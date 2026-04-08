Iran tuyên bố “chiến thắng lớn”, nói Mỹ phải chấp nhận kế hoạch 10 điểm

Cơ quan này cho biết, kế hoạch 10 điểm của Iran nhấn mạnh các vấn đề cốt lõi, trong đó có việc tổ chức lưu thông có kiểm soát qua eo biển Hormuz dưới sự phối hợp của lực lượng vũ trang Iran. Theo tuyên bố, cơ chế này được kỳ vọng sẽ mang lại cho Tehran “vị thế kinh tế và địa chính trị đặc biệt”.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Aragachi. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Aragachi, trong thời gian hai tuần thực thi lệnh ngừng bắn, hoạt động đi lại an toàn qua eo biển Hormuz “có thể được đảm bảo thông qua sự phối hợp với lực lượng vũ trang Iran, đồng thời tính đến các hạn chế về kỹ thuật”.

Ông Aragachi cũng bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Shehbaz Sharif và Tổng tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir vì đã thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump chấp nhận lệnh ngừng bắn.