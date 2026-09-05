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Ông Trump hé lộ đề xuất mới nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine

Thứ Bảy, 09:04, 05/09/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ mang theo một đề xuất nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine trong các chuyến công du dự kiến tới Moscow và Kiev.

Phát biểu với báo giới ngày 4/9, Tổng thống Trump xác nhận kế hoạch ngoại giao vốn được chờ đợi từ nhiều tháng qua của ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner.

“Họ sẽ mang theo một đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột”, ông Trump cho biết, song không tiết lộ nội dung cụ thể của đề xuất cũng như thời điểm hai đặc phái viên tới Nga và Ukraine.

Ong trump he lo de xuat moi nham cham dut xung dot nga - ukraine hinh anh 1
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Jared Kushner, Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev và Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov tại Điện Kremlin, ngày 22/1/2026. Ảnh: Sputnik/Reuters

Trước đó cùng ngày, một nguồn tin nói với RT rằng, ông Witkoff và ông Kushner sẽ “sớm” tới Moscow. Khả năng hai đặc phái viên Mỹ thực hiện các chuyến đi ngay trong cuối tuần này cũng được Kyiv Independent và Axios đưa tin.

Ông Witkoff và ông Kushner hiện tham gia một số cuộc đàm phán quan trọng thay mặt Tổng thống Trump. Kế hoạch để hai ông lần lượt tới Moscow và Kiev đã được đề cập trong nhiều tháng qua.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng năm ngoái, Tổng thống Trump nhiều lần thúc đẩy nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Sau cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska hơn một năm trước, từng xuất hiện kỳ vọng về khả năng đạt được bước đột phá. Tuy nhiên, tiến trình này sau đó đình trệ do hai bên vẫn còn bất đồng về một số vấn đề then chốt.

Ngày 3/9, Tổng thống Putin cho biết, ông đánh giá cao những nỗ lực của Mỹ, đồng thời gọi ông Kushner và ông Witkoff - những người từng tham gia các cuộc đàm phán ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine - là những đối tác đối thoại chân thành.

“Ông Kushner và ông Witkoff luôn là những vị khách được chào đón tại đây và chúng tôi rất vui được làm việc với họ”, Tổng thống Putin nói.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần đề cập khả năng hai đặc phái viên Mỹ tới Kiev, gần nhất là trong phát biểu tối 3/9.

Cả ông Kushner và ông Witkoff đều đã tới Moscow trong nhiệm kỳ hiện tại của Tổng thống Trump, nhưng chưa đến Kiev. Ông Zelensky từng công khai cho rằng sự khác biệt này là không công bằng đối với Ukraine.

Kế hoạch ngoại giao mới được đưa ra vào thời điểm Kiev tiếp tục tìm kiếm thêm hỗ trợ quân sự từ Washington. Trước đó, Ukraine không đạt được mục tiêu đảm bảo nguồn cung tên lửa đánh chặn Patriot từ Mỹ, trong bối cảnh kho dự trữ loại vũ khí này của Washington được cho là đã suy giảm sau các hoạt động quân sự liên quan Iran. Ông Zelensky cho biết Ukraine cần khoảng 300 tên lửa đánh chặn để đối phó các cuộc tập kích tên lửa của Nga trong suốt mùa đông.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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