Hàn Quốc “thắt lưng buộc bụng” đối phó với nguy cơ khủng hoảng năng lượng

Để đối phó với tình trạng giá xăng dầu và các loại nhiên liệu tăng cao sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran, từ hôm nay (24/3), Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu áp dụng việc hạn chế sử dụng xe công theo quy chế “chẵn lẻ”.

Cụ thể, các xe công sẽ được chia làm hai loại chẵn và lẻ theo số cuối cùng của biển số xe. Trong ngày các xe có số chẵn được lưu thông thì các xe số lẻ không được sử dụng và ngược lại. Các lực lượng chức năng của Hàn Quốc sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy chế này và nếu cơ quan nào vi phạm sẽ bị phạt nặng. Mặc dù đây là chỉ là quy định bắt buộc đối với các cơ quan công quyền, nhưng Chính phủ Hàn Quốc cũng kêu gọi người dân tham gia thực hiện để thực hành tiết kiệm nhiên liệu triệt để.

Quy chế dùng xe công luân phiên chẵn lẻ của Hàn Quốc đã được áp dụng từ hôm nay (24/3) tại Jeju (Ảnh: Yonhap News)

Bên cạnh đó, Hàn Quốc còn khuyến khích công chức và người dân tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng, tắt các thiết bị điện không cần thiết, giữ nhiệt độ trong phòng ở mức vừa phải, nạp pin xe điện và điện thoại di động vào buổi trưa, sử dụng máy giặt và máy hút bụi vào cuối tuần, thậm chí rút ngắn thời gian tắm nước nóng… để tiết kiệm điện. Chính phủ Hàn Quốc hy vọng với sự hưởng ứng của toàn dân, có thể góp phần giảm đáng kể lượng tiêu thụ năng lượng so với hiện nay.

Cũng trong ngày hôm nay 24/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã ra chỉ thị cho Chính phủ thiết lập “cơ chế ứng phó khẩn cấp” đối với tình hình Trung Đông, đồng thời cảnh báo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cấu kết, móc ngoặc nâng giá nhằm thu lợi bất chính sẽ bị nghiêm phạt. Ông Lee cũng khẳng định sẽ thúc đẩy thành lập và sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước bổ sung dành cho đối phó với tình trạng bất khả kháng.