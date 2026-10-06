Hàn Quốc rà phá mìn tại khu phi quân sự liên Triều

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, ngay sau khi công bố kết quả điều tra cuối cùng về vụ nổ, với kết luận nguyên nhân cho rằng do mìn của Triều Tiên gài ở phía Nam đường phân định quân sự, quân đội Hàn Quốc đã tiến hành rà phá bằng cách kích nổ số mìn được chôn tại khu vực xảy ra sự cố.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kang Shin-chul trả lời báo chí sáng 6/10 tại trụ sở Bộ Quốc phòng. Ảnh Yonhap

Đây là biện pháp thực chất đầu tiên mà quân đội Hàn Quốc thực hiện sau vụ việc nêu trên, đồng thời cũng là lần đầu tiên lực lượng này loại bỏ một cách "vật lý" số mìn được cho là của Triều Tiên.

Thông tin với báo chí tại trụ sở Bộ Quốc phòng vào sáng nay (6/10), Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kang Shin-chul khẳng định “đây là sự kiện chưa từng có trong lịch sử Khu phi quân sự (DMZ)" và nhấn mạnh "đây là biện pháp ứng phó kiên quyết".

Khi được hỏi “Liệu phản ứng đối với vụ nổ mìn có bị cho là thiếu tích cực hay không”, ông Kang đã bác bỏ nhận định này và nhấn mạnh "Chúng tôi đã kiên quyết thực hiện các biện pháp cần thiết". Ông cũng cho rằng "mọi trách nhiệm đều thuộc về phía Triều Tiên" và tuyên bố "trong thời gian tới, quân đội sẽ kiên quyết đáp trả bất kỳ hành động nào đe dọa an ninh quốc gia".

Về vấn đề có tiếp tục công tác rà phá bom mìn hay không, ông cho biết sẽ triển khai hoạt động này sau khi Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc tại Hàn Quốc đánh giá tình hình.

Quân đội Hàn Quốc cũng cho biết sẽ yêu cầu phía Triều Tiên tự nguyện gỡ bỏ mìn, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục công tác rà phá nếu phía Triều Tiên không đáp ứng yêu cầu nêu trên.