Hàn Quốc thực hiện đình chỉ miễn thị thực cho công dân Nhật Bản

Kể cả những người dùng hộ chiếu ngoại giao, công vụ cũng nằm trong nhóm đối tượng bị đình chỉ. Ngoài ra những người vừa được cấp mới thị thực cũng không thể nhập cảnh Hàn Quốc trong thời gian quyết định có hiệu lực.



Lý do Hàn Quốc đưa ra là nhằm tránh lây nhiễm dịch Covid-19 đang trong nguy cơ lan nhanh và rộng tại nước này.

Một máy bay của hàng không Nhật Bản. Ảnh: Blue Swan Daily.

Tất cả hãng hàng không, công ty vận chuyển đều phải có trách nhiệm phân loại hành khách, thông báo với hành khách tại Nhật Bản về qui định này. Bên cạnh đó, tất cả những đối tượng nhập cảnh tại Hàn Quốc đều phải qua kiểm tra visa.



Thêm vào đó, tất cả những công dân Nhật Bản làm tại các công ty Hàn Quốc, nhân viên người Nhật trong Đại sứ quán, Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Nhật Bản cũng thuộc đối tượng cấm miễn trừ visa.

Những trường hợp có visa vĩnh trú (cư trú lâu dài) tại Hàn Quốc sẽ có thể không nằm trong qui định này.

Tất cả những người nước ngoài có đơn xin visa tại Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nhật đều phải có giấy chứng nhận sức khỏe, thông báo lịch sử bệnh tật, tình hình sức khỏe mới có thể nhập cảnh Hàn Quốc.

Đối với người nước ngoài đến Hàn Quốc từ Nhật Bản, nếu có quyết định không cần thiết phải nhập cảnh trong thời gian này thì sẽ có thể không được nhập cảnh.

Đây được coi là biện pháp trả đũa của Hàn Quốc đối với quyết định của Nhật Bản liên quan đến Covid-19 và visa.

Quyết định của Hàn Quốc được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo nước này sẽ hủy khoảng 17.000 thị thực được cấp cho các công dân Hàn Quốc từ ngày 9/3. Đây là một trong những biện pháp mà Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã công bố tại cuộc họp của nhóm đặc trách về phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ trước đó./.