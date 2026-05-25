Nhật Bản và Hàn Quốc dõi theo từng động thái của Triều Tiên

Thứ Hai, 15:19, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ trước đến nay, Triều Tiên luôn là tâm điểm của sự chú ý từ Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng gần đây, sự chú ý này lại trở nên sâu sắc hơn và đặc biệt hơn. 

Động thái đầu tiên khiến Nhật Bản và Hàn Quốc đặc biệt chú ý là khả năng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Triều Tiên vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới. Đã xuất hiện thông tin về việc một nhóm quan chức phụ trách an ninh và nghi lễ của ông Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng - động thái được cho là nhằm chuẩn bị cho các thủ tục liên quan đến chuyến thăm.

Binh sĩ quân đội Triều Tiên (bên phải) tham dự một sự kiện trên Quảng trường Đỏ (Nga). Ảnh: AP.

Nếu được thực hiện, đây sẽ là lần đầu tiên nhà lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc thăm Triều Tiên kể từ năm 2019 đến nay. Mức độ quan tâm càng gia tăng khi thông tin này xuất hiện ngay sau cuộc hội đàm thượng đỉnh Mỹ - Trung diễn ra ngày 14/5 vừa qua.

Động thái thứ hai là việc Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên đã ấn định thời điểm tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 2 khóa IX vào cuối tháng 6/2026. Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), đây là hoạt động nhằm sơ kết tình hình 6 tháng đầu năm, đồng thời đề ra phương hướng cho 6 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, mối quan tâm của Nhật Bản và Hàn Quốc hiện tập trung vào quan hệ Triều Tiên - Mỹ, cũng như việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ đưa ra những phát ngôn hay động thái nào liên quan đến vấn đề hạt nhân và tên lửa, nhất là sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xác lập mục tiêu chung về “phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên” tại cuộc hội đàm thượng đỉnh vừa qua.

Riêng với Hàn Quốc, các mối quan tâm nêu trên còn gắn với việc Triều Tiên vừa sửa đổi Hiến pháp. Phía Hàn Quốc cho rằng Hiến pháp mới của Triều Tiên thể hiện sự đoạn tuyệt trong hệ hai miền thông qua khái niệm “hai quốc gia độc lập”, song điều đó không đồng nghĩa với việc Triều Tiên coi Hàn Quốc là kẻ thù. Seoul cũng nhận định Hiến pháp mới của Triều Tiên không mang yếu tố thù địch.

Mặc dù vậy, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên sắp tới vẫn được xem là phép thử đối với chính sách hòa hoãn mà Seoul đang theo đuổi với Bình Nhưỡng.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Chủ tịch Triều Tiên yêu cầu tăng cường lực lượng bảo vệ biên giới phía Nam
VOV.VN - Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 17/5, Tổng bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un đã chủ trì hội nghị chỉ huy cấp sư đoàn, lữ đoàn trong toàn quân, nêu ra nhiệm vụ liên quan đến biên giới phía Nam của nước này.

Triều Tiên tăng cường sức mạnh bộ binh và pháo binh
VOV.VN - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên số ra ngày 13/5 cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un vừa có chuyến thị sát một nhà máy quốc phòng và những chỉ thị của ông Kim cho thấy nhiều động thái mới trong việc tăng cường sức mạnh quân sự của nước này. 

Hình ảnh cha con lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un ngắm bắn súng bắn tỉa hiện đại
VOV.VN - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) gần đây đã công bố hình ảnh lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un cùng người con gái của ông, Kim Ju Ae, cùng thử những khẩu súng bắn tỉa mới nhất của nước này.

Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có thể gửi thêm quân tới Nga để đối phó Ukraine
VOV.VN - Các nghị sĩ Hàn Quốc hôm 26/6 dẫn nguồn tin tình báo nước này cho hay, Triều Tiên có thể triển khai thêm binh sĩ sang Nga để hỗ trợ nước này đối phó Ukraine trong tháng 7 hoặc tháng 8 tới. Theo họ, Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Moscow.

Phản ứng của ông Kim Jong Un sau khi tàu chiến mới của Triều Tiên bị sự cố nặng
VOV.VN - Tàu chiến mới nhất của Triều Tiên đã bị hư hại nghiêm trọng trong lễ hạ thủy hôm 21/5. Lãnh đạo tối cao Kim Jong Un đã chứng kiến tai nạn này. Ông tuyên bố điều này làm tổn hại uy tín của đất nước và ông cam kết trừng phạt những người chịu trách nhiệm, theo truyền thông nhà nước Triều Tiên.

