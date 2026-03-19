中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thế giới đang trải quả cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất trong 40 năm

Thứ Năm, 06:24, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 18/3, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nhận định, xung đột hiện nay tại Trung Đông đã gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất toàn cầu trong 40 năm, kéo theo sự đứt gãy vận tải hàng hóa và tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế thế giới.

Phát biểu tại Viện Quốc tế về Chính sách và Ngoại giao Năng lượng thuộc Học viện quan hệ Quốc tế Moscow, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, xung đột ở Trung Đông đã làm gián đoạn nghiêm trọng dòng chảy năng lượng toàn cầu, gây ra cuộc khủng hoảng lớn nhất trong 40 năm qua.

the gioi dang trai qua cuoc khung hoang nang luong lon nhat trong 40 nam hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Theo ông, mức độ ảnh hưởng hiện nay vượt xa các cuộc khủng hoảng trước đây, khi khoảng 20 triệu thùng dầu và sản phẩm dầu mỗi ngày, tương đương gần 20% tiêu thụ toàn cầu bị tác động, chủ yếu do đứt gãy vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Ông Novak nhấn mạnh, không chỉ năng lượng mà vận tải hàng hóa nói chung cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, khiến nguồn cung khí đốt, phân bón và lương thực suy giảm, từ đó đẩy lạm phát và chi phí sản xuất tăng cao.

Trong bối cảnh thế giới biến động bởi trừng phạt, chiến tranh thương mại và chủ nghĩa bảo hộ, đặc biệt từ Mỹ, Nga vẫn từng bước thích ứng. Theo ông, các doanh nghiệp Nga đã đa dạng hóa thị trường, với khoảng 90% xuất khẩu năng lượng chuyển sang các đối tác thân thiện, dù chi phí vận chuyển gia tăng.

Thu Hà/VOV-Moscow
Tag: khủng hoảng năng lượng giá năng lượng khủng hoảng lớn nhất cuộc chiến Iran giá dầu tăng chiến sự Trung Đông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Nhà Trắng tạm dỡ hạn chế vận chuyển dầu để hạ nhiệt giá năng lượng
Nhà Trắng tạm dỡ hạn chế vận chuyển dầu để hạ nhiệt giá năng lượng

VOV.VN - Nhà Trắng thông báo tạm miễn trừ Đạo luật Jones trong 60 ngày, cho phép tàu nước ngoài vận chuyển dầu và khí đốt giữa các cảng Mỹ, nhằm giảm áp lực giá năng lượng trong bối cảnh gián đoạn nguồn cung toàn cầu.

Iran dọa tấn công các cơ sở năng lượng ở Vùng Vịnh
Iran dọa tấn công các cơ sở năng lượng ở Vùng Vịnh

VOV.VN - Iran hôm nay cảnh báo sẽ tập kích các cơ sở năng lượng tại các nước Vùng Vịnh, nhằm đáp trả việc Mỹ và Israel tấn công mỏ khí gas nhất của Iran.

Chiến sự tại Iran có thể định hình lại cục diện năng lượng toàn cầu
Chiến sự tại Iran có thể định hình lại cục diện năng lượng toàn cầu

VOV.VN - Xung đột tại Iran đang làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu, đẩy giá dầu tăng mạnh và buộc các quốc gia phải điều chỉnh chiến lược. Từ chạy đua nguồn cung đến thúc đẩy năng lượng sạch, thế giới đứng trước những lựa chọn mang tính bước ngoặt.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ