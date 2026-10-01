English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hàn Quốc khẳng định tiếp tục “hạ nhiệt quân sự” trong quan hệ liên Triều

Thứ Năm, 11:43, 01/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mặc dù Triều Tiên vẫn giữ thái độ không khoan nhượng và đang xuất hiện những dấu hiệu không lạc quan về quan hệ liên Triều, nhưng Hàn Quốc vẫn kiên định đường lối hòa giải với Bình Nhưỡng.

 

Trong phát biểu tại Lễ kỷ niệm “Ngày Lực lượng Vũ trang Hàn Quốc” vừa được tổ chức hôm nay (1/10) tại Gyeryong - nơi đặt trụ sở của Lục quân, Hải quân và Không quân, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh “sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp thực chất để giảm bớt căng thẳng quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc”.

han quoc khang dinh tiep tuc ha nhiet quan su trong quan he lien trieu hinh anh 1
Tổng thống Lee Jae Myung phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Yonhap

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng nhận định “Quan hệ liên Triều đan xen rất phức tạp, nhưng cần giải quyết một cách kiên nhẫn và cẩn trọng”, đồng thời hy vọng và kêu gọi Triều Tiên cùng nhau bước trên con đường khôi phục lòng tin và nối lại cuộc đối thoại bị gián đoạn.

Tổng thống Lee Jae Myung cũng đề cập lễ hạ thủy tàu khu trục Aegis thứ 6 của Hải quân Hàn Quốc vừa được tổ chức hôm qua và nhấn mạnh “Đến giữa những năm 2030, chúng ta cũng sẽ thành công trong việc chế tạo tàu ngầm hạt nhân bằng công nghệ của mình”. Theo ông Lee, quốc phòng tự lực là chủ quyền quốc gia và bằng việc chuyển giao quyền kiểm soát hoạt động thời chiến từ lực lượng liên hợp Mỹ - Hàn do Mỹ dẫn đầu sang cho Hàn Quốc, Seoul sẽ hoàn thành quá trình tự lực quốc phòng và biến giấc mơ đó thành hiện thực.

Về cải cách quốc phòng, Tổng thống Hàn Quốc khẳng định “sẽ đại tu toàn bộ hệ thống quốc phòng, tiến lên phía trước để xây dựng một quân đội thông minh, tinh nhuệ và hùng mạnh”, theo phương châm đẩy nhanh phát triển các sức mạnh chiến đấu tương lai như vũ khí đánh chặn laser năng lượng cao, hệ thống chỉ huy và kiểm soát dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), tên lửa uy lực mạnh... đồng thời tăng cường đáng kể khả năng răn đe và phản ứng của quân đội.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hàn Quốc công bố kế hoạch triển khai ba sáng kiến năng lượng trọng điểm tại Mỹ
Hàn Quốc công bố kế hoạch triển khai ba sáng kiến năng lượng trọng điểm tại Mỹ

VOV.VN - Hôm nay (1/10), Hàn Quốc vừa chính thức công bố kế hoạch triển khai ba sáng kiến năng lượng trọng điểm tại Mỹ, nằm trong gói đầu tư chiến lược trị giá 350 tỷ USD nhằm tìm kiếm các quyền miễn trừ khỏi mức thuế nhập khẩu của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Hàn Quốc công bố kế hoạch triển khai ba sáng kiến năng lượng trọng điểm tại Mỹ

Hàn Quốc công bố kế hoạch triển khai ba sáng kiến năng lượng trọng điểm tại Mỹ

VOV.VN - Hôm nay (1/10), Hàn Quốc vừa chính thức công bố kế hoạch triển khai ba sáng kiến năng lượng trọng điểm tại Mỹ, nằm trong gói đầu tư chiến lược trị giá 350 tỷ USD nhằm tìm kiếm các quyền miễn trừ khỏi mức thuế nhập khẩu của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Hàn Quốc hạ thủy tàu khu trục Aegis thứ 6
Hàn Quốc hạ thủy tàu khu trục Aegis thứ 6

VOV.VN - Ngày 30/9, Hàn Quốc tổ chức lễ hạ thủy một tàu khu trục Aegis thế hệ mới tại thành phố cảng Ulsan.

Hàn Quốc hạ thủy tàu khu trục Aegis thứ 6

Hàn Quốc hạ thủy tàu khu trục Aegis thứ 6

VOV.VN - Ngày 30/9, Hàn Quốc tổ chức lễ hạ thủy một tàu khu trục Aegis thế hệ mới tại thành phố cảng Ulsan.

Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên xin lỗi về vụ nổ mìn ở DMZ
Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên xin lỗi về vụ nổ mìn ở DMZ

VOV.VN - Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên xin lỗi và thực hiện các biện pháp có trách nhiệm liên quan vụ nổ mà Hàn Quốc cho là do mìn của Triều Tiên gây ra ở Khu phi quân sự (DMZ) tuần trước. Hàn Quốc cũng hối thúc Triều Tiên chấm dứt ngay lập tức các hoạt động được Seoul cho là “gia cố phòng tuyến biên giới”.

Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên xin lỗi về vụ nổ mìn ở DMZ

Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên xin lỗi về vụ nổ mìn ở DMZ

VOV.VN - Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên xin lỗi và thực hiện các biện pháp có trách nhiệm liên quan vụ nổ mà Hàn Quốc cho là do mìn của Triều Tiên gây ra ở Khu phi quân sự (DMZ) tuần trước. Hàn Quốc cũng hối thúc Triều Tiên chấm dứt ngay lập tức các hoạt động được Seoul cho là “gia cố phòng tuyến biên giới”.

Triều Tiên cảnh báo sẽ trả đũa Hàn Quốc "không thương tiếc"
Triều Tiên cảnh báo sẽ trả đũa Hàn Quốc "không thương tiếc"

VOV.VN - Bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, ngày 29/9 đã ra tuyên bố về cáo buộc nổ mìn của Hàn Quốc, gọi đây là hành động gây hấn và đổ lỗi. Bà tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ đáp trả “ngay lập tức và không thương tiếc” nếu Seoul nổ súng.

Triều Tiên cảnh báo sẽ trả đũa Hàn Quốc "không thương tiếc"

Triều Tiên cảnh báo sẽ trả đũa Hàn Quốc "không thương tiếc"

VOV.VN - Bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, ngày 29/9 đã ra tuyên bố về cáo buộc nổ mìn của Hàn Quốc, gọi đây là hành động gây hấn và đổ lỗi. Bà tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ đáp trả “ngay lập tức và không thương tiếc” nếu Seoul nổ súng.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ