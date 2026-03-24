Hàn Quốc “thắt lưng buộc bụng” đối phó với nguy cơ khủng hoảng năng lượng

Thứ Ba, 18:59, 24/03/2026
VOV.VN - Trước tình hình Trung Đông diễn biến phức tạp làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ, dẫn tới nguy cơ thiếu năng lượng trầm trọng, Chính phủ Hàn Quốc đang áp dụng đồng loạt nhiều biện pháp đối phó, trong đó có việc tiết kiệm nhiên liệu triệt để.

Để đối phó với tình trạng giá xăng dầu và các loại nhiên liệu tăng cao sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran, từ hôm nay (24/3), Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu áp dụng việc hạn chế sử dụng xe công theo quy chế “chẵn lẻ”.

Cụ thể, các xe công sẽ được chia làm hai loại chẵn và lẻ theo số cuối cùng của biển số xe. Trong ngày các xe có số chẵn được lưu thông thì các xe số lẻ không được sử dụng và ngược lại. Các lực lượng chức năng của Hàn Quốc sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy chế này và nếu cơ quan nào vi phạm sẽ bị phạt nặng. Mặc dù đây là chỉ là quy định bắt buộc đối với các cơ quan công quyền, nhưng Chính phủ Hàn Quốc cũng kêu gọi người dân tham gia thực hiện để thực hành tiết kiệm nhiên liệu triệt để.

han quoc that lung buoc bung doi pho voi nguy co khung hoang nang luong hinh anh 1
Quy chế dùng xe công luân phiên chẵn lẻ của Hàn Quốc đã được áp dụng từ hôm nay (24/3) tại Jeju (Ảnh: Yonhap News)

Bên cạnh đó, Hàn Quốc còn khuyến khích công chức và người dân tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng, tắt các thiết bị điện không cần thiết, giữ nhiệt độ trong phòng ở mức vừa phải, nạp pin xe điện và điện thoại di động vào buổi trưa, sử dụng máy giặt và máy hút bụi vào cuối tuần, thậm chí rút ngắn thời gian tắm nước nóng… để tiết kiệm điện. Chính phủ Hàn Quốc hy vọng với sự hưởng ứng của toàn dân, có thể góp phần giảm đáng kể lượng tiêu thụ năng lượng so với hiện nay.

Cũng trong ngày hôm nay 24/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã ra chỉ thị cho Chính phủ thiết lập “cơ chế ứng phó khẩn cấp” đối với tình hình Trung Đông, đồng thời cảnh báo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cấu kết, móc ngoặc nâng giá nhằm thu lợi bất chính sẽ bị nghiêm phạt. Ông Lee cũng khẳng định sẽ thúc đẩy thành lập và sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước bổ sung dành cho đối phó với tình trạng bất khả kháng.

hoi_nghi_bo_truong_kinh_te_asean_lan_thu_32_thao_luan_bien_phap_dam_bao_phuc_hoi_kinh_te_ben_vung-_nguon_ap2026.png

Khủng hoảng năng lượng ASEAN: Từ dễ bị tổn thương đến khả năng phục hồi chiến lược

VOV.VN - Cú sốc năng lượng do xung đột ở Trung Đông đã phơi bày điểm yếu của chuỗi cung ứng nhiên liệu của Đông Nam Á. Mặc dù đã gấp rút triển khai các giải pháp ngắn hạn và linh hoạt, tuy nhiên liệu cuộc khủng hoảng này có tạo ra bước ngoặt cho các quốc gia ASEAN trong việc thúc đẩy chính sách tự cường năng lượng?

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Khủng hoảng năng lượng lan khắp châu Âu, nhiều nước buộc áp giá trần khẩn cấp
Khủng hoảng năng lượng lan khắp châu Âu, nhiều nước buộc áp giá trần khẩn cấp

VOV.VN - Cuộc xung đột ở Trung Đông đã dẫn đến sự tăng vọt giá dầu, gây ra hiệu ứng domino đối với chi phí nhiên liệu và năng lượng ở châu Âu. Nhiều quốc gia châu Âu đang lên các phương án như cắt giảm thuế, áp giá trần để ngăn chặn cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra trên toàn khu vực.

Tàu dầu Nga chuyển hướng sang Ấn Độ giữa khủng hoảng năng lượng
Tàu dầu Nga chuyển hướng sang Ấn Độ giữa khủng hoảng năng lượng

VOV.VN - Dữ liệu theo dõi vận tải biển của công ty Vortexa được công bố mới đây cho thấy, hiện có ít nhất 7 tàu chở dầu thô của Nga trên hành trình tới Trung Quốc đã bất ngờ quay đầu và chuyển hướng sang Ấn Độ.

Thế giới đang trải quả cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất trong 40 năm
Thế giới đang trải quả cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất trong 40 năm

VOV.VN - Ngày 18/3, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nhận định, xung đột hiện nay tại Trung Đông đã gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất toàn cầu trong 40 năm, kéo theo sự đứt gãy vận tải hàng hóa và tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế thế giới.

