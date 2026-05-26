  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Hàn Quốc lại tố Triều Tiên phóng tên lửa

Thứ Ba, 12:36, 26/05/2026
VOV.VN - Vào lúc 13h00 chiều 26/5 (theo giờ địa phương), Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc thông báo rằng Triều Tiên lại phóng một số vật thể bay về hướng Hoàng Hải.

Một vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Hiện nay các cơ quan chức năng của Hàn Quốc, bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu liên quân, cơ quan tình báo… đang khẩn trương thu thập thông tin và điều tra về vụ việc.

Tính từ đầu năm đến ngày 10/4, Triều Tiên đã tiến hành ít nhất 4 vụ phóng các loại tên lửa vào các ngày 4 và ngày 27/1, ngày 7 và ngày 8/4. Nếu các vật thể bay nêu trên được xác định là tên lửa, đây sẽ là vụ phóng thứ 5 được ghi nhận tính từ ngày 1/1/2026.

Phóng viên VOV thường trú tại khu vực Đông Bắc Á sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này.

Triều Tiên tăng cường sức mạnh bộ binh và pháo binh

VOV.VN - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên số ra ngày 13/5 cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un vừa có chuyến thị sát một nhà máy quốc phòng và những chỉ thị của ông Kim cho thấy nhiều động thái mới trong việc tăng cường sức mạnh quân sự của nước này. 

Nhật Bản và Hàn Quốc dõi theo từng động thái của Triều Tiên

VOV.VN - Từ trước đến nay, Triều Tiên luôn là tâm điểm của sự chú ý từ Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng gần đây, sự chú ý này lại trở nên sâu sắc hơn và đặc biệt hơn. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ thăm Triều Tiên vào cuối tháng này

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ đến thăm Triều Tiên ngay cuối tháng 5 này hoặc đầu tháng 6 tới.

Chủ tịch Triều Tiên yêu cầu tăng cường lực lượng bảo vệ biên giới phía Nam

VOV.VN - Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 17/5, Tổng bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un đã chủ trì hội nghị chỉ huy cấp sư đoàn, lữ đoàn trong toàn quân, nêu ra nhiệm vụ liên quan đến biên giới phía Nam của nước này.

