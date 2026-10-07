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Hàn Quốc đưa thành công cùng lúc 15 vệ tinh vào quỹ đạo

Thứ Tư, 14:33, 07/10/2026
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VOV.VN - Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KASA) và Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KARI) chiều 7/10 công bố kết quả sứ mệnh phóng lần thứ 5 của tên lửa đẩy Nuri tại Trung tâm Vũ trụ Naro.

 

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KASA) và Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KARI) xác nhận tên lửa đẩy nội địa Nuri do Hàn Quốc tự phát triển đã được phóng thành công từ Trung tâm Vũ trụ Naro ở miền Nam nước này và đưa toàn bộ 15 vệ tinh mang theo vào quỹ đạo.

han quoc dua thanh cong cung luc 15 ve tinh vao quy dao hinh anh 1
Nuri số 5 được phóng thành công hôm 7/10/2026. Ảnh: Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc

Cụ thể, Nuri được phóng lúc 12h25 ngày 7/10, theo giờ địa phương. Khoảng 2 phút sau khi rời bệ phóng, tầng thứ nhất tách khỏi tên lửa. Tiếp đó, vỏ bảo vệ vệ tinh (fairing) và tầng thứ hai cũng được tách theo đúng kế hoạch, lần lượt vào khoảng phút thứ 4 và 4 phút 30 giây sau khi phóng.

Khoảng 12 phút 30 giây sau khi phóng, động cơ tầng thứ ba ngừng hoạt động và các vệ tinh lần lượt được triển khai ở độ cao mục tiêu khoảng 575 km.

Tại cuộc họp báo cùng ngày, ông Oh Tae-seok, người đứng đầu Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc, cho biết đây là lần đầu tiên tên lửa Nuri được phóng đúng thời điểm dự kiến. Ông cũng khẳng định toàn bộ quá trình bay diễn ra bình thường, động cơ của các tầng tên lửa hoạt động đúng kế hoạch và tên lửa đã đạt quỹ đạo cùng độ cao mục tiêu như dự kiến.

Sứ mệnh trọng tâm của lần phóng thứ 5 của tên lửa Nuri là đưa 5 vệ tinh siêu nhỏ thuộc một chòm vệ tinh (satellite constellation) vào quỹ đạo mục tiêu. Sau đó, 10 vệ tinh CubeSat cũng lần lượt được triển khai khỏi tên lửa.

Trung tâm điều khiển mặt đất sẽ xác nhận tình trạng ban đầu của các vệ tinh sau khi thiết lập liên lạc với từng vệ tinh.

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Hàn Quốc chuẩn bị phóng tên lửa Nuri mang theo 15 vệ tinh

VOV.VN - Hôm nay (7/10), tên lửa đẩy nội địa của Hàn Quốc có tên gọi Nuri sẽ được phóng vào không gian, mang theo 15 vệ tinh để thực hiện các sứ mệnh và xây dựng một “chòm sao vệ tinh” gồm nhiều vệ tinh siêu nhỏ hoạt động phối hợp với nhau.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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