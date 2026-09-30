Triều Tiên cảnh báo sẽ trả đũa Hàn Quốc "không thương tiếc"

Trong tuyên bố được Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải sáng 30/9, bà Kim Yo Jong đã bác bỏ cáo buộc nổ mìn của Hàn Quốc, cho rằng các kết luận trên là “bịa đặt vô căn cứ”.

Bà nhấn mạnh, các thế lực ở Hàn Quốc đang cố gắng dựng lên “bằng chứng vật chất” để chứng minh “nguồn gốc của quả mìn phát nổ ở vùng đất hoang vu mà họ chưa từng đặt chân đến trong hơn nửa thế kỷ”, sau khi đổ lỗi cho phía bên kia.

Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Yo Jong. Ảnh: Reuters

Theo bà, các hành động khiêu khích của Hàn Quốc gần khu vực biên giới phía Nam đang “ngày càng vượt quá giới hạn”, đồng thời tuyên bố: “Bên gây ra khiêu khích sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hậu quả”, cũng như phải trả giá cho màn kịch do chính họ dựng lên.

Bà cũng phủ nhận việc binh sĩ Triều Tiên vượt qua Đường phân giới tại Khu phi quân sự (DMZ). Bà Kim Yo Jong cảnh báo, nếu binh sĩ Hàn Quốc nổ súng nhằm vào các binh sĩ Triều Tiên đang làm nhiệm vụ xây dựng hàng rào tại khu vực biên giới phía Nam, các đơn vị biên phòng nước này sẽ đáp trả “ngay lập tức và không thương tiếc”.

Bà cũng nói thêm rằng, nếu tần suất các cáo buộc ác ý và hành động khiêu khích chống lại Bình Nhưỡng ở khu vực biên giới diễn ra thường xuyên, dẫn đến việc xâm phạm lãnh thổ và chủ quyền quân sự, Hàn Quốc “sẽ phải đối mặt với những tình huống chưa từng có” và “thảm khốc”.

Trước đó, ngày 29/9, quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện một quả mìn sát thương do Triều Tiên sản xuất trong quá trình kiểm tra hiện trường vụ nổ mìn tại Khu phi quân sự (DMZ) giữa hai nước xảy ra hôm 21/9 khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương.

Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kang Shin Chul gọi đây là hành vi “vi phạm rõ ràng Hiệp định Đình chiến” năm 1953, cho rằng Triều Tiên phải chịu trách nhiệm và Hàn Quốc sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả tương xứng, đồng thời cho biết quân đội nước này đã chuẩn bị sẵn nhiều kịch bản và sẽ triển khai theo từng giai đoạn.

Tuy nhiên, ông Kang cũng cho rằng, hai bên cần “ngồi vào bàn đàm phán”, trong đó ưu tiên khôi phục các kênh liên lạc giữa quân đội hai nước.