Hiến pháp Triều Tiên quy định nhà lãnh đạo Kim Jong Un nắm quyền chỉ huy hạt nhân

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, trong Hiến pháp mới của Cộng hóa dân chủ nhân dân (CHDCND) Triều Tiên, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un được định nghĩa là “nguyên thủ quốc gia”, có quyền chỉ huy việc sử dụng hạt nhân.

Đây là lần đầu tiên, quyền lực rất quan trọng này của người đứng đầu nhà nước Triều Tiên được quy định chính thức bằng Hiến pháp. Ông Kim cũng được trao nhiều quyền lực khác, cao hơn nhiều so với Hiến pháp cũ.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng cho biết, trong Hiến pháp mới, được sửa đổi tháng 3/2026, Triều Tiên đã xóa bỏ điều khoản liên quan quan hệ hòa bình, thống nhất với Hàn Quốc, thay vào đó là quy định về “quan hệ giữa hai quốc gia”.

Liên quan vấn đề lãnh thổ, Hiến pháp mới của Triều Tiên ghi rõ “phía Nam tiếp giáp với Hàn Quốc”, đồng thời xóa bỏ điều khoản về việc “thực hiện thống nhất Tổ quốc” được quy định trong Hiến pháp cũ.

Tuy nhiên, Hiến pháp mới của Triều Tiên không quy định “Hàn Quốc là quốc gia thù địch”, mặc dù nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tuyên bố và cảnh báo từ tháng 12/2023 về vấn đề này.

Theo các chuyên gia pháp luật Hàn Quốc, Hiến pháp mới của Triều Tiên được thiết kế, xây dựng theo hướng mang lại hình ảnh và ấn tượng về một quốc gia bình thường, chính đáng như các quốc gia khác.

Cho đến thời điểm này, CHDCND Triều Tiên vẫn chưa chính thức công bố Hiến pháp mới, cũng như chưa lên tiếng hoặc có phản ứng về thái độ của Hàn Quốc, tuy nhiên, giới quan sát nhận định nếu thông báo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc là khách quan và xác thực, quan hệ liên Triều sẽ đón một cục diện mới trong thới gian tới.