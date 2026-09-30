Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc sẽ phải trả giá vì vụ nổ mìn

Trước đó một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết các quả mìn của Triều Tiên đã gây ra vụ nổ hồi tuần trước và Seoul sẽ có biện pháp “tương ứng”. Bộ trưởng Kang Shin-chul cũng nhận định nhiều khả năng Triều Tiên đã rải mìn trong quá trình củng cố khu vực biên giới.

Trạm gác của Triều Tiên ở phía nam khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách hai miền Triều Tiên ở Gimpo, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Hàn Quốc phối hợp với Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc, cơ quan giám sát việc thực thi thỏa thuận đình chiến trong Chiến tranh Triều Tiên, đang tiến hành điều tra vụ nổ xảy ra ngày 29/9. Vụ việc khiến 2 quân nhân Hàn Quốc bị thương khi đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát bên trong Khu phi quân sự rộng khoảng 4 km.

“Hàn Quốc đang cố tạo dựng ‘bằng chứng vật chất’ để chứng minh điều đó, sau khi đổ lỗi cho phía bên kia về vụ việc”, bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, nói trong một tuyên bố được Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải.

Bà Kim Yo Jong được xem là một trong những nhân vật thân cận và có ảnh hưởng đối với nhà lãnh đạo Kim Jong Un, đồng thời thường xuyên đưa ra các tuyên bố về những vấn đề đối ngoại.

“Những kẻ chủ mưu gây khiêu khích cần chuẩn bị để trả giá cho màn kịch do chính họ dựng lên”, bà Kim Yo Jong cảnh báo.

Bà đồng thời chỉ trích hành động của Hàn Quốc, đồng thời cho rằng “một màn kịch như vậy hoàn toàn không phải điều mới mẻ”. Bà Kim Yo Jong cũng khẳng định binh sĩ Triều Tiên “chưa bao giờ vượt qua Đường phân giới quân sự”, vốn chạy qua trung tâm Khu phi quân sự (DMZ).

Trong khi đó, phía Hàn Quốc cho biết nước này nhận thấy những dấu hiệu cho thấy binh sĩ Triều Tiên đã vượt qua đường biên giới trong quá trình tiến hành các hoạt động củng cố khu vực biên giới.

Quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đã trở nên căng thẳng hơn trong những năm gần đây. Bình Nhưỡng tuyên bố không còn coi thống nhất với Hàn Quốc là mục tiêu quốc gia và xác định Seoul là “kẻ thù chính”.