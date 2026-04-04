中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hàn Quốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực chiến Hệ thống đánh chặn pháo tầm xa

Thứ Bảy, 09:22, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc quyết định rút ngắn thời gian thực hiện một dự án triển khai khí tài chiến lược, với mục đích được cho là để đối phó với hỏa lực đang ngày một mạnh lên của CHDCND Triều Tiên.

Chính phủ Hàn Quốc vừa quyết định điều chỉnh kế hoạch triển khai thực chiến Hệ thống đánh chặn pháo tầm xa (LAMD). Hệ thống này còn được biết tới với tên gọi “Vòm sắt (Iron Dome) phiên bản Hàn Quốc”. Kế hoạch này đã được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc lập từ năm 2024 nhằm đối phó với việc Triều Tiên tăng dày hệ thống pháo phản lực phóng loạt tấn công trong nội địa, với mục tiêu sẽ triển khai thực chiến LAMD vào năm 2031.

han quoc day nhanh tien do trien khai thuc chien he thong danh chan phao tam xa hinh anh 1
Hệ thống phòng thủ tên lửa Sky Bow II do Hàn Quốc chế tạo và xuất khẩu. Ảnh: Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng Hàn Quốc

Tuy nhiên, với kế hoạch được điều chỉnh, Hệ thống đánh chặn này sẽ được đưa vào sử dụng từ năm 2029, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch ban đầu và các nội dung của kế hoạch đã được ấn định cụ thể hơn. Mục tiêu mới này sẽ được thực hiện dựa vào khoản đầu tư lên tới 842 tỷ KRW (tương đương khoảng 560 triệu USD).

Hệ thống đánh chặn pháo tầm xa này, hiện đang được Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng Hàn Quốc phát triển, là hệ thống vũ khí đối không có cự ly ngắn và độ cao thấp, chuyên dụng cho việc đánh chặn đồng loạt các pháo phản lực phóng loạt của Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định LAMD sẽ được thiết kế, chế tạo với khả năng giao chiến đồng thời mạnh hơn nhiều so với Hệ thống “Vòm sắt” mà Israel sử dụng trong cuộc chiến với Hamas.

Trong một diễn biến có liên quan, Ủy ban quốc phòng Hàn Quốc cũng vừa quyết định đưa tên lửa đánh chặn SM-3, đang được lắp đặt trên tàu khu trục thế hệ mới Jeongjo Đại đế (Jeongjo Great Destroyer), vào danh sách Viện trợ quân sự đối ngoại có phí (FMS) và sẽ đầu tư cho dự án sản xuất - xuất khẩu loại tên lửa này khoảng 500 triệu USD.

SM-3 là loại vũ khí đánh chặn ở cao độ từ 90 đến 500km trong khi tên lửa của đối phương đang trong hành trình. Khí tài này kết hợp với SM-6 – một loại tên lửa đánh chặn giai đoạn cuối ở độ cao 36km, tạo thành một lưới phòng thủ tên lửa 2 lớp với hiệu quả được đánh giá là rất cao.

Tuấn Nhật /VOV-Tokyo
Tag: hàn quốc phòng không vũ khí
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hàn Quốc thiết lập "cơ chế ứng phó khẩn cấp" với tình hình Trung Đông

Hàn Quốc ưu tiên “cùng tồn tại hòa bình với Triều Tiên” hơn phi hạt nhân hóa

Nhật Bản và Hàn Quốc lại tố Triều Tiên phóng tên lửa

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ