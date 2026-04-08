中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Israel đồng ý tham gia thỏa thuận ngừng bắn cùng với Mỹ

Thứ Tư, 06:38, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết Israel đã đồng ý tham gia thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran, do Tổng thống Donald Trump công bố.

Theo quan chức này, Israel đã chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần do Tổng thống Donald Trump công bố, chỉ một tiếng rưỡi trước thời hạn chót yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz hoặc đối mặt với nguy cơ bị tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự.

israel dong y tham gia thoa thuan ngung ban cung voi my hinh anh 1
Khói bốc lên tại Tehran sau các cuộc tấn công của Mỹ và Iran. Ảnh: AP

Quan chức Nhà Trắng cũng cho biết Israel đã đồng ý tạm dừng các cuộc không kích trong thời gian các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra.

Theo thông tin từ Nhà Trắng, thỏa thuận ngừng bắn được đưa ra chưa đầy hai giờ trước thời hạn 20h ngày 7/4 mà ông Trump đặt ra, kèm theo cảnh báo về khả năng leo thang tấn công quân sự nhằm vào Iran nếu không đạt được nhượng bộ. Điều kiện cốt lõi của thỏa thuận là Tehran phải mở lại hoàn toàn, ngay lập tức và bảo đảm an toàn cho eo biển Hormuz – tuyến vận tải chiến lược của khu vực.

Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump cho biết quyết định tạm dừng các hoạt động quân sự được đưa ra sau các cuộc trao đổi với Thủ tướng Shehbaz Sharif và Thống chế Asim Munir của Pakistan. Ông khẳng định đây sẽ là một thỏa thuận “ngừng bắn hai chiều”.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Israel Mỹ thỏa thuận ngừng bắn Iran Tổng thống Donald Trump thỏa thuận ngừng bắn tạm thời Nhà Trắng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phá phong tỏa bằng hỏa lực: Tiền lệ từ Biển Đen và cảnh báo cho Hormuz

VOV.VN - Từ kinh nghiệm phá thế phong tỏa ở Biển Đen, Ukraine cho thấy biện pháp quân sự có thể làm thay đổi cục diện khi ngoại giao bế tắc. Tuy nhiên, bài học này cũng đặt ra cảnh báo lớn cho eo biển Hormuz – nơi rủi ro xung đột và hệ lụy toàn cầu còn phức tạp hơn nhiều.

VOV.VN - Từ kinh nghiệm phá thế phong tỏa ở Biển Đen, Ukraine cho thấy biện pháp quân sự có thể làm thay đổi cục diện khi ngoại giao bế tắc. Tuy nhiên, bài học này cũng đặt ra cảnh báo lớn cho eo biển Hormuz – nơi rủi ro xung đột và hệ lụy toàn cầu còn phức tạp hơn nhiều.

Israel tấn công cơ sở năng lượng, Tehran cảnh báo khu vực sẽ "chìm trong bóng tối"

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel ngày 6/4 cho biết nước này đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hóa dầu South Pars tại thành phố Asaluyeh – một trong những trung tâm năng lượng quan trọng của Iran.

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel ngày 6/4 cho biết nước này đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hóa dầu South Pars tại thành phố Asaluyeh – một trong những trung tâm năng lượng quan trọng của Iran.

Israel tuyên bố bắn hạ chỉ huy đơn vị bí mật thuộc Lực lượng Quds

VOV.VN - Quân đội Israel hôm 6/4 cho biết đã bắn hạ hai quan chức cấp cao thuộc các đơn vị liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong đó có chỉ huy đơn vị bí mật thuộc Lực lượng Quds.

VOV.VN - Quân đội Israel hôm 6/4 cho biết đã bắn hạ hai quan chức cấp cao thuộc các đơn vị liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong đó có chỉ huy đơn vị bí mật thuộc Lực lượng Quds.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ