English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hàn Quốc nhận định Triều Tiên sẽ nâng cao năng lực tình báo

Thứ Sáu, 17:29, 10/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Truyền thông Hàn Quốc nhận định, Triều Tiên đã bắt đầu triển khai các biện pháp nhằm nâng cao năng lực tình báo quốc gia. 

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn nguồn tin từ Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) số ra hôm nay (10/7) cho biết, tại Hội nghị mở rộng của Ủy ban quân sự trung ương Đảng lao động Triều Tiên vừa diễn ra hôm 9/7, các biện pháp và vấn đề liên quan đến việc nâng cao năng lực tình báo quân sự, thu thập và phân tích thông tin của Triều Tiên đã được đề xuất, với trọng tâm là việc mở rộng chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục trinh sát thông tin hiện nay.

han quoc nhan dinh trieu tien se nang cao nang luc tinh bao hinh anh 1
Hội nghị mở rộng của Ủy ban quân sự trung ương Đảng lao động Triều Tiên hôm 9/7. Ảnh: KCNA

Cơ quan đặc biệt này của Triều Tiên được xây dựng trên cơ sở nâng cấp, mở rộng Tổng cục trinh sát trực thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội nhân dân Triều Tiên trước đây, có nhiệm vụ chính là thu thập thông tin từ nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc, đồng thời phụ trách các công tác có liên quan đến hoạt động tình báo.

Theo KCNA, Tổng cục trinh sát thông tin giữ vai trò chủ đạo trong việc phát hiện và xử lý các nguy cơ tiềm tàng đối với Triều Tiên từ các thế lực thù địch, tìm kiếm, truy vết các thông tin mang tính trọng yếu đối với an ninh quốc gia. Tuy nhiên, KCNA không cho biết cụ thể Tổng cục trinh sát thông tin Triều Tiên sẽ được nâng cấp, mở rộng theo hướng nào.   

Bên cạnh đó, theo các nguồn tin khác từ Hàn Quốc, cũng tại hội nghị nêu trên, Ủy ban quân sự trung ương Đảng lao động Triều Tiên đã nêu vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức của lực lượng quân đội và nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un cho biết sẽ ký 7 văn bản chỉ thị liên quan “các đối sách quân sự trọng yếu”, đồng thời khẳng định lại chủ trương xây dựng lực lượng vũ trang Triều Tiên thành một quân đội “vô địch”.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cận cảnh tàu khu trục mới nhất của Triều Tiên nã tên lửa chiến lược
Cận cảnh tàu khu trục mới nhất của Triều Tiên nã tên lửa chiến lược

VOV.VN - Đích thân lãnh tụ tối cao Triều Tiên Kim Jong Un thị sát cuộc thử vũ khí, bao gồm tên lửa chiến lược, trên tàu khu trục mới nhất của nước này - chiến hạm Kang Kon.

Cận cảnh tàu khu trục mới nhất của Triều Tiên nã tên lửa chiến lược

Cận cảnh tàu khu trục mới nhất của Triều Tiên nã tên lửa chiến lược

VOV.VN - Đích thân lãnh tụ tối cao Triều Tiên Kim Jong Un thị sát cuộc thử vũ khí, bao gồm tên lửa chiến lược, trên tàu khu trục mới nhất của nước này - chiến hạm Kang Kon.

Triều Tiên lại thử vũ khí, Hàn Quốc và Nhật Bản quan ngại
Triều Tiên lại thử vũ khí, Hàn Quốc và Nhật Bản quan ngại

VOV.VN - Các báo lớn của Hàn Quốc và Nhật Bản số ra hôm nay (5/7) đồng loạt đưa tin về việc CHDCND Triều Tiên lại vừa tiến hành một vụ thử vũ khí trên một tàu khu trục thế hệ mới do nước này tự chế tạo. 

Triều Tiên lại thử vũ khí, Hàn Quốc và Nhật Bản quan ngại

Triều Tiên lại thử vũ khí, Hàn Quốc và Nhật Bản quan ngại

VOV.VN - Các báo lớn của Hàn Quốc và Nhật Bản số ra hôm nay (5/7) đồng loạt đưa tin về việc CHDCND Triều Tiên lại vừa tiến hành một vụ thử vũ khí trên một tàu khu trục thế hệ mới do nước này tự chế tạo. 

Hàn Quốc quan ngại trước vụ thử vũ khí của Triều Tiên
Hàn Quốc quan ngại trước vụ thử vũ khí của Triều Tiên

VOV.VN - Vụ thử vũ khí ngày 25/6 của Triều Tiên đã khiến dư luận Hàn Quốc đặc biệt quan ngại diễn ra đúng vào ngày kỷ niệm 76 năm Chiến tranh Triều Tiên bùng phát (25/6/1950-25/6/2026).

Hàn Quốc quan ngại trước vụ thử vũ khí của Triều Tiên

Hàn Quốc quan ngại trước vụ thử vũ khí của Triều Tiên

VOV.VN - Vụ thử vũ khí ngày 25/6 của Triều Tiên đã khiến dư luận Hàn Quốc đặc biệt quan ngại diễn ra đúng vào ngày kỷ niệm 76 năm Chiến tranh Triều Tiên bùng phát (25/6/1950-25/6/2026).

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ