Hàn Quốc khẳng định tiếp tục “hạ nhiệt quân sự” trong quan hệ liên Triều

Trong phát biểu tại Lễ kỷ niệm “Ngày Lực lượng Vũ trang Hàn Quốc” vừa được tổ chức hôm nay (1/10) tại Gyeryong - nơi đặt trụ sở của Lục quân, Hải quân và Không quân, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh “sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp thực chất để giảm bớt căng thẳng quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc”.

Tổng thống Lee Jae Myung phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Yonhap

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng nhận định “Quan hệ liên Triều đan xen rất phức tạp, nhưng cần giải quyết một cách kiên nhẫn và cẩn trọng”, đồng thời hy vọng và kêu gọi Triều Tiên cùng nhau bước trên con đường khôi phục lòng tin và nối lại cuộc đối thoại bị gián đoạn.

Tổng thống Lee Jae Myung cũng đề cập lễ hạ thủy tàu khu trục Aegis thứ 6 của Hải quân Hàn Quốc vừa được tổ chức hôm qua và nhấn mạnh “Đến giữa những năm 2030, chúng ta cũng sẽ thành công trong việc chế tạo tàu ngầm hạt nhân bằng công nghệ của mình”. Theo ông Lee, quốc phòng tự lực là chủ quyền quốc gia và bằng việc chuyển giao quyền kiểm soát hoạt động thời chiến từ lực lượng liên hợp Mỹ - Hàn do Mỹ dẫn đầu sang cho Hàn Quốc, Seoul sẽ hoàn thành quá trình tự lực quốc phòng và biến giấc mơ đó thành hiện thực.

Về cải cách quốc phòng, Tổng thống Hàn Quốc khẳng định “sẽ đại tu toàn bộ hệ thống quốc phòng, tiến lên phía trước để xây dựng một quân đội thông minh, tinh nhuệ và hùng mạnh”, theo phương châm đẩy nhanh phát triển các sức mạnh chiến đấu tương lai như vũ khí đánh chặn laser năng lượng cao, hệ thống chỉ huy và kiểm soát dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), tên lửa uy lực mạnh... đồng thời tăng cường đáng kể khả năng răn đe và phản ứng của quân đội.