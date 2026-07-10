Hàn Quốc nhận định Triều Tiên sẽ nâng cao năng lực tình báo

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn nguồn tin từ Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) số ra hôm nay (10/7) cho biết, tại Hội nghị mở rộng của Ủy ban quân sự trung ương Đảng lao động Triều Tiên vừa diễn ra hôm 9/7, các biện pháp và vấn đề liên quan đến việc nâng cao năng lực tình báo quân sự, thu thập và phân tích thông tin của Triều Tiên đã được đề xuất, với trọng tâm là việc mở rộng chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục trinh sát thông tin hiện nay.

Hội nghị mở rộng của Ủy ban quân sự trung ương Đảng lao động Triều Tiên hôm 9/7. Ảnh: KCNA

Cơ quan đặc biệt này của Triều Tiên được xây dựng trên cơ sở nâng cấp, mở rộng Tổng cục trinh sát trực thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội nhân dân Triều Tiên trước đây, có nhiệm vụ chính là thu thập thông tin từ nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc, đồng thời phụ trách các công tác có liên quan đến hoạt động tình báo.

Theo KCNA, Tổng cục trinh sát thông tin giữ vai trò chủ đạo trong việc phát hiện và xử lý các nguy cơ tiềm tàng đối với Triều Tiên từ các thế lực thù địch, tìm kiếm, truy vết các thông tin mang tính trọng yếu đối với an ninh quốc gia. Tuy nhiên, KCNA không cho biết cụ thể Tổng cục trinh sát thông tin Triều Tiên sẽ được nâng cấp, mở rộng theo hướng nào.

Bên cạnh đó, theo các nguồn tin khác từ Hàn Quốc, cũng tại hội nghị nêu trên, Ủy ban quân sự trung ương Đảng lao động Triều Tiên đã nêu vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức của lực lượng quân đội và nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un cho biết sẽ ký 7 văn bản chỉ thị liên quan “các đối sách quân sự trọng yếu”, đồng thời khẳng định lại chủ trương xây dựng lực lượng vũ trang Triều Tiên thành một quân đội “vô địch”.