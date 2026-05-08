Hàn Quốc lo ngại Triều Tiên triển khai trọng pháo tự hành dọc biên giới

Thứ Sáu, 10:08, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 8/5 đưa tin về khả năng nước này sẽ cho triển khai dọc tuyến biên giới phía Nam một loại trọng pháo có sức công phá lớn. Thông tin này lập tức khiến Hàn Quốc vô cùng quan ngại, bởi loại pháo được cho là có tầm bắn đủ vươn tới Seoul.

KCNA cho biết ngày 6/5, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thị sát một cơ sở quân nhu nhằm xác định khả năng sản xuất thực tế một loại trọng pháo tự hành 155mm kiểu mới để trang bị cho bộ đội pháo binh tầm xa trong năm nay.

 

han quoc lo ngai trieu tien trien khai trong phao tu hanh doc bien gioi hinh anh 1
Ông Kim Jong Un kiểm tra thực tế các khí tài hạng nặng của Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Theo KCNA, loại pháo này có tầm bắn khoảng 60 km, đủ khả năng vươn tới thủ đô Seoul của Hàn Quốc, và sẽ được triển khai tại các khu vực phụ cận dọc tuyến biên giới phía Nam của Triều Tiên với số lượng lớn.

Thông tin này lập tức được Hàn Quốc đón nhận với sự quan tâm và lo ngại sâu sắc. Các chuyên gia quân sự - quốc phòng và vũ khí Hàn Quốc nhận định, trọng pháo tự hành 155mm kiểu mới của Triều Tiên có tính năng và sức mạnh tương đương pháo tự hành K9 của quân đội Hàn Quốc và có thể gọi là "K9 phiên bản Triều Tiên". Việc công khai cơ sở sản xuất loại khí tài hạng nặng này được cho là để phô diễn tốc độ hiện đại hóa khả năng tác chiến thường xuyên của quân đội Triều Tiên.

Trong một diễn biến có liên quan, truyền thông Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ Triều Tiên cho hay, ngày 7/5 nhà lãnh đạo Kim Jong Un lại tiến hành một chuyến thị sát nữa trên tàu khu trục Choe Hyon. Động thái này được cho là để giám sát phần kiểm tra khả năng cơ động và tác chiến của khí tài này trước khi bàn giao cho lực lượng hải quân vào giữa tháng 6 tới.

Choe Hyon là tàu khu trục lớp 5.000 tấn do Triều Tiên tự chế tạo và hạ thủy vào ngày 25/4/2025. Khí tài chiến lược này được cho là có nhiều tính năng vượt trội, chứng tỏ năng lực kỹ thuật quốc phòng rất cao của Triều Tiên.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Triều Tiên bác bỏ cáo buộc đe dọa an ninh mạng của Mỹ và cảnh báo đáp trả

Hàn Quốc đẩy nhanh tiến độ đưa vào sử dụng hệ thống vệ tinh giám sát Triều Tiên

