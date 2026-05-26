Hàn Quốc lại tố Triều Tiên phóng tên lửa

Một vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Hiện nay các cơ quan chức năng của Hàn Quốc, bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu liên quân, cơ quan tình báo… đang khẩn trương thu thập thông tin và điều tra về vụ việc.

Tính từ đầu năm đến ngày 10/4, Triều Tiên đã tiến hành ít nhất 4 vụ phóng các loại tên lửa vào các ngày 4 và ngày 27/1, ngày 7 và ngày 8/4. Nếu các vật thể bay nêu trên được xác định là tên lửa, đây sẽ là vụ phóng thứ 5 được ghi nhận tính từ ngày 1/1/2026.

Phóng viên VOV thường trú tại khu vực Đông Bắc Á sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này.