English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng Nepal kêu gọi hành động về khí hậu sau thảm họa lũ quét

Thứ Ba, 15:32, 01/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng Nepal Balendra Shah khẳng định, trận lũ quét kinh hoàng tại dãy Himalaya vào tuần trước “không phải là một sự kiện bình thường” mà là hệ quả của biến đổi khí hậu.

“Trận lũ trên sông Bhote Koshi ở Rasuwa không phải là một trận lũ thông thường”, Thủ tướng Nepal Balendra Shah chia sẻ trên mạng xã hội vào tối ngày 31/8. “Đó là một trong những thảm họa lớn của khu vực, khởi nguồn từ một vụ lở tuyết và băng tại vùng núi Himalaya”, ông cho biết.

thu tuong nepal keu goi hanh dong ve khi hau sau tham hoa lu quet hinh anh 1
Hình ảnh trận lũ quét tại cửa khẩu biên giới giữa Nepal và Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

“Đã đến lúc chúng ta cần mạnh mẽ nêu vấn đề về những thảm họa do biến đổi khí hậu gây ra với cộng đồng quốc tế”, Thủ tướng Nepal Balendra Shah viết.

Luồng nước lạnh giá cuồn cuộn cuốn theo đất đá và mảnh vụn, bắt nguồn từ vụ sập sông băng trên biên giới Trung Quốc - Nepal, đã khiến ít nhất 939 người thiệt mạng và gần 4.500 người mất tích. Chính quyền Kathmandu cảnh báo rằng chi phí tái thiết của quốc gia nằm trên dãy Himalaya này có thể lên tới hàng tỷ USD.

Phan Tùng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung Quốc cảnh báo nguy cơ sập đổ sông băng vẫn hiện hữu ở Nepal
Trung Quốc cảnh báo nguy cơ sập đổ sông băng vẫn hiện hữu ở Nepal

VOV.VN - Bộ Thủy lợi Trung Quốc ngày 31/8 cho biết, các sông băng quanh hố va chạm trên sông ở Nepal vẫn có nguy cơ sập đổ.

Trung Quốc cảnh báo nguy cơ sập đổ sông băng vẫn hiện hữu ở Nepal

Trung Quốc cảnh báo nguy cơ sập đổ sông băng vẫn hiện hữu ở Nepal

VOV.VN - Bộ Thủy lợi Trung Quốc ngày 31/8 cho biết, các sông băng quanh hố va chạm trên sông ở Nepal vẫn có nguy cơ sập đổ.

Liên Hợp Quốc: 65.000 người cần cứu trợ khẩn cấp sau trận lũ quét tại Nepal
Liên Hợp Quốc: 65.000 người cần cứu trợ khẩn cấp sau trận lũ quét tại Nepal

VOV.VN - Liên Hợp Quốc cho biết hàng chục nghìn người chịu ảnh hưởng do lũ quét tại Nepal đang cần được hỗ trợ khẩn cấp, bao gồm nước sạch, điều kiện vệ sinh, dinh dưỡng và bảo vệ trẻ em, trong khi tình trạng hư hại đường sá vẫn tiếp tục gây trở ngại cho công tác cứu trợ.

Liên Hợp Quốc: 65.000 người cần cứu trợ khẩn cấp sau trận lũ quét tại Nepal

Liên Hợp Quốc: 65.000 người cần cứu trợ khẩn cấp sau trận lũ quét tại Nepal

VOV.VN - Liên Hợp Quốc cho biết hàng chục nghìn người chịu ảnh hưởng do lũ quét tại Nepal đang cần được hỗ trợ khẩn cấp, bao gồm nước sạch, điều kiện vệ sinh, dinh dưỡng và bảo vệ trẻ em, trong khi tình trạng hư hại đường sá vẫn tiếp tục gây trở ngại cho công tác cứu trợ.

Nepal tìm cách tiếp cận hơn 900 người mắc kẹt trong hầm thủy điện
Nepal tìm cách tiếp cận hơn 900 người mắc kẹt trong hầm thủy điện

VOV.VN - Các lực lượng cứu hộ Nepal đang chạy đua tiếp cận hơn 900 người được cho là mắc kẹt trong đường hầm và khu vực ngầm của khoảng 6 dự án thủy điện sau trận lũ quét thảm khốc tuần trước.

Nepal tìm cách tiếp cận hơn 900 người mắc kẹt trong hầm thủy điện

Nepal tìm cách tiếp cận hơn 900 người mắc kẹt trong hầm thủy điện

VOV.VN - Các lực lượng cứu hộ Nepal đang chạy đua tiếp cận hơn 900 người được cho là mắc kẹt trong đường hầm và khu vực ngầm của khoảng 6 dự án thủy điện sau trận lũ quét thảm khốc tuần trước.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ