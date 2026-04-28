中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  An Giang
    Đặt mặc định Xem
  Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hàn Quốc đẩy nhanh tiến độ đưa vào sử dụng hệ thống vệ tinh giám sát Triều Tiên

Thứ Ba, 17:19, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này sẽ đưa vào vận hành, sử dụng hệ thống vệ tinh do thám đã được phóng lên quỹ đạo nhằm giám sát Triều Tiên sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Hệ thống này gồm 5 vệ tinh do thám được Hàn Quốc đưa lần lượt lên quỹ đạo trong giai đoạn từ năm 2023 đến 2025, với mục tiêu dành riêng để giám sát các dấu hiệu phóng tên lửa, cũng như các động thái quân sự của Triều Tiên.  

Trong một thông cáo được đưa ra hôm nay (28/4), Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết vệ tinh số 5, được phóng lên cuối cùng, cũng đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm, do đó, việc vận hành chính thức sẽ được tiến hành ngay trong tháng 4 này, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch ban đầu. Đây được coi là bước nâng cao năng lực giám sát riêng rẽ của Seoul trước các hoạt động quân sự của Bình Nhưỡng.

Vụ phóng vệ tinh do thám thứ 5 của Hàn Quốc. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc

Trong khi đó, các nguồn tin quân sự - quốc phòng của Hàn Quốc cho hay các vệ tinh này có độ chính xác cao đến mức có thể xác định rõ cả chủng loại phương tiện đang vận hành dưới mặt đất và với cả 5 vệ tinh, mọi thông tin, hình ảnh về hoạt động của Triều Tiên có thể được ghi nhận với tần suất 2h/1 lần, bất chấp mọi điều kiện thời tiết.

Giới chuyên môn còn nhận định, sau khi Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc tiết lộ thông tin về địa điểm các cơ sở làm giàu urani của Triều Tiên dẫn đến việc phía Mỹ kháng nghị và hạn chế cung cấp dữ liệu vệ tinh cho Seoul, việc đưa vào sử dụng sớm hệ thống vệ tinh do thám nêu trên còn góp phần giúp Hàn Quốc giảm sự lệ thuộc vào Mỹ về mặt thông tin tình báo.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: hàn quốc triều tiên quan hệ hàn-triều
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hàn Quốc: Vụ va chạm 2 máy bay chiến đấu năm 2021 là do...chụp ảnh tự sướng
Hàn Quốc: Vụ va chạm 2 máy bay chiến đấu năm 2021 là do...chụp ảnh tự sướng

VOV.VN - Hội đồng Kiểm toán và Thanh tra Nhà nước Hàn Quốc ngày 22/4 kết luận rằng, các thao tác quay phim cá nhân không theo kế hoạch là nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm giữa hai máy bay F-15K trong một chuyến bay đội hình gần thành phố Daegu vào tháng 12/2021.

Ấn Độ - Hàn Quốc công bố Tầm nhìn chiến lược chung giai đoạn 2026-2030
Ấn Độ - Hàn Quốc công bố Tầm nhìn chiến lược chung giai đoạn 2026-2030

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung từ ngày 19-21/4, Ấn Độ và Hàn Quốc đã công bố Tầm nhìn chiến lược chung giai đoạn 2026-2030, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn giữa hai nền kinh tế lớn của châu Á.

Nhật Bản, Hàn Quốc hợp tác đối phó với Triều Tiên
Nhật Bản, Hàn Quốc hợp tác đối phó với Triều Tiên

VOV.VN - Việc Triều Tiên liên tục tiến hành phóng tên lửa các loại vô hình trung đã khiến Nhật Bản và Hàn Quốc xích lại gần nhau hơn, nhằm tăng cường khả năng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. 

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ