Nhật Bản và Hàn Quốc dõi theo từng động thái của Triều Tiên

Động thái đầu tiên khiến Nhật Bản và Hàn Quốc đặc biệt chú ý là khả năng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Triều Tiên vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới. Đã xuất hiện thông tin về việc một nhóm quan chức phụ trách an ninh và nghi lễ của ông Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng - động thái được cho là nhằm chuẩn bị cho các thủ tục liên quan đến chuyến thăm.

Nếu được thực hiện, đây sẽ là lần đầu tiên nhà lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc thăm Triều Tiên kể từ năm 2019 đến nay. Mức độ quan tâm càng gia tăng khi thông tin này xuất hiện ngay sau cuộc hội đàm thượng đỉnh Mỹ - Trung diễn ra ngày 14/5 vừa qua.

Động thái thứ hai là việc Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên đã ấn định thời điểm tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 2 khóa IX vào cuối tháng 6/2026. Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), đây là hoạt động nhằm sơ kết tình hình 6 tháng đầu năm, đồng thời đề ra phương hướng cho 6 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, mối quan tâm của Nhật Bản và Hàn Quốc hiện tập trung vào quan hệ Triều Tiên - Mỹ, cũng như việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ đưa ra những phát ngôn hay động thái nào liên quan đến vấn đề hạt nhân và tên lửa, nhất là sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xác lập mục tiêu chung về “phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên” tại cuộc hội đàm thượng đỉnh vừa qua.

Riêng với Hàn Quốc, các mối quan tâm nêu trên còn gắn với việc Triều Tiên vừa sửa đổi Hiến pháp. Phía Hàn Quốc cho rằng Hiến pháp mới của Triều Tiên thể hiện sự đoạn tuyệt trong hệ hai miền thông qua khái niệm “hai quốc gia độc lập”, song điều đó không đồng nghĩa với việc Triều Tiên coi Hàn Quốc là kẻ thù. Seoul cũng nhận định Hiến pháp mới của Triều Tiên không mang yếu tố thù địch.

Mặc dù vậy, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên sắp tới vẫn được xem là phép thử đối với chính sách hòa hoãn mà Seoul đang theo đuổi với Bình Nhưỡng.