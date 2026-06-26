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Hàn Quốc quan ngại trước vụ thử vũ khí của Triều Tiên

Thứ Sáu, 10:29, 26/06/2026
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VOV.VN - Vụ thử vũ khí ngày 25/6 của Triều Tiên đã khiến dư luận Hàn Quốc đặc biệt quan ngại diễn ra đúng vào ngày kỷ niệm 76 năm Chiến tranh Triều Tiên bùng phát (25/6/1950-25/6/2026).

 

Yonhap dẫn nguồn từ Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, dưới sự chứng kiến của ông Kim Jong Un, Triều Tiên đã tiến hành một vụ thử vũ khí với mục tiêu tấn công là các cơ sở trọng yếu của Hàn Quốc.

Các loại vũ khí được thử nghiệm bao gồm hệ thống pháo phản lực phóng loạt 240mm đã được cải tiến, tên lửa đạn đạo chiến thuật mang đầu đạn tấn công mục tiêu đặc biệt và trọng pháo tự hành 155mm có tầm bắn 65km. KCNA cho biết “vụ thử nghiệm là nhằm đánh giá sức công phá, độ chính xác của vũ khí khi tấn công phá hủy các cơ sở trọng yếu của địch như sân bay, cảng biển, nhà máy điện…”

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Một vụ thử pháo phản lực phóng loạt của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Theo Yonhap, phát biểu sau khi kết thúc thị sát, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhấn mạnh “vụ thử nghiệm đã chứng minh tiến bộ kỹ thuật to lớn của Triều Tiên, góp phần thực hiện phương châm xây dựng sức mạnh quân sự và 3 mục tiêu lớn liên quan việc thay đổi cơ chế hỏa lực ở biên giới phía Nam gồm tự động hóa, nâng cao tầm bắn và tăng cường độ chính xác của vũ khí - khí tài”.

Các cơ quan báo chí khác của Hàn Quốc cũng đăng tải thông tin tương tự và nhận định vụ thử nghiệm vũ khí tấn công nhằm vào Hàn Quốc nêu trên diễn ra đúng vào ngày kỷ niệm 76 năm Chiến tranh Triều Tiên bùng phát (25/6/1950-25/6/2026) có ý nghĩa sâu xa, đồng thời nhấn mạnh đây là động thái đáng chú ý trong quan hệ liên Triều, khi chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung đang thúc đẩy các nỗ lực làm giảm căng thẳng với Triều Tiên.

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Triều Tiên biên chế tàu khu trục 5.000 tấn, tăng cường năng lực răn đe trên biển

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 24/6 đưa tin nước này đã chính thức đưa vào biên chế một tàu khu trục mới có lượng giãn nước 5.000 tấn. Nhân dịp này, nhà lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định năng lực tác chiến của Hải quân Triều Tiên sẽ được nâng lên mức "đáng ngưỡng mộ ngoài sức tưởng tượng".

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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