Hà Lan trao trả bộ văn khắc đồng quý giá thời Chola cho Ấn Độ

Bộ hiện vật này còn được biết đến tại Hà Lan với tên gọi “Bộ văn khắc đồng Leiden”, do được lưu giữ hơn một thế kỷ tại Đại học Leiden của Hà Lan. Việc hồi hương diễn ra sau nhiều năm đàm phán ngoại giao giữa Chính phủ Ấn Độ, Chính phủ Hà Lan và Đại học Leiden.

Các văn khắc có niên đại từ thời Hoàng đế Rajaraja Chola I (trị vì khoảng năm 985 - 1014 sau công nguyên), sau đó được con trai ông là Rajendra Chola I cho khắc lại trên đồng để lưu giữ lâu dài. Bộ hiện vật gồm 21 tấm đồng lớn và 3 tấm nhỏ, tổng trọng lượng gần 30kg, được xâu lại bằng một vòng đồng tròn có khắc con dấu hoàng gia Chola.

Hà Lan trao trả lại bộ văn khắc đồng thời Chola thế kỷ 11 cho Ấn Độ. Ảnh: X-IndianInfoGuid

Nội dung các văn khắc ghi lại sắc lệnh về miễn giảm thuế đất và các khoản lệ phí để hỗ trợ một tu viện Phật giáo tại bang Tamil Nadu ngày nay. Theo các nhà sử học, đây không chỉ là tài liệu hành chính mà còn là nguồn tư liệu quý giá phản ánh đời sống đa văn hóa và mạng lưới giao thương rộng lớn của Nam Ấn Độ thời trung đại. Các văn bản này cung cấp bằng chứng quan trọng về mối liên hệ hàng hải, thương mại và văn hóa chặt chẽ giữa Nam Ấn Độ với khu vực Đông Nam Á từ hơn 1.000 năm trước.

Các tấm đồng được đưa sang Hà Lan vào thế kỷ 18 trong thời kỳ Công ty Đông Ấn Hà Lan kiểm soát vùng duyên hải Coromandel. Đến năm 1862, hiện vật được đưa vào bộ sưu tập của Đại học Leiden và trở thành đối tượng nghiên cứu quan trọng đối với các học giả về lịch sử và chữ khắc Tamil.

Ấn Độ đã theo đuổi việc đòi lại bộ hiện vật này trong nhiều năm. Bước đột phá diễn ra sau khi Hà Lan ban hành chính sách hoàn trả các hiện vật có nguồn gốc từ thời thuộc địa vào năm 2022. Sau quá trình nghiên cứu nguồn gốc, các cơ quan chức năng Hà Lan kết luận rằng, bộ văn khắc cần được hồi hương về Ấn Độ.

Giới học giả đánh giá việc trao trả bộ văn khắc Anaimangalam không chỉ giúp khôi phục một phần quan trọng của di sản văn minh Ấn Độ, mà còn phản ánh xu hướng ngày càng mạnh mẽ trên thế giới trong việc hoàn trả các hiện vật văn hóa cho quốc gia xuất xứ. Đây cũng được xem là dấu mốc quan trọng trong hợp tác văn hóa giữa Ấn Độ và Hà Lan.