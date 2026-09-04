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Cải chính

Hàn Quốc sẽ cắt giảm 109 cơ quan trực thuộc chính phủ

Thứ Sáu, 10:39, 04/09/2026
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VOV.VN - Trong một nỗ lực khởi động quá trình cải cách hành chính, Thủ tướng Hàn Quốc tuyên bố sẽ giải thể hoặc sáp nhập hàng loạt các cơ quan trực thuộc chính phủ. 

 

Trong cuộc họp báo công bố Kế hoạch cải cách các cơ quan hành chính công, Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong-sook tuyên bố "để đáp ứng môi trường chính sách thay đổi nhanh chóng, chính phủ sẽ mạnh dạn cải cách chức năng của các cơ quan công quyền", đồng thời cho biết "thông qua cải cách cơ cấu chiến lược, thống nhất các chức năng tương tự và chồng chéo, sáp nhập các cơ quan nhỏ, chính phủ sẽ giảm số lượng các cơ quan công quyền xuống mức kỷ lục".

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Nữ Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong-sook. Ảnh: Yonhap

Theo kế hoạch của nữ Thủ tướng, sẽ có 109 cơ quan của chính phủ Hàn Quốc bị sáp nhập hoặc giải thể. Quy mô cắt giảm này tương đương 20,8% tổng số 524 các cơ quan công quyền của Hàn Quốc. Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc cam kết đảm bảo việc làm liên tục và đảm bảo chế độ đãi ngộ đối với người lao động tại các cơ quan bị sáp nhập, giải thể.

Thủ tướng Han Seong-sook nhấn mạnh "Tăng trưởng cân bằng không phải là vấn đề lựa chọn mà là chiến lược sinh tồn cho một Hàn Quốc bền vững. Cùng với các dự án lớn đã được công bố và việc thúc đẩy động cơ tăng trưởng, đây sẽ là một bước ngoặt mang tính biểu tượng và thực chất hướng tới giảm bớt tắc nghẽn ở khu vực đô thị và đảm bảo các động lực tăng trưởng khu vực".

Bà Han cũng cho biết mục tiêu và thời gian cụ thể của các cơ quan hành chính, công cộng di dời về Thành phố Sejong và các tỉnh sẽ được chốt vào cuối năm nay sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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