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Ông Trump bác khả năng Nga có ý định tấn công NATO

Thứ Bảy, 10:53, 05/09/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/9 cho rằng Nga không có ý định tấn công lãnh thổ NATO, sau khi Đức cáo buộc Moscow đứng sau vụ máy bay không người lái mang chất nổ tại sân bay Leipzig/Halle hồi tháng trước. 

Trả lời câu hỏi của báo giới tại Nhà Trắng về vụ việc, Tổng thống Mỹ Donald Trump không lên án trực tiếp Nga mà nhấn mạnh mối quan hệ và những trao đổi của ông với Tổng thống Nga Putin. Theo ông Trump, ông đã có trao đổi với người đồng cấp Nga và cho biết, ông Putin không tìm cách tấn công lãnh thổ NATO.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Phát biểu được đưa ra sau khi Chính phủ Đức chính thức kết luận Nga phải chịu trách nhiệm về vụ việc tại sân bay Leipzig/Halle đêm 4/8. Theo phía Đức, kết quả điều tra của cảnh sát, phương thức tiến hành vụ việc và thông tin tình báo cho thấy có sự liên quan của các tác nhân nhà nước Nga. Một máy bay không người lái chứa chất nổ đã được phát hiện tại sân bay, nơi đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới vận tải và hậu cần của châu Âu.

Berlin coi đây là một cuộc tấn công hỗn hợp và đã công bố một số biện pháp đáp trả, bao gồm đóng cửa lãnh sự quán Nga tại Bonn, đồng thời thúc đẩy thêm các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu. Nga bác bỏ cáo buộc và cảnh báo sẽ có các biện pháp đáp trả.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra ngay trước chuyến công du mới của hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới Moscow và Kiev nhằm tìm cách nối lại tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng dự kiến tới Washington trong tháng này và gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Vụ tấn công bằng máy bay không người lái và các hoạt động mà châu Âu cáo buộc là chiến tranh hỗn hợp của Nga dự kiến sẽ nằm trong chương trình trao đổi giữa hai bên.

Quang Trung/VOV-Washington
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