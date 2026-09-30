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Hàn Quốc hạ thủy tàu khu trục Aegis thứ 6

Thứ Tư, 19:05, 30/09/2026
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VOV.VN - Ngày 30/9, Hàn Quốc tổ chức lễ hạ thủy một tàu khu trục Aegis thế hệ mới tại thành phố cảng Ulsan.

Tàu khu trục Aegis thế hệ mới của Hàn Quốc mang tên “Daeho Kim Jong-seo”, có lượng giãn nước 8.200 tấn, vừa được Tập đoàn Công nghiệp nặng HD Hyundai (HD Hyundai Heavy Industries) hạ thủy. Tàu dự kiến được bàn giao cho Hải quân Hàn Quốc vào tháng 12/2027, sau đó đưa vào biên chế.

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Tàu khu trục Aegis thế hệ mới Daeho Kim Jong-seo của Hàn Quốc. Ảnh: HD Hyundai Heavy Industries

Daeho Kim Jong-seo dài 170 mét, rộng 21 mét, đạt tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ. Tàu được trang bị hệ thống sonar tích hợp tiên tiến cùng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo do Hàn Quốc phát triển, có năng lực đánh chặn được tăng cường.

Đây sẽ là tàu khu trục Aegis thứ 6 của Hải quân Hàn Quốc. Việc hạ thủy con tàu đánh dấu bước tiến mới trong kế hoạch hoàn thiện lực lượng tàu khu trục Aegis của nước này.

Phát biểu tại lễ hạ thủy, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh: “An ninh dựa vào sức mạnh của các quốc gia khác sẽ không ổn định khi hoàn cảnh và lợi ích của các nước đó thay đổi”.

Ông Lee Jae Myung cho rằng: “Chỉ khi tự chủ, chúng ta mới có thể quyết định tương lai của chính mình. Tự chủ quốc phòng chính là một phần của chủ quyền quốc gia”.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nói thêm, con tàu được hạ thủy lần này do Hàn Quốc tự thiết kế và chế tạo bằng công nghệ trong nước. Theo ông, Hàn Quốc đã trở thành quốc gia có năng lực thiết kế, đóng mới và vận hành các tàu chiến hiện đại hàng đầu thế giới.

Tổng thống Lee Jae Myung cũng cho biết Hải quân sẽ đóng vai trò nòng cốt trong chiến lược tăng cường năng lực quốc phòng tự chủ, với tàu ngầm hạt nhân cùng các tàu chiến có người lái và không người lái.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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