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Hai tổng thống Trump và Putin điện đàm sau chuyến thăm của các đặc phái viên

Thứ Ba, 22:52, 08/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8/9 đã có cuộc điện đàm về khả năng tìm kiếm một lộ trình chấm dứt xung đột tại Ukraine. Điện Kremlin mô tả cuộc trao đổi kéo dài khoảng một giờ là “mang tính xây dựng và rất thẳng thắn”.

Theo trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov, Tổng thống Vladimir Putin đã trao đổi với Tổng thống Donald Trump quan điểm của Moscow về tiến trình hòa bình, đồng thời đưa ra đánh giá về tình hình chiến sự và triển vọng đạt được các mục tiêu của Nga.

Ông Putin cũng đề cập những biện pháp mà theo Moscow, phía Mỹ có thể thực hiện nhằm giúp chấm dứt xung đột nhanh hơn, tuy nhiên Điện Kremlin không công bố chi tiết.

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Hai tổng thống Trump và Putin điện đàm sau chuyến thăm của các đặc phái viên (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Trump nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, cho rằng điều này có thể mở đường cho việc khôi phục quan hệ giữa Mỹ và Nga. Theo phía Nga, Tổng thống Putin cũng khẳng định Nga không có kế hoạch tiến hành các hành động gây hấn nhằm vào châu Âu.

Cuộc điện đàm diễn ra sau chuyến công du của hai đặc phái viên Mỹ tới Moscow và Kiev cuối tuần qua trong nỗ lực mới của chính quyền Tổng thống Trump nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Hai đặc phái viên Mỹ đã có hơn ba giờ thảo luận với Tổng thống Putin tại Moscow trước khi tới Kiev gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky. Nhà Trắng cho biết các cuộc tiếp xúc đã đề cập những bước đi tiếp theo, nhưng cho tới nay chưa có đột phá cụ thể nào được công bố. Một trong những đề xuất đang được thảo luận được cho là Nga và Ukraine tạm ngừng các cuộc không kích nhằm vào nhau. 

Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Putin, Tổng thống Trump cũng được dự kiến sẽ trao đổi với Tổng thống Ukraine Zelensky.

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Ông Trump bác khả năng Nga có ý định tấn công NATO

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/9 cho rằng Nga không có ý định tấn công lãnh thổ NATO, sau khi Đức cáo buộc Moscow đứng sau vụ máy bay không người lái mang chất nổ tại sân bay Leipzig/Halle hồi tháng trước. 

Quang Trung/VOV-Washington
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