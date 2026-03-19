Thế giới đang trải quả cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất trong 40 năm

Phát biểu tại Viện Quốc tế về Chính sách và Ngoại giao Năng lượng thuộc Học viện quan hệ Quốc tế Moscow, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, xung đột ở Trung Đông đã làm gián đoạn nghiêm trọng dòng chảy năng lượng toàn cầu, gây ra cuộc khủng hoảng lớn nhất trong 40 năm qua.

Theo ông, mức độ ảnh hưởng hiện nay vượt xa các cuộc khủng hoảng trước đây, khi khoảng 20 triệu thùng dầu và sản phẩm dầu mỗi ngày, tương đương gần 20% tiêu thụ toàn cầu bị tác động, chủ yếu do đứt gãy vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Ông Novak nhấn mạnh, không chỉ năng lượng mà vận tải hàng hóa nói chung cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, khiến nguồn cung khí đốt, phân bón và lương thực suy giảm, từ đó đẩy lạm phát và chi phí sản xuất tăng cao.

Trong bối cảnh thế giới biến động bởi trừng phạt, chiến tranh thương mại và chủ nghĩa bảo hộ, đặc biệt từ Mỹ, Nga vẫn từng bước thích ứng. Theo ông, các doanh nghiệp Nga đã đa dạng hóa thị trường, với khoảng 90% xuất khẩu năng lượng chuyển sang các đối tác thân thiện, dù chi phí vận chuyển gia tăng.