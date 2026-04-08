Israel đồng ý tham gia thỏa thuận ngừng bắn cùng với Mỹ

Theo quan chức này, Israel đã chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần do Tổng thống Donald Trump công bố, chỉ một tiếng rưỡi trước thời hạn chót yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz hoặc đối mặt với nguy cơ bị tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Khói bốc lên tại Tehran sau các cuộc tấn công của Mỹ và Iran. Ảnh: AP

Quan chức Nhà Trắng cũng cho biết Israel đã đồng ý tạm dừng các cuộc không kích trong thời gian các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra.

Theo thông tin từ Nhà Trắng, thỏa thuận ngừng bắn được đưa ra chưa đầy hai giờ trước thời hạn 20h ngày 7/4 mà ông Trump đặt ra, kèm theo cảnh báo về khả năng leo thang tấn công quân sự nhằm vào Iran nếu không đạt được nhượng bộ. Điều kiện cốt lõi của thỏa thuận là Tehran phải mở lại hoàn toàn, ngay lập tức và bảo đảm an toàn cho eo biển Hormuz – tuyến vận tải chiến lược của khu vực.

Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump cho biết quyết định tạm dừng các hoạt động quân sự được đưa ra sau các cuộc trao đổi với Thủ tướng Shehbaz Sharif và Thống chế Asim Munir của Pakistan. Ông khẳng định đây sẽ là một thỏa thuận “ngừng bắn hai chiều”.