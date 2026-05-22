Theo tuyên bố chung, quyết định hoãn hội nghị được đưa ra sau các cuộc tham vấn giữa Ấn Độ với Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU) và Ủy ban Liên minh châu Phi, trên cơ sở đánh giá tình hình y tế công cộng đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia châu Phi.

Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Ấn Độ - châu Phi bị hoãn do dịch Ebola bùng phát. Ảnh minh họa: The Hindu

Tuyên bố nhấn mạnh, trong quá trình chuẩn bị cho hội nghị, hai bên đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục phối hợp nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức y tế công cộng trên toàn lục địa châu Phi. Nội dung hợp tác bao gồm hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) cũng như các cơ quan y tế quốc gia liên quan.

Chính phủ Ấn Độ cho biết thời điểm tổ chức mới của hội nghị sẽ được hai bên thống nhất sau và sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp.

Việc hoãn hội nghị diễn ra trong bối cảnh nhiều khu vực ở châu Phi ghi nhận các ca nhiễm virus Ebola nguy hiểm, trong đó trường hợp mới nhất được phát hiện tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trước đó đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế liên quan đến các đợt bùng phát Ebola tại khu vực Trung Phi.

Theo WHO, tính đến ngày 21/5 đã ghi nhận khoảng 600 trường hợp nghi nhiễm và 139 ca nghi tử vong trong đợt bùng phát bắt đầu từ hai tháng trước. Giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ lây lan xuyên biên giới vẫn ở mức cao do hệ thống y tế tại nhiều khu vực bị quá tải và công tác kiểm soát dịch bệnh còn gặp nhiều khó khăn.

Dù chưa ghi nhận bất kỳ ca nhiễm Ebola nào, Chính phủ Ấn Độ đã tăng cường các biện pháp giám sát và phòng ngừa trên toàn quốc. Các bang và vùng lãnh thổ liên bang được yêu cầu bảo đảm sẵn sàng ở mọi cấp độ, bao gồm triển khai quy trình sàng lọc trước và sau nhập cảnh, chuẩn bị khu cách ly, hệ thống điều trị, cơ chế chuyển tuyến và xét nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Giới chức y tế Ấn Độ cũng cảnh báo cần duy trì mức độ cảnh giác cao do virus Ebola tồn tại dưới nhiều biến thể khác nhau với khả năng lây lan và tỷ lệ tử vong không giống nhau. Đợt bùng phát hiện nay được cho là liên quan đến biến thể Bundibugyo – một chủng hiếm gặp hơn so với chủng Zaire từng gây ra đại dịch nghiêm trọng tại Tây Phi giai đoạn 2014-2016.

Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Ấn Độ - châu Phi được xem là cơ chế hợp tác quan trọng giữa New Delhi và các quốc gia châu Phi, lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2008. Cơ chế này tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, y tế, công nghệ, an ninh lương thực và phát triển bền vững. Việc hoãn hội nghị lần này phản ánh mức độ thận trọng ngày càng cao của cộng đồng quốc tế trước nguy cơ lây lan xuyên biên giới của các dịch bệnh nguy hiểm trên toàn cầu.