Hàn Quốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực chiến Hệ thống đánh chặn pháo tầm xa

Chính phủ Hàn Quốc vừa quyết định điều chỉnh kế hoạch triển khai thực chiến Hệ thống đánh chặn pháo tầm xa (LAMD). Hệ thống này còn được biết tới với tên gọi “Vòm sắt (Iron Dome) phiên bản Hàn Quốc”. Kế hoạch này đã được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc lập từ năm 2024 nhằm đối phó với việc Triều Tiên tăng dày hệ thống pháo phản lực phóng loạt tấn công trong nội địa, với mục tiêu sẽ triển khai thực chiến LAMD vào năm 2031.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Sky Bow II do Hàn Quốc chế tạo và xuất khẩu. Ảnh: Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng Hàn Quốc

Tuy nhiên, với kế hoạch được điều chỉnh, Hệ thống đánh chặn này sẽ được đưa vào sử dụng từ năm 2029, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch ban đầu và các nội dung của kế hoạch đã được ấn định cụ thể hơn. Mục tiêu mới này sẽ được thực hiện dựa vào khoản đầu tư lên tới 842 tỷ KRW (tương đương khoảng 560 triệu USD).

Hệ thống đánh chặn pháo tầm xa này, hiện đang được Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng Hàn Quốc phát triển, là hệ thống vũ khí đối không có cự ly ngắn và độ cao thấp, chuyên dụng cho việc đánh chặn đồng loạt các pháo phản lực phóng loạt của Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định LAMD sẽ được thiết kế, chế tạo với khả năng giao chiến đồng thời mạnh hơn nhiều so với Hệ thống “Vòm sắt” mà Israel sử dụng trong cuộc chiến với Hamas.

Trong một diễn biến có liên quan, Ủy ban quốc phòng Hàn Quốc cũng vừa quyết định đưa tên lửa đánh chặn SM-3, đang được lắp đặt trên tàu khu trục thế hệ mới Jeongjo Đại đế (Jeongjo Great Destroyer), vào danh sách Viện trợ quân sự đối ngoại có phí (FMS) và sẽ đầu tư cho dự án sản xuất - xuất khẩu loại tên lửa này khoảng 500 triệu USD.

SM-3 là loại vũ khí đánh chặn ở cao độ từ 90 đến 500km trong khi tên lửa của đối phương đang trong hành trình. Khí tài này kết hợp với SM-6 – một loại tên lửa đánh chặn giai đoạn cuối ở độ cao 36km, tạo thành một lưới phòng thủ tên lửa 2 lớp với hiệu quả được đánh giá là rất cao.