Hàn Quốc đẩy nhanh tiến độ đưa vào sử dụng hệ thống vệ tinh giám sát Triều Tiên

Hệ thống này gồm 5 vệ tinh do thám được Hàn Quốc đưa lần lượt lên quỹ đạo trong giai đoạn từ năm 2023 đến 2025, với mục tiêu dành riêng để giám sát các dấu hiệu phóng tên lửa, cũng như các động thái quân sự của Triều Tiên.

Trong một thông cáo được đưa ra hôm nay (28/4), Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết vệ tinh số 5, được phóng lên cuối cùng, cũng đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm, do đó, việc vận hành chính thức sẽ được tiến hành ngay trong tháng 4 này, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch ban đầu. Đây được coi là bước nâng cao năng lực giám sát riêng rẽ của Seoul trước các hoạt động quân sự của Bình Nhưỡng.

Vụ phóng vệ tinh do thám thứ 5 của Hàn Quốc. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc

Trong khi đó, các nguồn tin quân sự - quốc phòng của Hàn Quốc cho hay các vệ tinh này có độ chính xác cao đến mức có thể xác định rõ cả chủng loại phương tiện đang vận hành dưới mặt đất và với cả 5 vệ tinh, mọi thông tin, hình ảnh về hoạt động của Triều Tiên có thể được ghi nhận với tần suất 2h/1 lần, bất chấp mọi điều kiện thời tiết.

Giới chuyên môn còn nhận định, sau khi Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc tiết lộ thông tin về địa điểm các cơ sở làm giàu urani của Triều Tiên dẫn đến việc phía Mỹ kháng nghị và hạn chế cung cấp dữ liệu vệ tinh cho Seoul, việc đưa vào sử dụng sớm hệ thống vệ tinh do thám nêu trên còn góp phần giúp Hàn Quốc giảm sự lệ thuộc vào Mỹ về mặt thông tin tình báo.