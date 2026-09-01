Thủ tướng Nepal kêu gọi hành động về khí hậu sau thảm họa lũ quét

“Trận lũ trên sông Bhote Koshi ở Rasuwa không phải là một trận lũ thông thường”, Thủ tướng Nepal Balendra Shah chia sẻ trên mạng xã hội vào tối ngày 31/8. “Đó là một trong những thảm họa lớn của khu vực, khởi nguồn từ một vụ lở tuyết và băng tại vùng núi Himalaya”, ông cho biết.

Hình ảnh trận lũ quét tại cửa khẩu biên giới giữa Nepal và Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

“Đã đến lúc chúng ta cần mạnh mẽ nêu vấn đề về những thảm họa do biến đổi khí hậu gây ra với cộng đồng quốc tế”, Thủ tướng Nepal Balendra Shah viết.

Luồng nước lạnh giá cuồn cuộn cuốn theo đất đá và mảnh vụn, bắt nguồn từ vụ sập sông băng trên biên giới Trung Quốc - Nepal, đã khiến ít nhất 939 người thiệt mạng và gần 4.500 người mất tích. Chính quyền Kathmandu cảnh báo rằng chi phí tái thiết của quốc gia nằm trên dãy Himalaya này có thể lên tới hàng tỷ USD.