中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hiến pháp Triều Tiên quy định nhà lãnh đạo Kim Jong Un nắm quyền chỉ huy hạt nhân

Thứ Tư, 18:50, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong cuộc họp báo vừa diễn ra hôm nay 6/5, Bộ Thống nhất Hàn Quốc công bố một thông tin gây sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế về bản Hiến pháp mới của Cộng hóa dân chủ nhân dân (CHDCND) Triều Tiên.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, trong Hiến pháp mới của Cộng hóa dân chủ nhân dân (CHDCND) Triều Tiên, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un được định nghĩa là “nguyên thủ quốc gia”, có quyền chỉ huy việc sử dụng hạt nhân.

Đây là lần đầu tiên, quyền lực rất quan trọng này của người đứng đầu nhà nước Triều Tiên được quy định chính thức bằng Hiến pháp. Ông Kim cũng được trao nhiều quyền lực khác, cao hơn nhiều so với Hiến pháp cũ.

hien phap trieu tien quy dinh nha lanh dao kim jong un nam quyen chi huy hat nhan hinh anh 1
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (ảnh: Yonhap News)

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng cho biết, trong Hiến pháp mới, được sửa đổi tháng 3/2026, Triều Tiên đã xóa bỏ điều khoản liên quan quan hệ hòa bình, thống nhất với Hàn Quốc, thay vào đó là quy định về “quan hệ giữa hai quốc gia”.

Liên quan vấn đề lãnh thổ, Hiến pháp mới của Triều Tiên ghi rõ “phía Nam tiếp giáp với Hàn Quốc”, đồng thời xóa bỏ điều khoản về việc “thực hiện thống nhất Tổ quốc” được quy định trong Hiến pháp cũ.

Tuy nhiên, Hiến pháp mới của Triều Tiên không quy định “Hàn Quốc là quốc gia thù địch”, mặc dù nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tuyên bố và cảnh báo từ tháng 12/2023 về vấn đề này.

Theo các chuyên gia pháp luật Hàn Quốc, Hiến pháp mới của Triều Tiên được thiết kế, xây dựng theo hướng mang lại hình ảnh và ấn tượng về một quốc gia bình thường, chính đáng như các quốc gia khác.

Cho đến thời điểm này, CHDCND Triều Tiên vẫn chưa chính thức công bố Hiến pháp mới, cũng như chưa lên tiếng hoặc có phản ứng về thái độ của Hàn Quốc, tuy nhiên, giới quan sát nhận định nếu thông báo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc là khách quan và xác thực, quan hệ liên Triều sẽ đón một cục diện mới trong thới gian tới.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: Triều Tiên Kim Jong Un hiến pháp Triều Tiên quyền hạt nhân
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hàn Quốc đẩy nhanh tiến độ đưa vào sử dụng hệ thống vệ tinh giám sát Triều Tiên
Hàn Quốc đẩy nhanh tiến độ đưa vào sử dụng hệ thống vệ tinh giám sát Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này sẽ đưa vào vận hành, sử dụng hệ thống vệ tinh do thám đã được phóng lên quỹ đạo nhằm giám sát Triều Tiên sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Hàn Quốc đẩy nhanh tiến độ đưa vào sử dụng hệ thống vệ tinh giám sát Triều Tiên

Hàn Quốc đẩy nhanh tiến độ đưa vào sử dụng hệ thống vệ tinh giám sát Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này sẽ đưa vào vận hành, sử dụng hệ thống vệ tinh do thám đã được phóng lên quỹ đạo nhằm giám sát Triều Tiên sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Triều Tiên tuyên bố phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật
Triều Tiên tuyên bố phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật

VOV.VN - Triều Tiên ngày 20/4 cho biết đã phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất nhằm đánh giá khả năng mang đầu đạn chùm.

Triều Tiên tuyên bố phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật

Triều Tiên tuyên bố phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật

VOV.VN - Triều Tiên ngày 20/4 cho biết đã phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất nhằm đánh giá khả năng mang đầu đạn chùm.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ