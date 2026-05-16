中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hà Lan trao trả bộ văn khắc đồng quý giá thời Chola cho Ấn Độ

Thứ Bảy, 19:33, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi tới Hà Lan, Chính phủ Hà Lan ngày hôm qua (15/5) đã chính thức trao trả cho Ấn Độ bộ văn khắc đồng Anaimangalam có niên đại từ thế kỷ 11, một trong những hiện vật quý giá và quan trọng nhất còn lưu giữ của triều đại Chola.

Bộ hiện vật này còn được biết đến tại Hà Lan với tên gọi “Bộ văn khắc đồng Leiden”, do được lưu giữ hơn một thế kỷ tại Đại học Leiden của Hà Lan. Việc hồi hương diễn ra sau nhiều năm đàm phán ngoại giao giữa Chính phủ Ấn Độ, Chính phủ Hà Lan và Đại học Leiden.

Các văn khắc có niên đại từ thời Hoàng đế Rajaraja Chola I (trị vì khoảng năm 985 - 1014 sau công nguyên), sau đó được con trai ông là Rajendra Chola I cho khắc lại trên đồng để lưu giữ lâu dài. Bộ hiện vật gồm 21 tấm đồng lớn và 3 tấm nhỏ, tổng trọng lượng gần 30kg, được xâu lại bằng một vòng đồng tròn có khắc con dấu hoàng gia Chola.

ha lan trao tra bo van khac dong quy gia thoi chola cho An Do hinh anh 1
Hà Lan trao trả lại bộ văn khắc đồng thời Chola thế kỷ 11 cho Ấn Độ. Ảnh: X-IndianInfoGuid

Nội dung các văn khắc ghi lại sắc lệnh về miễn giảm thuế đất và các khoản lệ phí để hỗ trợ một tu viện Phật giáo tại bang Tamil Nadu ngày nay. Theo các nhà sử học, đây không chỉ là tài liệu hành chính mà còn là nguồn tư liệu quý giá phản ánh đời sống đa văn hóa và mạng lưới giao thương rộng lớn của Nam Ấn Độ thời trung đại. Các văn bản này cung cấp bằng chứng quan trọng về mối liên hệ hàng hải, thương mại và văn hóa chặt chẽ giữa Nam Ấn Độ với khu vực Đông Nam Á từ hơn 1.000 năm trước.

Các tấm đồng được đưa sang Hà Lan vào thế kỷ 18 trong thời kỳ Công ty Đông Ấn Hà Lan kiểm soát vùng duyên hải Coromandel. Đến năm 1862, hiện vật được đưa vào bộ sưu tập của Đại học Leiden và trở thành đối tượng nghiên cứu quan trọng đối với các học giả về lịch sử và chữ khắc Tamil.

Ấn Độ đã theo đuổi việc đòi lại bộ hiện vật này trong nhiều năm. Bước đột phá diễn ra sau khi Hà Lan ban hành chính sách hoàn trả các hiện vật có nguồn gốc từ thời thuộc địa vào năm 2022. Sau quá trình nghiên cứu nguồn gốc, các cơ quan chức năng Hà Lan kết luận rằng, bộ văn khắc cần được hồi hương về Ấn Độ.

Giới học giả đánh giá việc trao trả bộ văn khắc Anaimangalam không chỉ giúp khôi phục một phần quan trọng của di sản văn minh Ấn Độ, mà còn phản ánh xu hướng ngày càng mạnh mẽ trên thế giới trong việc hoàn trả các hiện vật văn hóa cho quốc gia xuất xứ. Đây cũng được xem là dấu mốc quan trọng trong hợp tác văn hóa giữa Ấn Độ và Hà Lan.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Tag: Hà Lan trao trả thời Chola Ấn Độ Thủ tướng Modi Chính phủ Hà Lan niên đại hiện vật quý giá triều đại Chola
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng Modi bác bỏ thông tin Ấn Độ sẽ áp thuế đối với các chuyến đi nước ngoài
Thủ tướng Modi bác bỏ thông tin Ấn Độ sẽ áp thuế đối với các chuyến đi nước ngoài

VOV.VN - Hôm qua (15/5), Thủ tướng Modi đã bác bỏ hoàn toàn thông tin cho rằng, Chính phủ Ấn Độ đang xem xét áp dụng thuế, phụ phí hoặc các biện pháp hạn chế đối với các chuyến đi nước ngoài của người dân nhằm ứng phó với những áp lực kinh tế do xung đột tại Trung Đông gây ra.

Thủ tướng Modi bác bỏ thông tin Ấn Độ sẽ áp thuế đối với các chuyến đi nước ngoài

Thủ tướng Modi bác bỏ thông tin Ấn Độ sẽ áp thuế đối với các chuyến đi nước ngoài

VOV.VN - Hôm qua (15/5), Thủ tướng Modi đã bác bỏ hoàn toàn thông tin cho rằng, Chính phủ Ấn Độ đang xem xét áp dụng thuế, phụ phí hoặc các biện pháp hạn chế đối với các chuyến đi nước ngoài của người dân nhằm ứng phó với những áp lực kinh tế do xung đột tại Trung Đông gây ra.

Thủ tướng Ấn Độ giải “bài toán năng lượng” qua chuyến thăm UAE
Thủ tướng Ấn Độ giải “bài toán năng lượng” qua chuyến thăm UAE

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng và xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang, Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã nhất trí tăng cường mạnh mẽ quan hệ song phương với hàng loạt thỏa thuận lớn về năng lượng, quốc phòng, đầu tư được ký trong chuyến thăm Abu Dhabi của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Thủ tướng Ấn Độ giải “bài toán năng lượng” qua chuyến thăm UAE

Thủ tướng Ấn Độ giải “bài toán năng lượng” qua chuyến thăm UAE

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng và xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang, Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã nhất trí tăng cường mạnh mẽ quan hệ song phương với hàng loạt thỏa thuận lớn về năng lượng, quốc phòng, đầu tư được ký trong chuyến thăm Abu Dhabi của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Mỹ cân nhắc hủy các cáo buộc nhằm vào tỷ phú Ấn Độ sau đề xuất đầu tư 10 tỷ USD
Mỹ cân nhắc hủy các cáo buộc nhằm vào tỷ phú Ấn Độ sau đề xuất đầu tư 10 tỷ USD

VOV.VN - Truyền thông Mỹ và Ấn Độ hôm nay đưa tin, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) được cho là đang cân nhắc hủy bỏ các cáo buộc hình sự đối với tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani - Chủ tịch Tập đoàn Adani, sau các cuộc thảo luận liên quan tới đề xuất đầu tư 10 tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ.

Mỹ cân nhắc hủy các cáo buộc nhằm vào tỷ phú Ấn Độ sau đề xuất đầu tư 10 tỷ USD

Mỹ cân nhắc hủy các cáo buộc nhằm vào tỷ phú Ấn Độ sau đề xuất đầu tư 10 tỷ USD

VOV.VN - Truyền thông Mỹ và Ấn Độ hôm nay đưa tin, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) được cho là đang cân nhắc hủy bỏ các cáo buộc hình sự đối với tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani - Chủ tịch Tập đoàn Adani, sau các cuộc thảo luận liên quan tới đề xuất đầu tư 10 tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ