Iran tuyên bố “chiến thắng lớn”, nói Mỹ phải chấp nhận kế hoạch 10 điểm

Thứ Tư, 06:47, 08/04/2026
VOV.VN - Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ngày 7/4 tuyên bố  đã giành được “chiến thắng lớn” và buộc Mỹ phải chấp nhận kế hoạch 10 điểm do Tehran đề xuất. 

Cơ quan này cho biết, kế hoạch 10 điểm của Iran nhấn mạnh các vấn đề cốt lõi, trong đó có việc tổ chức lưu thông có kiểm soát qua eo biển Hormuz dưới sự phối hợp của lực lượng vũ trang Iran. Theo tuyên bố, cơ chế này được kỳ vọng sẽ mang lại cho Tehran “vị thế kinh tế và địa chính trị đặc biệt”.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Aragachi. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Aragachi, trong thời gian hai tuần thực thi lệnh ngừng bắn, hoạt động đi lại an toàn qua eo biển Hormuz “có thể được đảm bảo thông qua sự phối hợp với lực lượng vũ trang Iran, đồng thời tính đến các hạn chế về kỹ thuật”.

Ông Aragachi cũng bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Shehbaz Sharif và Tổng tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir vì đã thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump chấp nhận lệnh ngừng bắn.

Israel tăng tốc nhằm đạt mục tiêu cốt lõi ở Iran

VOV.VN - Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra thời hạn mới để Iran đạt được thỏa thuận hòa bình và chấm dứt xung đột, Israel được cho là đang tăng tốc nhằm đạt mục tiêu cốt lõi: vô hiệu hóa chương trình hạt nhân của Tehran.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Iran chấp nhận ngừng bắn với Mỹ và Israel nhưng cảnh báo: Xung đột chưa kết thúc
Iran chấp nhận ngừng bắn với Mỹ và Israel nhưng cảnh báo: Xung đột chưa kết thúc

VOV.VN - Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ngày 8/4 cho biết nước này đã chấp nhận lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần trong bối cảnh xung đột với Mỹ và Israel vẫn diễn biến phức tạp.

Ông Trump tuyên bố tạm ngừng tấn công Iran trong 2 tuần để chờ đàm phán
Ông Trump tuyên bố tạm ngừng tấn công Iran trong 2 tuần để chờ đàm phán

VOV.VN - Viết trên mạng xã hội Truth Social chiều 7/4 (theo giờ Washington), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ tạm ngừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong thời hạn hai tuần, sau khi Pakistan kêu gọi gia hạn thời gian cho nỗ lực ngoại giao.

Iran yêu cầu khoản phí 2 triệu USD cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz?
Iran yêu cầu khoản phí 2 triệu USD cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz?

VOV.VN - Theo tờ NYT của Mỹ, Iran yêu cầu khoản phí 2 triệu USD cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz theo kế hoạch hòa bình của nước này.

