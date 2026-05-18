Hàn - Mỹ bắt tay xây dựng chuỗi cung ứng UAV

Thứ Hai, 05:06, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Việc nghiên cứu - phát triển, sản xuất - kinh doanh và ứng dụng các thiết bị bay không người lái (UAV) cho mục tiêu quân sự tiếp tục là lĩnh vực tập trung sự hợp tác của Hàn Quốc và Mỹ, với nhiều thỏa thuận mới. 

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay cơ quan này vừa ký một văn bản thỏa thuận với Bộ Chiến tranh Mỹ về hợp tác liên quan các thiết bị bay không người lái (UAV) và linh kiện - phụ tùng có liên quan, cùng việc thâm nhập sâu vào thị trường đầy tiềm năng này.

UAV tự sát Rotem-L của quân đội Hàn Quốc. Ảnh: Rotem

Theo thỏa thuận nêu trên, hai bên sẽ chung sức xây dựng một chuỗi cung ứng UAV và linh kiện - phụ tùng, khởi đầu bằng việc Lầu Năm Góc đưa các sản phẩm của Hàn Quốc vào nền tảng giao dịch mua bán UAV do Mỹ thiết lập và sẽ đưa vào vận hành trong năm nay.

Với bước đi này, các UAV cùng linh kiện - phụ tùng do Mỹ và Hàn Quốc nghiên cứu - phát triển - chế tạo sẽ được mua bán, sử dụng tại thị trường của cả hai nước, đồng thời góp phần nâng cao tính tương thích của các UAV, cũng như giảm giá thành sản phẩm và chi phí vận chuyển…

Đặc biệt, cũng theo thỏa thuận này, Hàn Quốc và Mỹ sẽ thúc đẩy hợp tác hướng tới xác lập một tiêu chuẩn chung cho UAV và hệ thống chống UAV do hai nước sản xuất, nhằm nâng cao sức mạnh và khả năng hợp đồng tác chiến của binh chủng mới này.

Trong bối cảnh các thiết bị bay không người lái đang được sử dụng rộng rãi trong tác chiến và chiến tranh hiện đại, việc Hàn - Mỹ bắt tay nhau được đánh giá là sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh về mặt kinh tế trên thị trường công nghiệp quốc phòng thế giới, đồng thời cũng là bước nâng cao sức mạnh quân sự của cả hai bên.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: Hàn Quốc Mỹ hợp tác UAV thiết bị bay không người lái công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc chuỗi cung ứng UAV Lầu Năm Góc hệ thống chống UAV tiêu chuẩn UAV chung thị trường UAV toàn cầu hợp tác quân sự Hàn Mỹ công nghệ quốc phòng hiện đại
Nga và Ukraine triệt hạ cơ sở sản xuất UAV của nhau, diệt drone từ "trứng nước"
VOV.VN - Trong cuộc xung đột vũ trang ác liệt giữa Nga và Ukraine, hai bên tham chiến đã chuyển từ chỗ chỉ triển khai hệ thống phòng chống UAV thụ động sang chủ động tìm diệt các cơ sở sản xuất UAV của đối phương, nhằm ngăn ngừa UAV ngay từ đầu.

UAV, bom lượn và tên lửa tầm xa tác động ra sao đến xung đột Nga-Ukraine?
VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine năm 2026 không đơn thuần là sự tiếp diễn của cục diện trước đó. Các bên liên tục điều chỉnh chiến thuật và thay đổi vũ khí, khiến tình hình hiện nay khác đáng kể so với thời điểm cách đây một năm.

Bộ trưởng quốc phòng Latvia từ chức giữa khủng hoảng liên quan đến UAV Ukraine
VOV.VN - Ngày 10/5, Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds tuyên bố, ông sẽ từ chức để ngăn chặn các tranh chấp chính trị làm suy yếu lòng tin vào Lực lượng vũ trang sau khi UAV xâm nhập không phận và gây cháy kho dầu nước này.

