Hàn Quốc đặc biệt quan ngại về tần suất phóng tên lửa dày đặc của Triều Tiên

Thứ Ba, 15:44, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vụ việc được cho là Triều Tiên phóng các vật thể bay về phía biển Hoàng Hải vào hôm nay (26/5) đang gây quan ngại sâu sắc cho Hàn Quốc.

Sau một thời gian ngắn khẩn trương thu thập, phân tích và xử lý thông tin, Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc khẳng định những vật thể bay do Triều Tiên phóng vào lúc 13h chiều 26/5 (theo giờ địa phương) là các tên lửa đạn đạo tầm ngắn thuộc nhiều chủng loại và các tên lửa này đã bay được khoảng 80km.

han quoc dac biet quan ngai ve tan suat phong ten lua day dac cua trieu tien hinh anh 1
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát vụ phóng tên lửa hôm 19/4/2026. Ảnh: KCNA

Hiện nay, các cơ quan chức năng của Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục truy vết, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan của Nhật Bản và Mỹ để xác định cụ thể hơn về chủng loại, cự ly bay, độ chính xác, sức công phá… của các khí tài này, đồng thời tăng cường cơ chế cảnh giới và sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

Phía Hàn Quốc cũng công bố số liệu thống kê mới, trong đó cho biết tính từ đầu năm đến nay, Triều Tiên đã 8 lần phóng các loại vật thể bay, bao gồm cả tên lửa đạn đạo. Lần phóng tên lửa gần đây nhất diễn ra cách đây 37 ngày, tức vào ngày 19/4 vừa qua và loại khí tài được thử nghiệm là Hwasong-11.

Đây là một loại tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn do Triều Tiên phát triển, được các chuyên gia quân sự quốc tế định danh là KN-23. Hwasong-11 có thể mang theo đầu đạn chùm chứa nhiều đầu đạn con và đầu đạn mìn phân mảnh - một loại đầu đạn được thiết kế để phát nổ và phát tán các mảnh kim loại nhỏ bay với vận tốc siêu thanh. Vụ phóng thử hôm 19/4 được cho là nhằm kiểm nghiệm sức công phá và độ chính xác của hai loại đầu đạn nêu trên, với cự ly bay khoảng 140km.

Phía Hàn Quốc tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tần suất phóng tên lửa dày đặc của Triều Tiên. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Bình Nhưỡng vẫn chưa chính thức lên tiếng về vụ việc trên.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Nhật Bản và Hàn Quốc dõi theo từng động thái của Triều Tiên

VOV.VN - Từ trước đến nay, Triều Tiên luôn là tâm điểm của sự chú ý từ Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng gần đây, sự chú ý này lại trở nên sâu sắc hơn và đặc biệt hơn. 

Cây sim giúp nông dân Nghệ An thu tiền triệu mỗi vụ

VOV.VN - Từ loài cây mọc hoang trên các vùng đồi, cây sim đang được nhiều hộ dân miền núi Nghệ An đưa vào trồng quy mô lớn, mang lại thu nhập ổn định nhờ giá bán cao, dễ chăm sóc và tiềm năng chế biến thành các sản phẩm đặc sản như rượu sim, siro sim, trà sim.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ thăm Triều Tiên vào cuối tháng này

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ đến thăm Triều Tiên ngay cuối tháng 5 này hoặc đầu tháng 6 tới.

