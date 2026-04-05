Hàn Quốc đẩy nhanh “cuộc đua” lên Mặt Trăng

Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ rút ngắn tiến độ thực hiện dự án phóng một tàu thám hiểm lên Mặt Trăng. Dự án này đã được Bộ Khoa học - Công nghệ và Thông tin - Truyền thông Hàn Quốc lựa chọn làm đối tượng điều tra tính khả thi thông qua các thủ tục tuyển định tại Ủy ban đánh giá tổng hợp hoạt động nghiên cứu - phát triển ở cấp quốc gia.

Tên lửa đẩy Nuri. Ảnh: Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc.

Mục tiêu ban đầu của dự án là đưa một tàu thám hiểm không gian được chế tạo từ nguồn vốn của khu vực tư nhân lên Mặt Trăng vào năm 2032. Tuy nhiên, theo kế hoạch mới, việc phóng tàu này sẽ được tiến hành ngay từ đầu năm 2030, sớm hơn dự định ban đầu trên 2 năm. Loại tên lửa đẩy sẽ được sử dụng là Nuri do Hàn Quốc tự chế tạo.

Chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ cho dự án này từ việc thiết kế tàu đến khâu tính toán phương pháp hạ cánh xuống Mặt Trăng. Các chuyên gia thuộc Tổng cục Hàng không vũ trụ Hàn Quốc cho biết hiện nay giai đoạn 2 của quá trình nghiên cứu - phát triển tàu thám hiểm Mặt Trăng đang được tích cực xúc tiến, song song với việc nâng cao khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp trong lĩnh vực thám hiểm không gian.

Theo giới quan sát, quyết định này của Chính phủ Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh số lượng các doanh nghiệp tư nhân trên thế giới tham gia vào quá trình thám hiểm Mặt Trăng và không gian vũ trụ ngày một gia tăng và mọi sự chậm trễ sẽ mang lại những thiệt hại cả vô hình và hữu hình trong tương lai. Sự tham gia của Hàn Quốc sẽ tạo ra một cục diện mới cho sự cạnh tranh trong lĩnh vực đặc biệt này ở khu vực tư nhân.