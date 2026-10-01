Hàn Quốc công bố kế hoạch triển khai ba sáng kiến năng lượng trọng điểm tại Mỹ

Theo thông báo, hai bên sẽ xây dựng một nhà máy điện khí trị giá 22,3 tỷ USD tại Encinal, bang Texas, cung cấp điện cho các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo. Nhà máy dự kiến vận hành thương mại vào năm 2029. Kế hoạch này cũng được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố tại Nhà Trắng vào hôm qua.

Quốc hội Hàn Quốc thông qua Luật đặc biệt đầu tư vào Mỹ. Ảnh: Yonhap News

Chính phủ Hàn Quốc cho biết họ sẽ đầu tư 120 tỷ USD để xây dựng tám lò phản ứng hạt nhân tại Mỹ, trong đó có hai lò sử dụng thiết kế APR-1400 của Hàn Quốc. Hai nước cũng sẽ xem xét dự án đường ống và trạm tiếp nhận LNG tại Alaska, nhưng chỉ triển khai nếu đáp ứng điều kiện thương mại và pháp lý.

Theo thỏa thuận ràng buộc pháp lý, mức đầu tư của Hàn Quốc bị giới hạn 20 tỷ USD mỗi năm, và lợi nhuận sẽ được chia đều cho đến khi Hàn Quốc thu hồi toàn bộ vốn gốc. Hiện các chi tiết về dự án điện hạt nhân vẫn chưa được quyết định.