẫn ở mức thấp trên toàn cầu.

Hong Kong (Trung Quốc) kích hoạt ứng phó khẩn cấp trước dịch Ebola

VOV.VN - Ngay sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo khẩn cấp quốc tế về dịch Ebola tại châu Phi ngày 17/5, chính quyền Hong Kong đã đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp để ngăn chặn sự lây lan của virus này.

VOV.VN - Ngay sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo khẩn cấp quốc tế về dịch Ebola tại châu Phi ngày 17/5, chính quyền Hong Kong đã đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp để ngăn chặn sự lây lan của virus này.

WHO báo động khẩn về Ebola, đáng ngại đến đâu, cần làm gì để phòng tránh?

VOV.VN - Đợt dịch hiện nay ở Cộng hòa Dân chủ Congo liên quan tới chủng Bundibugyo, một biến thể Ebola hiếm gặp và nguy hiểm do hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu.

VOV.VN - Đợt dịch hiện nay ở Cộng hòa Dân chủ Congo liên quan tới chủng Bundibugyo, một biến thể Ebola hiếm gặp và nguy hiểm do hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu.

Mỹ hạn chế nhập cảnh tạm thời với người từng có mặt tại các quốc gia có dịch Ebola

VOV.VN - Ngày 18/5, Mỹ thông báo áp đặt các biện pháp hạn chế nhập cảnh tạm thời đối với những người từng có mặt tại các quốc gia đang bùng phát dịch Ebola ở khu vực Trung Phi, trong bối cảnh giới chức y tế nước này gia tăng cảnh báo về nguy cơ lây lan dịch bệnh.

VOV.VN - Ngày 18/5, Mỹ thông báo áp đặt các biện pháp hạn chế nhập cảnh tạm thời đối với những người từng có mặt tại các quốc gia đang bùng phát dịch Ebola ở khu vực Trung Phi, trong bối cảnh giới chức y tế nước này gia tăng cảnh báo về nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Điểm đáng lo ngại của dịch Ebola đang bùng phát tại châu Phi

VOV.VN - Giới chức y tế châu Phi đang bày tỏ lo ngại trước đợt bùng phát mới của virus Bundibugyo, một biến thể hiếm của bệnh Ebola, trong bối cảnh hiện chưa có thuốc điều trị hay vaccine được phê duyệt dành riêng cho chủng virus này.

VOV.VN - Giới chức y tế châu Phi đang bày tỏ lo ngại trước đợt bùng phát mới của virus Bundibugyo, một biến thể hiếm của bệnh Ebola, trong bối cảnh hiện chưa có thuốc điều trị hay vaccine được phê duyệt dành riêng cho chủng virus này.

