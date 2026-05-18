Hàn - Mỹ bắt tay xây dựng chuỗi cung ứng UAV

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay cơ quan này vừa ký một văn bản thỏa thuận với Bộ Chiến tranh Mỹ về hợp tác liên quan các thiết bị bay không người lái (UAV) và linh kiện - phụ tùng có liên quan, cùng việc thâm nhập sâu vào thị trường đầy tiềm năng này.

UAV tự sát Rotem-L của quân đội Hàn Quốc. Ảnh: Rotem

Theo thỏa thuận nêu trên, hai bên sẽ chung sức xây dựng một chuỗi cung ứng UAV và linh kiện - phụ tùng, khởi đầu bằng việc Lầu Năm Góc đưa các sản phẩm của Hàn Quốc vào nền tảng giao dịch mua bán UAV do Mỹ thiết lập và sẽ đưa vào vận hành trong năm nay.

Với bước đi này, các UAV cùng linh kiện - phụ tùng do Mỹ và Hàn Quốc nghiên cứu - phát triển - chế tạo sẽ được mua bán, sử dụng tại thị trường của cả hai nước, đồng thời góp phần nâng cao tính tương thích của các UAV, cũng như giảm giá thành sản phẩm và chi phí vận chuyển…

Đặc biệt, cũng theo thỏa thuận này, Hàn Quốc và Mỹ sẽ thúc đẩy hợp tác hướng tới xác lập một tiêu chuẩn chung cho UAV và hệ thống chống UAV do hai nước sản xuất, nhằm nâng cao sức mạnh và khả năng hợp đồng tác chiến của binh chủng mới này.

Trong bối cảnh các thiết bị bay không người lái đang được sử dụng rộng rãi trong tác chiến và chiến tranh hiện đại, việc Hàn - Mỹ bắt tay nhau được đánh giá là sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh về mặt kinh tế trên thị trường công nghiệp quốc phòng thế giới, đồng thời cũng là bước nâng cao sức mạnh quân sự của cả hai bên.